Colombia

Remezón en el Ejército Nacional: Brigada 13 cambió de comandantes en tres unidades de Bogotá

En una ceremonia militar realizada en instalaciones del Cantón Norte, se oficializó la transmisión de mando en tres unidades estratégicas, acto en el que participaron oficiales y personal de las fuerzas armadas

Guardar
Se realizó la transmisión de
Se realizó la transmisión de mando en tres unidades adscritas a la Brigada 13 del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

El sábado 13 de diciembre se llevó a cabo en el Cantón Norte de Bogotá la ceremonia de transmisión de mando del Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama, del Batallón Especial, Energético y Vial No. 13 y del Grupo Gaula Cundinamarca, unidades que hacen parte de la estructura operativa de la Brigada 13 del Ejército Nacional.

El acto protocolario reunió a altos mandos militares, oficiales subalternos y tropas adscritas a estas unidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ceremonia fue presidida por el brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Décima Tercera Brigada, que encabezó el evento institucional en el que se formalizó el relevo de los comandantes salientes y la posesión de los nuevos oficiales que asumirán la conducción de estas unidades militares en la jurisdicción de Bogotá y Cundinamarca.

Durante su intervención, el brigadier general Martínez Páez reiteró el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad y estabilidad de la capital del país y del departamento de Cundinamarca, y dio la bienvenida a los oficiales entrantes, a quienes les solicitó un alto nivel de responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de las metas operacionales trazadas para el año 2026.

Reconocimiento a los comandantes salientes

Se oficializó el relevo en
Se oficializó el relevo en el Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama - crédito Diego Pineda/Colprensa

En el desarrollo del acto, los comandantes que finalizaron su periodo al frente de las unidades hicieron uso de la palabra para expresar su agradecimiento institucional. El coronel Óscar Reyes, el coronel Luis Fernando González y el coronel Juan Guillermo Villegas agradecieron “a Dios, a sus familias y al personal bajo su mando por el respaldo recibido” durante el tiempo en el que ejercieron sus funciones como comandantes.

De acuerdo con lo expresado por los oficiales salientes, el trabajo desarrollado al interior de las unidades se apoyó en el compromiso, la lealtad y la vocación de servicio de los subalternos, elementos que destacaron como fundamentales para el cumplimiento de las misiones asignadas dentro del marco constitucional y legal que rige a las Fuerzas Militares.

El relevo de mando se realizó conforme a los protocolos establecidos por el Ejército Nacional, como parte de los procesos periódicos de rotación y fortalecimiento institucional, orientados a garantizar la continuidad operativa y administrativa de las unidades militares.

Nuevos comandantes y responsabilidades asignadas

El relevo de mando se
El relevo de mando se realizó conforme a los protocolos institucionales del Ejército Nacional - crédito Colprensa

Tras la transmisión de mando, se oficializó la designación de los nuevos comandantes que asumirán la dirección de las unidades. El coronel Rodrigo Herrán fue nombrado como nuevo comandante del Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama, unidad que cumple funciones relacionadas con operaciones de movilidad, apoyo táctico y control territorial dentro de la jurisdicción asignada a la Brigada 13.

Como oficial con grado de coronel, su trayectoria responde a un proceso de formación militar que incluye estudios en la Escuela Militar de Cadetes y experiencia en distintos cargos operativos y administrativos dentro del Ejército Nacional, lo que le permite asumir la conducción de una unidad de caballería con responsabilidades estratégicas.

Por su parte, el mayor Edwin Durango Romero asumió como comandante del Batallón Especial, Energético y Vial No. 13, unidad encargada de misiones específicas relacionadas con la protección de infraestructura vial y energética, así como el apoyo a operaciones que buscan garantizar la seguridad de corredores estratégicos en la región.

La transmisión de mando garantiza
La transmisión de mando garantiza la continuidad operativa de la Brigada 13 - crédito X

Los oficiales que dirigen este tipo de batallones cuentan generalmente con formación técnica y operativa orientada a la protección de activos estratégicos, así como experiencia en coordinación interinstitucional para el desarrollo de operaciones conjuntas en zonas priorizadas.

En el caso del Grupo Gaula Cundinamarca, el mando fue asumido por el mayor Iván Fernando Rojas, que tendrá a su cargo la dirección de esta unidad especializada en la prevención y combate de delitos como el secuestro y la extorsión. El Gaula desarrolla labores de inteligencia, atención a víctimas y operaciones coordinadas con otras autoridades para enfrentar estas conductas delictivas en el departamento y en Bogotá.

Con este relevo, el Ejército Nacional reafirma la continuidad de sus operaciones y la ejecución de sus misiones constitucionales, bajo el mando de oficiales que asumirán la responsabilidad de dirigir a sus tropas conforme a los lineamientos establecidos por la institución y el comando superior.

Temas Relacionados

RemezónEjército NacionalBrigada 13 del EjércitoCambio de comandantesRelevo de mando militarCantón NorteBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO, final de la Copa BetPlay 2025: sin goles en el Atanasio Girardot

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que entrega cupo a la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional vs. Medellín EN

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

El feminicidio de Shelsy Michel Navarro Ojeda, de 3 años, estremeció al corregimiento de Mingueo, y el homicidio del presunto responsable sigue siendo tema reservado para las autoridades

El inquietante mensaje de alias

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

El equipo de Hernán Torres explora alternativas en el frente de ataque y ya suena el nombre de un jugador que se encuentra en el exterior y estaba a préstamo en un reconocido club chileno

Millonarios busca el reemplazo de

Liberan a hombres que habrían sido secuestrados por el ELN en Tibú, Norte de Santander

Los ciudadanos, identificados como Wilder Antonio Franco Alvernia y Fabián Carrascal, fueron interceptados por hombres armados mientras se dirigían a su lugar de residencia

Liberan a hombres que habrían

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue determinante para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

Los artistas que dominan el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El inquietante mensaje de alias

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Los artistas que dominan el

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Hay Feria de Cali 2025: caleños fueron sorprendidos en el alumbrado con concierto gratuito de Carlos Vives y Grupo Niche

Los 10 podcasts favoritos de Spotify Colombia este día

Nuevos detalles de la relación actual de Hassam: esto le contó a Violeta Bergonzi en sesión de cocina que realizaron juntos

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO, final de la Copa BetPlay 2025: sin goles en el Atanasio Girardot

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

Esto es lo que se ‘embolsilla’ el campeón de la Liga BetPlay 2025-II entre premios y cupo a Libertadores

Flamengo vs. PSG: Jorge Carrascal buscará sumarse a la lista de colombianos que han sido campeones intercontinentales

Atlético Nacional está muy cerca de quedar afuera de la Copa Libertadores: así están los cupos a torneos internacionales