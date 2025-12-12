Petro volvió a referirse a matemática y ciencia cuántica durante el Consejo de Ministros: “Me van a decir loco y me sacan”

El presidente Gustavo Petro aseguró que en Suiza descubrieron que el movimiento cuántico de un electrón "hizo replicar a distancia otro" - crédito @santiuribedel10/X

Durante el Consejo de Ministros del 10 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro volvió a hacer referencia a conceptos técnicos y científicos en medio de su intervención sobre la importancia de formar a los niños, niñas y adolescentes en nuevas tecnologías. En su explicación, indicó que los estudiantes deben ser formados como programadores.

“Un millón de programadores ya están innovando. Porque programar no es aprender a manejar Excel, Word y eso. Es hacer Excels, Words. Eso significa matemáticas, eso significa una serie de técnicas de estudio”, precisó el primer mandatario en el encuentro con su gabinete ministerial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aseguró, entonces, que el Gobierno, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debe impulsar la creación de facultades que se enfoquen en ese tipo de formación. De esta manera, según precisó, los niños, adolescentes y jóvenes del país podrán aprender programación, inteligencia artificial y ciencias cuánticas.

El presidente Gustavo Petro aseguró que se debe impulsar la formación en física cuántica en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

“Algunos pueden entrar, y algunas, al desarrollo de inteligencia… Yo dije: ‘matemática cuántica’ y metí las de caminar”, señaló.

De inmediato, dio a conocer datos que aprendió sobre el tema, explicando que la física cuántica pasa de las matemáticas a la estadística, puesto que en la física cuántica “ya no hay ciencia exacta”. De igual manera, citó una investigación llevada a cabo en Suiza, en la que se evalúa el movimiento cuántico de los electrones.

“El último descubrimiento en Suiza es, como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón, movimiento cuántico es el mínimo quantum, un mínimo movimiento de un electrón, hizo replicar a distancia otro. El experimento tiene consecuencias terribles, porque si se le junta la teoría de la relatividad, esas distancias pueden ser millones de años luz”, precisó.

El presidente Gustavo Petro se refirió a un estudio sobre el movimiento cuántico de un electrón - Imagen Ilustrativa Infobae

El primer mandatario suele hacer este tipo de intervenciones en sus discursos, reuniones de alto nivel o eventos públicos, lo cual ha llamado la atención de varios políticos que lo han señalado de divagar en sus declaraciones y de dar información inexacta sobre las ciencias cuánticas y las matemáticas. En el Consejo de Ministros, el jefe de Estado reconoció el impacto de sus explicaciones sobre este tipo de temas y prefirió no ahondar en su explicación.

“Ahí no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan de la Presidencia”, dijo el presidente, entre risas, aunque reiteró la importancia de que los estudiantes, desde los primeros años de formación, aprendan sobre nuevas tecnologías y ciencias cuánticas en Colombia. “¿Cómo va Colombia a aprender estas cosas si no empieza desde el colegio y si no se desarrollan facultades de física cuántica?”, cuestionó.

Críticas al presidente por hablar sobre matemáticas y cuántica

El exconcejal y exsenador Juan Carlos Vélez se refirió a las declaraciones del mandatario, calificando los datos que suministró como “pendejadas”. El excongresista puso en duda la credibilidad del presidente por este tipo de intervenciones.

“Este presidente cree que nosotros nos tramamos con esas pendejadas que dice. 4 años me tocó aguantármelo en la comisión primera del Senado y a mí desde esa época no me genera la más mínima credibilidad”, escribió.

El exsenador y exconcejal Juan Carlos Vélez Uribe aseguró que el presidente Gustavo Petro no tiene credibilidad - crédito @jcvelezuribe/X

En una ocasión anterior, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó a Gustavo Petro por hablar sobre la “fórmula de la tangente” y el uso de derivadas para encontrar óptimos en modelos económicos durante la séptima reunión de ministros y ministras de Energía de la Celac, llevada a cabo en julio de 2025.

El mandatario departamental señaló posibles errores que cometió el presidente en su análisis y aseguró que sus explicaciones sobre matemáticas y ciencias cuánticas son divagaciones que lo alejarían de sus responsabilidades como presidente de la República.

“Presidente @petrogustavo usted sugiere calcular la segunda derivada para encontrar un óptimo. En cálculo diferencial y microeconomía nos enseñaron que no es la segunda derivada; es la primera la que se requiere para llegar al óptimo. Sus afirmaciones están llenas de errores. En vez de invitar a delirar con “matemáticas cuánticas”, resuelva lo fundamental”, señaló.

El gobernador de Antioquia cuestionó en redes sociales el uso de derivadas en el discurso del presidente, señalando errores conceptuales sobre cálculo diferencial - crédito @AndresJRendonC/Instagram