Aplicación de domicilios entregará servicio gratuito tras alianza con inteligencia artificial

El auge de los pedidos a domicilio en Colombia transformó las dinámicas de consumo y redefinió la relevancia de las plataformas digitales.

En ese contexto, una de las principales plataformas digitales del sector amplió su portafolio de servicios y estableció nuevas alianzas para adaptarse a las exigencias del mercado colombiano.

Recientemente, OpenAI y Rappi anunciaron la incorporación de una función que habilitará el acceso gratuito y por tiempo limitado a ChatGPT Go para los usuarios de la aplicación.

Desde el 15 de diciembre, la plataforma habilitará la suscripción gratuita en nueve países de Latinoamérica, incluyendo Colombia.

El plan ChatGPT Go da acceso a capacidades extendidas de IA generativa, enfocadas en tareas como:

Traducciones.

Tutorías.

Asistencia en escritura.

Apoyo académico.

Guía para resolución de problemas paso a paso.

Quienes activen el beneficio desde la aplicaciónrecibirán un mes sin costo, mientras que los titulares de la membresía Rappi Pro Black podrán acceder de forma gratuita durante seis meses.

ChatGPT Go, anunciado recientemente para la región, opera mediante suscripción y permite funciones que superan a la versión gratuita:

Ofrece un límite de mensajes significativamente mayor.

Permite la generación de imágenes.

Carga de archivos.

Otorga el doble de memoria para personalizar respuestas.

Estas funciones se encuentran impulsadas por GPT-5, el modelo más avanzado de OpenAI hasta ahora.

El beneficio de ChatGPT Go aparece como un atractivo adicional en la propuesta de Rappi, que busca adaptarse a una población con creciente familiaridad con la tecnología y la inteligencia artificial.

El acceso sin costo durante un tiempo limitado tiene como fin impulsar la adopción y familiarización de los usuarios con sistemas de IA en operaciones cotidianas.

¿Cómo activar Chatgpt Go?

Rappi informó que para acceder al beneficio solo se requiere activar la opción dentro de la aplicación y, en el caso de los usuarios de Pro Black, el sistema reconoce automáticamente la extensión a seis meses de acceso gratuito.

En cuanto a la expansión regional, la oferta de ChatGPT Go a través de Rappi aplica para usuarios en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Así va Rappi

Rappi se mantiene como la startup de mayor valoración en Colombia, pese a que no ha reportado utilidades durante la mayoría de su historia.

Su crecimiento acelerado y la apuesta por la expansión han sido los pilares de su estrategia, lo que llevó a la compañía a depender de diversas rondas de financiamiento para sostener sus operaciones. Este modelo, conocido en el ecosistema tecnológico como “quema de caja”, define su funcionamiento desde su fundación.

La compañía tecnológica acumuló pérdidas cercanas a 1,2 billones de pesos entre 2016 y 2023, a pesar de ingresos que alcanzaron los 1,8 billones de pesos en ese lapso.

Inversionistas de alto perfil como Sequoia Capital, famoso por respaldar empresas globales como Google y Apple, han apoyado el crecimiento de Rappi desde etapas tempranas.

Entre 2013 y 2023, la plataforma se consolidó como la principal receptora de capital en el sector tecnológico colombiano, con una participación cercana al 50% de los 4.621 millones de dólares canalizados hacia startups del país. Rappi figuró como el emprendimiento colombiano que más recursos captó en esa década.

Hoy presta servicios que incluyen domicilios, soluciones financieras y comercio electrónico. Opera en nueve países latinoamericanos, supera los treinta millones de usuarios y cuenta con más de 125.000 restaurantes asociados.

En 2024, la facturación superó los 703.000 millones de pesos y la empresa se aproxima al grupo que factura más de un billón de pesos anuales.

Pese al volumen de ingresos, el modelo de Rappi ha priorizado la expansión y la adquisición de nuevos mercados sobre la obtención de utilidades.

Esta dinámica responde a una lógica común en startups tecnológicas de alto crecimiento, donde los inversionistas apuestan al liderazgo de la marca y al potencial de dominar segmentos clave del mercado a mediano y largo plazo.