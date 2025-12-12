Shakira hace historia y se convierte en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos: estos son los detalles

La colombiana ha recorrido el mundo con su gira Las mujeres ya no lloran - crédito Reuters

En febrero de 2025, Shakira comenzó en Barranquilla con su gira mundial Las mujeres ya no lloran, que se extenderá hasta mediados de 2026, puesto que hay posibilidades de que se añadan nuevas fechas.

Desde entonces, la colombiana ha vuelto a figurar como una de las artistas más importantes de Latinoamérica, marcando cifras históricas en todos los países que ha visitado.

La importancia de la gira de la barranquillera ha sido resaltada nuevamente, puesto que en un informe de Billboard se afirma que Las mujeres ya no lloran se ha convertido en el tour latino realizado por una mujer más taquillero de la historia.

Antes de que comenzara la gira, las expectativas estaban en saber si superaría ventas por 100 millones de dólares - crédito Reuters

En el listado se menciona que la cantautora ha dominado por completo el mercado, llegando a generar más de 327 millones de dólares por las más de 2.5 millones de entradas que ha vendido desde que comenzó la gira.

En el informe se destaca que el mercado latino en 2025 tuvo momentos negativos; sin embargo, Shakira rompió la tendencia y se convirtió en la primera artista latina que ha podido superar los 100 millones de dólares en ventas.

De la misma forma, mencionaron que antes de que comenzara el tour no se tenían expectativas tan altas en comparación con lo logrado por la barranquillera y los más de 300 millones de dólares que ha generado la gira.

Para resaltar la labor de la barranquillera, Billboard destacó que Las mujeres ya no lloran se ha convertido en una declaración de resiliencia para el género y la industria musical.

También destacan que la gira ha pasado por ciudades importantes en Europa y América y que en todos los lugares ha registrado sold out, en algunos lugares en apenas minutos.

En 2026 Shakira continuará con su gira Las mujeres ya no lloran - crédito Reuters

El informe hace hincapié en los aspectos más relevantes de los shows, destacando la producción que prioriza la experiencia de los fanáticos con tecnología, escenografía y un aspecto inmersivo durante toda la presentación.

Por último, reafirma la relevancia de la barranquillera en la actualidad, resaltando que la segunda posición de la lista es ocupada por una artista que tiene cifras ampliamente inferiores en comparación con lo logrado por Shakira durante 2025, sin mencionar el dinero que generará en las presentaciones que tendrá en el próximo año.

Shakira habló sobre la presentación junto a sus hijos

La barranquillera compartió el escenario con sus dos hijos en Buenos Aires - crédito @Shakira

En la mayoría de shows, Milan y Sasha, hijos de la barranquillera, aparecían en las pantallas del concierto cuando ella cantaba Acróstico, sencillo lanzado en 2023 como una muestra del amor que siente por los menores.

Es por ello que sorprendió que en uno de sus conciertos en Buenos Aires, Argentina, los pequeños subieran al escenario e interpretaran junto a su madre la canción mencionada, momento que se volvió tendencia mundial.

Tras terminar la canción, Shakira agradeció a los presentes por acompañarla en un momento especial. “Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse“, fueron las palabras de la barranquillera.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Shakira acerca a sus hijos a la industria musical, puesto que en más de una ocasión ha contado que a ellos les gusta ser parte de sus proyectos. Esto quedó en evidencia con el estreno de Zootopia 2, película de Disney que cuenta con la participación de la barranquillera y sus pequeños.

Antes de la premier de Zootopia 2, la colombiana ya había asistido a un evento público, más específicamente, la entrega de los Latin Grammy, en la que le dedicó parte de su discurso a sus hijos tras recibir un galardón.

“Quiero compartir este premio con mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí conmigo. Estoy muy orgullosa de ustedes, de sus corazones bondadosos”. Los niños respondieron con abrazos y besos, un gesto que emocionó al público y reafirmó la estrecha relación entre ellos.