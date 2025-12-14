Armada incautó combustible y gas licuado en el Pacífico colombiano: así fue el operativo

Las operaciones contra el contrabando de hidrocarburos buscan frenar economías ilícitas y la producción de clorhidrato de cocaína en Colombia - crédito Armada de Colombia

El hallazgo de combustible extranjero y gas licuado de petróleo en aguas del Pacífico sur colombiano expuso nuevamente la conexión entre el tráfico ilegal de hidrocarburos y la producción de sustancias ilícitas en la región.

Según información de la Armada de Colombia, el material confiscado suele destinarse a la elaboración de clorhidrato de cocaína.

Así como explicó el capitán de Corbeta Andrés Henao, comandante de la estación de Guardacostas de Tumaco: “La Armada de Colombia incautó 4.580 galones de combustible extranjero y 195 kilogramos de gas licuado de petróleo en dos operaciones de control integral marítimo en el Pacífico sur colombiano”.

Las autoridades detallaron que los operativos involucraron dos procedimientos distintos. En el primero, Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación tripulada por tres personas —dos colombianos y un ecuatoriano— que transportaban 41 canecas con 2.270 galones de combustible, junto con trece cilindros que contenían un total de 195 kilogramos de gas licuado de petróleo.

El material decomisado y los detenidos fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Tumaco para pruebas e investigaciones judiciales - crédito Armada de Colombia

Poco después, en otro punto cercano a Tumaco, una segunda embarcación fue interceptada. A bordo se hallaban cuatro ciudadanos colombianos, quienes llevaban 42 canecas con 2.310 galones de hidrocarburos, presuntamente obtenidos de manera ilegal.

Toda la tripulación y la carga fueron llevadas a la Estación de Guardacostas, donde personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH).

Como resultado, se confirmó que ambas embarcaciones movían un total de 4.580 galones de combustible extranjero, además del gas licuado.

“Las dos embarcaciones y su carga, más los siete capturados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía por presunto contrabando de hidrocarburos. Este tipo de combustible es comúnmente usado para la producción de clorhidrato de cocaína”, detalló el oficial.

La Armada de Colombia incautó 4.580 galones de combustible extranjero y 195 kilogramos de gas licuado de petróleo en el Pacífico sur - crédito Armada de Colombia

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con el combate a las economías ilegales relacionadas con el contrabando e hizo un llamado a la población para reportar cualquier actividad sospechosa que comprometa la seguridad y la tranquilidad del Pacífico sur.

"Llama a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas a través de la línea 146, disponible las 24 horas del día", finalizó el capitán Henao.

Armada de Colombia incautó un cargamento de drogas avaluado en más de 4 millones de dólares: dos hombres fueron capturados

La operación de la Armada de Colombia en el Pacífico norte ha significado una fuerte afectación a las finanzas de las redes de narcotráfico que operan en la región.

Al interceptar una embarcación con más de 760 kilogramos de marihuana, los uniformados lograron impedir la circulación de unas 126.000 dosis de droga en mercados ilegales internacionales, según cálculos oficiales.

El operativo, realizado el 9 de diciembre de 2025 cerca de Bahía Málaga, en el departamento de Valle del Cauca, forma parte de las acciones intensificadas para combatir el tráfico de estupefacientes en esta zona clave para las rutas del narcotráfico.

El cargamento de marihuana decomisado está valorado en más de cuatro millones de dólares, según fuentes oficiales - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia explicó que la intervención se basó en información recogida por su Inteligencia Naval, la cual permitió a los efectivos de la Estación de Guardacostas de Buenaventura detectar una embarcación que se desplazaba de manera sospechosa por las aguas del Pacífico norte colombiano.

Tras la intercepción, los marinos llevaron a cabo una inspección a bordo y encontraron 24 bultos con características de sustancias ilegales, junto con equipos de comunicación y contenedores de combustible.

Los ocupantes de la nave, dos ciudadanos colombianos de treinta y siete y veintiséis años, fueron arrestados y trasladados, junto con el cargamento y los objetos incautados, a instalaciones de la fuerza naval.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmaron, mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), que la sustancia asegurada correspondía a marihuana, con un peso total de 760,239 kilogramos. Según la valoración de la autoridad militar, el costo de la droga incautada sobrepasa los cuatro millones de dólares