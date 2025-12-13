Niño de 4 años falleció ahogado en los termales de Santa Rosa de Cabal durante paseo familiar de vacaciones

Thiago López Giraldo, procedente de Santander, perdió la vida tras un accidente en un balneario de Risaralda - crédito Fotocomposición Infobae (Redes sociales/Facebook)

Un niño de 4 años falleció en una piscina de San Vicente Reserva Termal, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, hacia las 8:00 p. m. del jueves 11 de diciembre, mientras disfrutaba de las vacaciones familiares de fin de año.

El menor, identificado como Thiago López Giraldo, había llegado al departamento de Risaralda en compañía de su abuelo y un primo, procedentes de Santander, según el reporte preliminar conocido por diversos medios de comunicación.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía de Risaralda, el niño estaba bajo la supervisión de su abuelo y jugaba en la piscina cuando, en cuestión de segundos, lo perdió de vista por un par de minutos. El adulto lo buscó hasta presenciar cómo personas presentes en el balneario lo retiraban del agua para intentar auxiliarlo.

Un niño de 4 años fallece en la piscina de San Vicente Reserva Termal durante vacaciones familiares en Santa Rosa de Cabal - crédito Notirisaralda/Facebook

Familiares del menor declararon a medios regionales que, supuestamente, en el lugar no había socorristas ni personal capacitado para atender emergencias, situación que, de acuerdo con el testimonio, dificultó la respuesta inicial.

Mientras intentaban reanimar al niño, relataron que expulsó agua por la boca, lo que, en su opinión, evidencia que una atención profesional inmediata pudo haber sido determinante.

El menor fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara de Santa Rosa de Cabal. Según el parte policial, en el centro asistencial se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no respondió a los procedimientos y se declaró su fallecimiento.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño Londoño, se refirió a lo ocurrido en un mensaje de prevención a las familias que visitan balnearios durante la temporada.

La familia de la víctima anunció acciones legales por presuntas fallas en los protocolos de seguridad y primeros auxilios del balneario - crédito Redes sociale/Facebook

“Muy lamentable lo ocurrido con la familia de este niño. Entendemos que el hecho se presentó en un sitio de recreación del municipio de Santa Rosa de Cabal; al parecer se trataba de una familia proveniente de Santander y, aparentemente por un descuido humano, un niño de cuatro años falleció. Esta es una recomendación clara para todas las familias: cuando estemos con menores de edad, especialmente niños menores de cinco años, debemos ser sumamente cuidadosos, ya que en cualquier momento, y sobre todo en espejos de agua, un niño puede sufrir un accidente”, afirmó Londoño.

Agregó que se espera el avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación para determinar las causas precisas del incidente.

Asimismo, en un comunicado a la opinión pública, la empresa San Vicente Reserva Termal lamentó el fallecimiento, asegurando que, tras advertir la situación, se activaron los protocolos internos de respuesta.

Detalló que un médico presente, junto con un equipo de brigadistas de la empresa, brindó apoyo voluntario con maniobras de reanimación cardiopulmonar y equipo de desfibrilación automática. Además, indicó que coopera con las autoridades y está a la espera del dictamen de Medicina Legal, que permitirá esclarecer las causas médicas del fallecimiento.

San Vicente Reserva Termal afirma haber activado protocolos internos y colaborado con las autoridades tras el accidente - crédito Redes sociales/Facebook

“Queremos precisar que, una vez detectada la situación, se activaron de manera inmediata los protocolos internos de respuesta. El equipo de brigadistas y atención de primeros auxilios, con el apoyo voluntario de un médico presente en el lugar, realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y soporte mediante equipo de desfibrilación automática (DEA), actuando de forma continua hasta su entrega prioritaria al personal médico del centro asistencial”, indicó puntualmente el comunicado.

Y agregó: “A pesar del despliegue humano y tecnológico realizado durante la atención inicial y el traslado, lamentablemente el centro hospitalario confirmó su deceso. En este momento de inmensa tristeza, nuestra prioridad absoluta es el respeto y la solidaridad con la familia, a quienes extendemos nuestras más sinceras condolencias”.

La familia del menor informó su intención de interponer una denuncia por la presunta ausencia de personal capacitado en primeros auxilios y posibles fallas en los protocolos de seguridad del complejo termal.