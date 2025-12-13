Remezón en el Ejército Nacional: Brigada 13 cambió de comandantes en tres unidades de Bogotá

Se realizó la transmisión de mando en tres unidades adscritas a la Brigada 13 del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

El sábado 13 de diciembre se llevó a cabo en el Cantón Norte de Bogotá la ceremonia de transmisión de mando del Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama, del Batallón Especial, Energético y Vial No. 13 y del Grupo Gaula Cundinamarca, unidades que hacen parte de la estructura operativa de la Brigada 13 del Ejército Nacional.

El acto protocolario reunió a altos mandos militares, oficiales subalternos y tropas adscritas a estas unidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ceremonia fue presidida por el brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Décima Tercera Brigada, que encabezó el evento institucional en el que se formalizó el relevo de los comandantes salientes y la posesión de los nuevos oficiales que asumirán la conducción de estas unidades militares en la jurisdicción de Bogotá y Cundinamarca.

Durante su intervención, el brigadier general Martínez Páez reiteró el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad y estabilidad de la capital del país y del departamento de Cundinamarca, y dio la bienvenida a los oficiales entrantes, a quienes les solicitó un alto nivel de responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de las metas operacionales trazadas para el año 2026.

Reconocimiento a los comandantes salientes

Se oficializó el relevo en el Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama - crédito Diego Pineda/Colprensa

En el desarrollo del acto, los comandantes que finalizaron su periodo al frente de las unidades hicieron uso de la palabra para expresar su agradecimiento institucional. El coronel Óscar Reyes, el coronel Luis Fernando González y el coronel Juan Guillermo Villegas agradecieron “a Dios, a sus familias y al personal bajo su mando por el respaldo recibido” durante el tiempo en el que ejercieron sus funciones como comandantes.

De acuerdo con lo expresado por los oficiales salientes, el trabajo desarrollado al interior de las unidades se apoyó en el compromiso, la lealtad y la vocación de servicio de los subalternos, elementos que destacaron como fundamentales para el cumplimiento de las misiones asignadas dentro del marco constitucional y legal que rige a las Fuerzas Militares.

El relevo de mando se realizó conforme a los protocolos establecidos por el Ejército Nacional, como parte de los procesos periódicos de rotación y fortalecimiento institucional, orientados a garantizar la continuidad operativa y administrativa de las unidades militares.

Nuevos comandantes y responsabilidades asignadas

El relevo de mando se realizó conforme a los protocolos institucionales del Ejército Nacional - crédito Colprensa

Tras la transmisión de mando, se oficializó la designación de los nuevos comandantes que asumirán la dirección de las unidades. El coronel Rodrigo Herrán fue nombrado como nuevo comandante del Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama, unidad que cumple funciones relacionadas con operaciones de movilidad, apoyo táctico y control territorial dentro de la jurisdicción asignada a la Brigada 13.

Como oficial con grado de coronel, su trayectoria responde a un proceso de formación militar que incluye estudios en la Escuela Militar de Cadetes y experiencia en distintos cargos operativos y administrativos dentro del Ejército Nacional, lo que le permite asumir la conducción de una unidad de caballería con responsabilidades estratégicas.

Por su parte, el mayor Edwin Durango Romero asumió como comandante del Batallón Especial, Energético y Vial No. 13, unidad encargada de misiones específicas relacionadas con la protección de infraestructura vial y energética, así como el apoyo a operaciones que buscan garantizar la seguridad de corredores estratégicos en la región.

La transmisión de mando garantiza la continuidad operativa de la Brigada 13 - crédito X

Los oficiales que dirigen este tipo de batallones cuentan generalmente con formación técnica y operativa orientada a la protección de activos estratégicos, así como experiencia en coordinación interinstitucional para el desarrollo de operaciones conjuntas en zonas priorizadas.

En el caso del Grupo Gaula Cundinamarca, el mando fue asumido por el mayor Iván Fernando Rojas, que tendrá a su cargo la dirección de esta unidad especializada en la prevención y combate de delitos como el secuestro y la extorsión. El Gaula desarrolla labores de inteligencia, atención a víctimas y operaciones coordinadas con otras autoridades para enfrentar estas conductas delictivas en el departamento y en Bogotá.

Con este relevo, el Ejército Nacional reafirma la continuidad de sus operaciones y la ejecución de sus misiones constitucionales, bajo el mando de oficiales que asumirán la responsabilidad de dirigir a sus tropas conforme a los lineamientos establecidos por la institución y el comando superior.