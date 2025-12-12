“Tenga la decencia de renunciar”: Luis Carlos Reyes anunció que denunciará penalmente a Armando Benedetti por injuria y calumnia

Luis Carlos Reyes recordó que el ministro Armando Benedetti está incluido en la Lista Clinton - crédito Colprensa

El ministro del Interior y el exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes, que también fungió como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se enfrascaron en una discusión en X que derivará en acciones legales. La controversia surgió luego de que el exdirector de la entidad denunciara presuntas negociaciones de integrantes del Gobierno Petro con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”. Así lo reveló el programa El Sótano de Marelbys del Petroverso, dirigido por Daniel Samper Ospina.

Reyes involucró a Benedetti en sus declaraciones, lo que lo llevó a pronunciarse en su contra a través de la red social: “Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, indicó el ministro del Interior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Reyes respondió al jefe de la cartera, indicando que es señalado de varios hechos irregulares que están siendo investigados por las autoridades: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal, ministro”.

Luis Carlos Reyes respondió al ministro del Interior y lo señaló de tener un prontuario criminal - crédito @luiscrh/X

Benedetti contestó a las declaraciones del exfuncionario del Gobierno, acusándolo de ser un criminal que integra una organización delictiva relacionada con el contrabando, comandada por alias Papá Pitufo. “Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como Orejas, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando”, indicó.

Aunado a ello, aseguró que durante la dirección de Reyes en la Dian se incrementó el ingreso de contrabando en Colombia. “Además de su minúscula hoja de vida”, añadió.

El ministro Armando Benedetti señaló a Luis Carlos Reyes de hacer parte de una organización criminal - crédito @AABenedetti/X

El exministro de Comercio rechazó las acusaciones del ministro del Interior y anunció acciones legales en su contra por relacionarlo con hechos ilícitos en los que no estaría involucrado. Además, afirmó que Benedetti debería renunciar al cargo, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, hace parte de la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

“Ajá, y usted está en la lista Clinton “porque todo el mundo odia a Benedetti”. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, escribió.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes anunció denuncia penal contra Armando Benedetti - crédito @luiscrh/X

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incliyó al presidente Gustavo Petro en la lista en cuestión por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido al narcotráfico. De igual manera, añadió al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos; a la exesposa del mandatario y actual primera dama, Verónica Alcocer; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Nicolás Fernando Petro Burgos, Verónica del Socorro Alcocer García y Armando Benedetti están siendo designados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”, detalló la Ofac.

Otros señalamientos de Reyes que sacuden a la Familia Petro

Luis Carlos Reyes se refirió a los procesos penales contra Nicolás Petro e hizo señalamientos contra Juan Fernando Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

Ahora bien, en las declaraciones que dio Luis Carlos Reyes en entrevista con Daniel Samper Ospina aseguró que otras personas habrían estado relacionadas con alias Papá Pitufo, como el hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Además, aseguró que, desde su perspectiva, el hijo mayor del primer mandatario, Nicolás Petro Burgos, sería culpable de los delitos por los cuales está siendo investigado.

Actualmente, Petro Burgos afronta dos procesos penales: uno de ellos, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; otro, por peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.