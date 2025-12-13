Ministro de Defensa lanzó dura advertencia al ELN por paro armado: “Es una amenaza directa contra la población colombiana”

Ministro de Defensa lanzó dura advertencia contra ELN por paro armado en el país - crédito Colprensa

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado de 72 horas en todo el territorio de Colombia, una medida que, según la organización, constituye una protesta contra lo que califica como una nueva fase del “plan neocolonial” impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y una respuesta a las supuestas amenazas de intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

El grupo armado ilegal anunció que la acción comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora, advirtiendo a la población civil sobre las restricciones de movilidad y el riesgo de desplazarse por carreteras y ríos navegables durante ese periodo.

En el comunicado difundido el viernes 12 de diciembre de 2025, la dirección del ELN subrayó que el paro busca romper con el principio del “secreto militar” para advertir a la población civil, solicitando que quienes no participan en el conflicto armado tengan conocimiento previo de sus acciones.

El grupo pidió a los ciudadanos abstenerse de movilizarse por las vías públicas, enfatizando que sus “unidades de control de vías respetarán a los civiles y sus bienes”, aunque advirtió que actuarán contra quienes consideren saboteadores. Además, el texto señala que las labores en espacios internos pueden desarrollarse con normalidad, pero la recomendación de no desplazarse por las vías públicas se mantiene durante las setenta y dos horas de la protesta armada.

El ELN denunció en su mensaje que la intervención extranjera ha dejado “más de 500 mil muertos y 6 millones de desplazados entre 2015 y 2025 a las orillas de la miseria que deja la guerra y la pobreza”. En su declaración, el grupo afirmó: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

La respuesta del ministro de Defensa al ELN

Frente a esto, Pedro Sanchez, ministro de Defensa, publicó un video en redes sociales calificando el paro del ELN como un acto de “constreñimiento criminal” y una amenaza directa contra la población colombiana.

“El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”, escribió en su cuenta de X.

De igual manera, aseveró que dio la orden las Fuerzas Militares trabajen en conjunto para poner fin al paro del grupo guerrillero y proteger a los civiles.

“Este grupo amenaza a Colombia. Por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”, señaló el titular de la cartera.

Y agregó: “Frente a estas amenazas hay recompensas incluso. Por alias Pablito, hasta cinco mil millones de pesos que nos permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia. A todas las comunidades también los invito a que rechacemos categóricamente este desafío criminal de este grupo que solamente vive del narcotráfico y produce terrorismo”.

Además, pidió a la comunidad que suministre información y entregó un parte de tranquilidad porque la fuerza pública estará “en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, en cada río, en cada calle, para garantizar que este espacio de Navidad y Año Nuevo estén llenos de paz, seguridad y tranquilidad. Un abrazo”.