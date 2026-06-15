Colombia

Golpe al narcotráfico en Sucre: Policía logró la incautación de casi una tonelada de marihuana

Un operativo permitió descubrir 932 kilogramos de estupefacientes en un camión que cruzaba una ruta entre Antioquia y Bolívar

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Incautaron 932 kilos de marihuana en operativo de la Policía Nacional en Sampués, Sucre - crédito @PedroSanchezCol/X

En la noche del domingo 14 de junio de 2026, en Sampués, municipio de Sucre, la Policía Nacional de Colombia reportó la incautación de 932 kilogramos de marihuana ocultos en un contenedor.

El cargamento, identificado por las autoridades mientras recorría la vía entre Medellín y Cartagena, representa“un golpe a las economías ilícitas y a las redes criminales que buscan financiar violencia y crimen organizado”, según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

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El procedimiento, realizado por unidades de la Policía Nacional, se llevó a cabo cuando el vehículo sospechoso fue interceptado en un punto de control sobre la ruta que conecta el departamento de Antioquia con el de Bolívar.

Los agentes inspeccionaron el contenedor y hallaron la droga, que pretendía transitar por uno de los corredores estratégicos usados por las estructuras narcotraficantes. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor del camión quedó capturado y será procesado por el delito de tráfico de estupefacientes.

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Golpe al tráfico de drogas: Hallaron cargamento oculto en contenedor en carretera de Sucre - crédito @PedroSanchezCol/X
Golpe al tráfico de drogas: Hallaron cargamento oculto en contenedor en carretera de Sucre - crédito @PedroSanchezCol/X

La incautación de esta cantidad de marihuana, equivalente a casi una tonelada, se suma a otras acciones recientes de las fuerzas de seguridad colombianas. El operativo forma parte de una estrategia sostenida para bloquear el avance del narcotráfico en las principales vías terrestres del país.

Desde el Ministerio de Defensa subrayaron que “estos resultados son producto del trabajo permanente para cerrarles el paso a los narcotraficantes y proteger la seguridad de los colombianos”.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas a través de líneas especializadas, así como de los canales Gaula 147 y 165, dedicados a la lucha contra la extorsión y el secuestro. Además, la línea 141 está disponible para reportar casos de reclutamiento infantil.

El Estado somos todos… y los buenos somos más”, expresó Pedro Arnulfo Sánchez, que insiste en la importancia de la colaboración ciudadana bajo absoluta reserva.

Fuerzas de seguridad interceptaron importante cargamento de marihuana en trayecto Medellín-Cartagena - crédito @PedroSanchezCol/X
Fuerzas de seguridad interceptaron importante cargamento de marihuana en trayecto Medellín-Cartagena - crédito @PedroSanchezCol/X

Hallaron más de medio tonelada de marihuana en automóvil interceptado en El Restrepo, sur de Bogotá

El hallazgo de 514 kilogramos de marihuana en una operación realizada en el sur de la ciudad de Bogotá reforzó la ofensiva de las autoridades contra el tráfico de estupefacientes en la región, el pasado 29 de mayo de 2026.

Agentes de la Policía Nacional interceptaron un automóvil en el barrio El Restrepo durante patrullajes en la localidad de Antonio Nariño, identificando un comportamiento inusual en el conductor. El seguimiento culminó cuando los uniformados detuvieron el vehículo y procedieron a realizar una inspección exhaustiva.

Dentro del automóvil, los policías localizaron 15 lonas repletas de 512 paquetes que, por su olor y aspecto, fueron identificados de manera preliminar como marihuana. Según el reporte oficial, la sustancia incautada alcanzó un peso aproximado de 514 kilogramos, equivalentes a unas 514.000 dosis destinadas al consumo ilegal.

El cargamento tenía como destino Soacha, municipio de Cundinamarca, un punto estratégico para el comercio de estupefacientes en el área metropolitana.

El hombre capturado, de 29 años, fue puesto a disposición de las autoridades junto con el vehículo y la droga incautada. Voceros de la Policía Nacional resaltaron que el valor del decomiso en el mercado clandestino superaría los 400 millones de pesos, lo que representa un duro impacto para las finanzas de las redes dedicadas a la distribución de narcóticos.

Por estos hechos, un hombre de 29 años fue capturado en el barrio El Restrepo de Bogotá cuando transportaba la droga hacia Soacha - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el año en curso, la Policía Nacional de Bogotá ha incrementado las operaciones contra el tráfico de marihuana, superando las 2 toneladas incautadas en diferentes procedimientos.

El despliegue de controles y patrullajes busca frenar la circulación de drogas en la capital y municipios aledaños, donde la demanda de estupefacientes mantiene la presión sobre las fuerzas de seguridad.

Este reciente operativo evidenció el compromiso institucional por debilitar las cadenas de abastecimiento y distribución que nutren el mercado ilegal en la región.

Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar a través de los canales de denuncia y contribuir en la lucha contra el crimen organizado que afecta la seguridad de Bogotá y varias ciudades de Colombia.

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