Colombia

Manuela Gómez le respondió a seguidor para aclarar cuál será su papel en ‘La casa de los famosos Colombia 2026’: “No pongan palabras en mi boca”

La empresaria y creadora de contenido enfrentó comentarios sobre su supuesto papel de villana, dejó claro que su presencia en el ‘reality’ de RCN no tendrá ese foco y anticipó una participación auténtica

Manuela Gómez es la primera
Manuela Gómez es la primera confirmada por El Jefe para 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @manuelagomezfranco/IG

La creadora de contenido y empresaria Manuela Gómez se convirtió en el centro de atención tras su reciente designación como la primera habitante confirmada para la nueva edición de La casa de los famosos Colombia, programa producido por el Canal RCN.

La noticia generó expectativa entre sus seguidores, quienes tienen dudas sobre el rol que asumirá Gómez dentro del reality. La antioqueña respondió de manera directa a las especulaciones sobre su presunto papel de “villana” en la competencia.

Durante una dinámica de preguntas que realizó en Instagram, la empresaria interactuó con sus seguidores y abrió un espacio para responder inquietudes acerca de su próxima participación en el formato. En ese contexto, uno de los internautas escribió: “Recuerda que las malas no ganan, para la muestra un botón, mira todo lo que pasó”. El comentario no pasó inadvertido para Gómez.

Frente a esa provocación, Manuela Gómez aclaró su postura con una declaración enfática: “Yo en ningún momento he dicho que voy a ser la mala, no pongan palabras en mi boca que no he dicho, mis amores, me hacen el favor y se manejan bien”. Con su respuesta, la empresaria buscó frenar los rumores sobre el papel que desempeñará dentro de la casa.

Además de negar cualquier etiqueta de villana, Gómez sostuvo que su presencia aportará momentos memorables y frases que podrían trascender en redes sociales, ya que se consideró un personaje carismático dentro del entretenimiento digital y televisivo nacional.

La antioqueña interactuó en redes sociales con seguidores que especulaban sobre su desempeño en el formato televisivo, negó rumores y defendió su propia versión sobre lo que mostrará ante el público - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Junto a Manuela Gómez, el también creador de contenido Campanita fue confirmado como otro de los concursantes del reality. A ellos se suman participantes escogidos por medio de votación del público, entre quienes se encuentran Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Tebi Bernal. Esta combinación de figuras públicas y seleccionados por la audiencia genera altos niveles de expectativa de cara a la tercera edición de La casa de los famosos Colombia.

Mientras el resto de los nombres permanece bajo reserva, los seguidores del programa esperan conocer la lista definitiva de quienes integrarán la convivencia. La producción del Canal RCN prepara detalles para continuar anunciando más habitantes. En paralelo, la respuesta de Gómez en redes sociales comenzó a resonar en la conversación digital, donde su nombre permanece ligado a la controversia e interés propio del género de telerrealidad.

Desde sus redes sociales, Gómez
Desde sus redes sociales, Gómez dejó un mensaje contundente ante los rumores y aseguró que su intervención aportará frases y momentos recordados al programa - crédito @manugomezfranco1/IG

La participación de la antioqueña no solo suma audiencia al formato, sino que marca un regreso esperado a la pantalla tras su trayectoria en otros espacios mediáticos.

Manuela Gómez marca su regreso a La casa de los famosos y lanza pulla a Yina Calderón

La participación de Manuela Gómez en la tercera edición de La casa de los famosos Colombia fue confirmada, y la creadora de contenido aprovechó su anuncio para lanzar un mensaje directo que alude a su experiencia en el medio y a figuras como Yina Calderón.

Gómez, reconocida por sus intervenciones polémicas y su paso por Protagonistas de Nuestra Tele 2012, regresará a la televisión en 2026 como parte del grupo seleccionado por “El Jefe” para competir en la próxima edición del formato. Durante su intervención de presentación, la antioqueña compartió un mensaje sobre los comentarios y críticas recibidas en redes sociales: “Me estorba la gente. Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida… la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona. Hola, mis amores, soy Manuela Gómez, y voy a estar en la tercera temporada de La casa de los famosos”.

En esa misma comunicación, Manuela Gómez dedicó unas palabras a su histórica rivalidad con Yina Calderón. La empresaria expresó de manera contundente: “Acá está la olvidada de Manuela Gómez para darla todo. Yina Calderón no me importa ni me interesa”. Al hacerlo, dejó en evidencia que la relación con la excompañera de reality continúa siendo tema de interés y conversación, según lo reportó el propio entorno del programa.

Durante el anuncio de su
Durante el anuncio de su ingreso, Manuela Gómez aprovechó para lanzar una pulla a Yina Calderón - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Durante su presentación, Gómez también recordó un apodo que le fue asignado durante su participación en Protagonistas de Nuestra Tele debido a su peso en ese entonces, y lo abordó con ironía: “¿Qué piensan, que soy Marranuela o qué? Estoy solterísima, pero no a la orden… soy mucho cereal para tu leche entera”.

La producción del Canal RCN reveló que, junto a Manuela Gómez, participarán en la temporada figuras seleccionadas por el público como Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torres, Maiker Smith, Tebi Bernal, Lorena Altamirano y Eidevin López. La dinámica de este grupo y la presencia de Gómez han despertado comentarios positivos por parte de seguidores, quienes señalan que su participación podría aportar energía renovada a la competencia y nuevos momentos para discutir en el mundo digital.

