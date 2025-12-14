Ana del Castillo una vez más bromeó con su público y casi canta icónico éxito en otro idioma: “No sé cantar en inglés”

Ana del Castillo sorprendió en un concierto al cantar una canción de Michael Jackson - crédito @codiguillos/X

La artista vallenata Ana del Castillo sorprendió a los asistentes de uno de sus conciertos al revelar admiración y gusto por la música de Michael Jackson.

La intérprete entonó un verso de la icónica canción Thriller del Rey del Pop, que emocionó por unos segundos a los espectadores. Después bromeó con su fluidez del idioma inglés, por lo que prefirió cantar música de Diomedes Díaz.

“Cause this is thriller (...) también tengo a Michael Jackson en la canilla. Pónganme las lucecitas aquí. Vamos a cantar Diomedes Díaz porque no sé cantar en inglés. Una mididiga. ¿Ah? ¿Cómo dice?”, dijo la artista.

La actuación de Castillo en el escenario rápidamente se volvió viral en redes sociales, en las que los internautas no dudaron en elogiar su histrionismo y dotes artísticos. Usuarios que no conocían a la intérprete manifestaron que se volvieron fanáticos de la cantante de vallenato.

La interpretación de la artista vallenata se volvió viral en redes sociales, donde los internautas destacaron su actitud y energía en el escenario - crédito @anadelcastilloj/Instagram

“Se parece a Selena es bella esta mujer Dios la bendiga Yo solo veo una mujer espontánea y Feli!”; “No me gusta el vallenato pero me gustó ella ..” ; “Vamos a cantar Diomedes Díaz xke nose cantar en inglés” 😆 No sé quién es pero ya soy fan. La vibraaaaaa de esa vieja !”.

La cantante con su carisma, personalidad alegre y energía en tarima se ganó el corazón de muchos, que expresaron:

“Me gusta su espontaneidad. La amo”; “Ana del castillo mi espíritu animal” ; “Me cae bien Ana del castillo”; “La amooo jajaja, ICÓNICA”; “No la conocía pero me encanta esa actitud!!!”; “Ella si es una verdadera show women”; “Su voz es adecuada para este tipo de música. Se escucha sabroso”; “La personalidad de esa mujer es impresionante, así debieran ser todas las mujeres del mundo, a ella le vale verxxx lo que digan los demás”, fueron algunos de los elogios que se llevó la artista.

Otras expresiones de admiración: “Verga el vallenato no me gusta pero es mejor q el Reguetón ,hay talento y músicos de verdad no es de mi agrado pero es música hermano de verdad cantantes con talento y por eso no debe desaparecer jamás ,lo vez animalito reguetonero esto si es música y no es de mi agrado”.

La admiración de Ana del Castillo por Michael Jackson

Ana del Castillo se disfrazó de Michael Jackson en 2023 - crédito @anadelcastillo/Instagram

La celebración de Halloween de 2023 reunió a numerosas figuras del espectáculo colombiano, pero fue Ana del Castillo quien acaparó la atención en redes sociales al presentarse caracterizada como Michael Jackson. La joven cantante, reconocida como la intérprete de vallenato más destacada del momento, sorprendió a sus seguidores con una actuación en la que recreó el icónico Moonwalk del llamado “Rey del pop”, fallecido el 25 de junio de 2009.

La admiración de Ana del Castillo por Michael Jackson - crédito @anadelcastillo/Instagram

El entusiasmo generado por la presentación de Ana del Castillo se reflejó en los comentarios de sus seguidores, que elogiaron su actitud y capacidad para conectar con el público. Entre los mensajes más destacados, uno de sus admiradores escribió: “Tu espíritu alegre ilumina cualquier lugar, brillas con luz propia”, mientras que otros resaltaron: “Eso es lo que deben hacer todos estos artistas vallenatos, con tanto dinero que les ha dado Valledupar” y “Mujer encantadora, Dios la bendiga”.

La artista, originaria de San Juan del Cesar eligió un vestuario fiel al estilo de Michael Jackson: pantalón y camiseta negra, gafas oscuras y el peinado característico del cantante estadounidense. Aunque su interpretación del Moonwalk no alcanzó la perfección del original, la espontaneidad y alegría de Ana del Castillo fueron ampliamente reconocidas por sus fanáticos, que valoraron su disposición para experimentar y rendir homenaje a figuras internacionales desde el vallenato.

La publicación de su actuación se viralizó rápidamente, consolidando a Ana del Castillo como una de las personalidades más influyentes del entretenimiento nacional y reafirmando el vínculo cercano que mantiene con su audiencia a través de las redes sociales.