Colombia

Ana del Castillo una vez más bromeó con su público y casi canta icónico éxito en otro idioma: “No sé cantar en inglés”

La interpretación de la artista vallenata se volvió viral en redes sociales, en las que los internautas destacaron su actitud y energía en el escenario

Guardar
Ana del Castillo sorprendió en un concierto al cantar una canción de Michael Jackson - crédito @codiguillos/X

La artista vallenata Ana del Castillo sorprendió a los asistentes de uno de sus conciertos al revelar admiración y gusto por la música de Michael Jackson.

La intérprete entonó un verso de la icónica canción Thriller del Rey del Pop, que emocionó por unos segundos a los espectadores. Después bromeó con su fluidez del idioma inglés, por lo que prefirió cantar música de Diomedes Díaz.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Cause this is thriller (...) también tengo a Michael Jackson en la canilla. Pónganme las lucecitas aquí. Vamos a cantar Diomedes Díaz porque no sé cantar en inglés. Una mididiga. ¿Ah? ¿Cómo dice?”, dijo la artista.

La actuación de Castillo en el escenario rápidamente se volvió viral en redes sociales, en las que los internautas no dudaron en elogiar su histrionismo y dotes artísticos. Usuarios que no conocían a la intérprete manifestaron que se volvieron fanáticos de la cantante de vallenato.

La interpretación de la artista
La interpretación de la artista vallenata se volvió viral en redes sociales, donde los internautas destacaron su actitud y energía en el escenario - crédito @anadelcastilloj/Instagram

“Se parece a Selena es bella esta mujer Dios la bendiga Yo solo veo una mujer espontánea y Feli!”; “No me gusta el vallenato pero me gustó ella ..” ; “Vamos a cantar Diomedes Díaz xke nose cantar en inglés” 😆 No sé quién es pero ya soy fan. La vibraaaaaa de esa vieja !”.

La cantante con su carisma, personalidad alegre y energía en tarima se ganó el corazón de muchos, que expresaron:

“Me gusta su espontaneidad. La amo”; “Ana del castillo mi espíritu animal” ; “Me cae bien Ana del castillo”; “La amooo jajaja, ICÓNICA”; “No la conocía pero me encanta esa actitud!!!”; “Ella si es una verdadera show women”; “Su voz es adecuada para este tipo de música. Se escucha sabroso”; “La personalidad de esa mujer es impresionante, así debieran ser todas las mujeres del mundo, a ella le vale verxxx lo que digan los demás”, fueron algunos de los elogios que se llevó la artista.

Otras expresiones de admiración: “Verga el vallenato no me gusta pero es mejor q el Reguetón ,hay talento y músicos de verdad no es de mi agrado pero es música hermano de verdad cantantes con talento y por eso no debe desaparecer jamás ,lo vez animalito reguetonero esto si es música y no es de mi agrado”.

La admiración de Ana del Castillo por Michael Jackson

Ana del Castillo se disfrazó
Ana del Castillo se disfrazó de Michael Jackson en 2023 - crédito @anadelcastillo/Instagram

La celebración de Halloween de 2023 reunió a numerosas figuras del espectáculo colombiano, pero fue Ana del Castillo quien acaparó la atención en redes sociales al presentarse caracterizada como Michael Jackson. La joven cantante, reconocida como la intérprete de vallenato más destacada del momento, sorprendió a sus seguidores con una actuación en la que recreó el icónico Moonwalk del llamado “Rey del pop”, fallecido el 25 de junio de 2009.

La admiración de Ana del
La admiración de Ana del Castillo por Michael Jackson - crédito @anadelcastillo/Instagram

El entusiasmo generado por la presentación de Ana del Castillo se reflejó en los comentarios de sus seguidores, que elogiaron su actitud y capacidad para conectar con el público. Entre los mensajes más destacados, uno de sus admiradores escribió: “Tu espíritu alegre ilumina cualquier lugar, brillas con luz propia”, mientras que otros resaltaron: “Eso es lo que deben hacer todos estos artistas vallenatos, con tanto dinero que les ha dado Valledupar” y “Mujer encantadora, Dios la bendiga”.

La artista, originaria de San Juan del Cesar eligió un vestuario fiel al estilo de Michael Jackson: pantalón y camiseta negra, gafas oscuras y el peinado característico del cantante estadounidense. Aunque su interpretación del Moonwalk no alcanzó la perfección del original, la espontaneidad y alegría de Ana del Castillo fueron ampliamente reconocidas por sus fanáticos, que valoraron su disposición para experimentar y rendir homenaje a figuras internacionales desde el vallenato.

La publicación de su actuación se viralizó rápidamente, consolidando a Ana del Castillo como una de las personalidades más influyentes del entretenimiento nacional y reafirmando el vínculo cercano que mantiene con su audiencia a través de las redes sociales.

Temas Relacionados

Ana del CastilloAna del Castillo conciertoMichael JacksonAna del Castillo video viralDiomedes DíazColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Marcela Carvajal reveló el impacto de su divorcio con Beto Gaitán, tras 17 años de relación: “Es una muerte”

La reconocida actriz aseguró que decidió poner fin a la unión porque se percató de que no funcionaban como pareja, pero sí como padres de familia

Marcela Carvajal reveló el impacto

Golpe a la venta de pólvora en Bogotá: decomisan más de 6.500 unidades del material en cajas y bolsas

Las autoridades contabilizaron 466 cajas de chispitas mariposa, 194 volcanes, más de 4.600 totes, 99 bengalas y 65 voladores, además de serpientes, pitos, mechas y tortas pirotécnicas

Golpe a la venta de

Amaranta Hank hizo comentario burlesco sobre oración en favor de Uribe: “Me imagino a Dios riéndose”

La hija de un pastor, que aspira a la Cámara de Representantes, instó a los asistentes a un evento a orar por el expresidente: “Damos gracias”

Amaranta Hank hizo comentario burlesco

Operativo policial propinó duro golpe a banda La Inmaculada: tres capturados en Tuluá encargados de extorsionar y vender drogas

Los detenidos fueron identificados como alias Guaya, Chicano y Pulga Arrecha, que estarían vinculados con las operaciones del grupo

Operativo policial propinó duro golpe

Esta es la fecha para el partido de vuelta en la final de la Copa Colombia: Atlético Nacional y Medellín darán todo por el título

Luego de que el encuentro de ida quedara empatado, los rojos y verdes se volverán a ver para definir al campeón del certamen y cerrar la temporada del fútbol colombiano

Esta es la fecha para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El inquietante mensaje de alias

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo una vez

Ana del Castillo una vez más bromeó con su público y casi canta icónica canción en otro idioma: “No sé cantar en inglés”

Escritor colombiano reveló los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Con aguardiente y cerveza: así vivió Maluma la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Deportes

Esta es la fecha para

Esta es la fecha para el partido de vuelta en la final de la Copa Colombia: Atlético Nacional y Medellín darán todo por el título

La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

Atlético Nacional y Medellín no se hicieron daño en la ida: empate sin goles en la final de la Copa Colombia

Lucas González reveló su sufrimiento por la goleada de Tolima ante Junior en la final: “Fue una pesadilla”

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul