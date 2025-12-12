Colombia

Procuraduría archiva investigación y ordena cerrar actuación disciplinaria contra José Fernando Cardona Uribe

La Procuraduría General dispuso el archivo definitivo del proceso disciplinario adelantado contra José Fernando Cardona Uribe, quien se desempeñó como presidente ejecutivo de Nueva EPS, tras concluir que la actuación identificada en el expediente debía darse por terminada

José Fernando Cardona, expresidente de
José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva Eps | Colprensa

La Procuraduría General de la Nación ordenó el cierre total del proceso disciplinario que se adelantaba contra José Fernando Cardona Uribe, quien ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Nueva EPS.

La entidad había revelado el 18 de agosto que existía un pliego de cargos contra el directivo, anuncio que generó amplia atención pública.

Sin embargo, la autoridad disciplinaria concluyó que no había lugar a continuar con la actuación y dispuso el archivo definitivo del expediente.

El caso estaba registrado bajo los radicados IUS E-2021-720980 y IUC D-2022-2286440, códigos que identificaban los procedimientos adelantados por el organismo. En la decisión se indicó que, tras revisar de manera completa los elementos de la investigación, se determinó que debía darse por terminada sin necesidad de nuevas actuaciones. La Procuraduría precisó que la orden de archivo implica que no subsisten reproches vigentes contra Cardona Uribe en relación con este proceso.

Además, la entidad señaló que no se enviará notificación al ciudadano que aparece como quejoso dentro del expediente. Según la Procuraduría, esta decisión obedece a que la actuación no se originó en una denuncia directa de un particular, sino en un informe presentado por un servidor público, por lo que no existe obligación administrativa de comunicarle la resolución adoptada. Esta precisión fue incluida para dejar claridad sobre el procedimiento seguido y los alcances de la comunicación institucional.

En lo relacionado con las personas vinculadas al caso, el organismo indicó que la decisión deberá ser informada de manera directa a Cardona Uribe y a su representante legal, Andrés Jimeno Mayorga. La notificación se realizará utilizando los datos previamente registrados en el expediente, de acuerdo con lo establecido por la normatividad disciplinaria. Con ello se busca garantizar que los involucrados conozcan oficialmente el estado final del proceso.

La Procuraduría también reiteró que las partes cuentan con la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria, mecanismo previsto en caso de que alguno de los sujetos procesales considere necesario controvertir la decisión. Sin embargo, dejó claro que esta opción debe ejercerse dentro de los plazos establecidos por la ley, salvo que los interesados manifiesten de manera explícita su intención de renunciar a los términos procesales, facultad que también reconoce la normativa disciplinaria.

De igual manera, la entidad recordó que las notificaciones pueden ser autorizadas mediante medios electrónicos, opción que facilita la comunicación entre los ciudadanos y la autoridad disciplinaria. La precisión sobre esta alternativa busca reiterar que las partes cuentan con diferentes mecanismos para recibir información y mantener actualizado su conocimiento sobre los trámites, incluso cuando estos se encuentren en la etapa final.

Posteriormente, la Procuraduría ordenó que la secretaría correspondiente se encargue de realizar todas las anotaciones y registros necesarios para formalizar la decisión. Esto incluye la incorporación del archivo en el sistema interno y la actualización de los estados procesales en los instrumentos administrativos utilizados por el organismo. Con ello se busca dejar constancia institucional de que el proceso disciplinario fue cerrado de manera definitiva.

La resolución deja sin efectos la actuación que meses atrás había generado inquietud luego de que se anunciara públicamente la formulación de un pliego de cargos contra Cardona Uribe. Ese anuncio, difundido en uno de los boletines de la Procuraduría, señalaba que se evaluaban presuntas conductas relacionadas con su rol como presidente ejecutivo de Nueva EPS. Sin embargo, tras el análisis integral del expediente, la autoridad determinó que no había mérito para continuar y, por ende, ordenó archivar de forma permanente el caso.

La determinación también implica que la Procuraduría no continuará ninguna otra actuación derivada de los hechos registrados en los radicados mencionados. La decisión se centra exclusivamente en garantizar que el expediente cumpla las formalidades exigidas para su cierre y que la información se incorpore adecuadamente al sistema.

Con la orden de archivo definitivo, la entidad deja constancia de que, para efectos disciplinarios, José Fernando Cardona Uribe no mantiene una actuación abierta dentro de la investigación que había sido divulgada tiempo atrás, y se concluye el trámite administrativo conforme a lo establecido en los procedimientos internos de la Procuraduría General de la Nación.

