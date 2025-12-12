Jefa colombiana se hizo viral por invertir el dinero de la fiesta de fin de año en los sueños de sus empleadas: “Hay algo mejor”

La empresaria le alegró el inicio de la temporada decembrina a sus tres empleadas en Valle del Cauca - crédito CuidArte Estetica y Spa / Facebook

Una empresaria colombiana llamada Katherine Gil ha dado de qué hablar en redes sociales por cuenta del video que ella misma decidió compartir en el perfil de Facebook de su negocio dedicado al cuidado estético y facial ‘CuidArte Estetica y Spa’.

En la grabación se puede observar cómo una reunión de trabajo en medio del turno laboral junto a sus empleadas, pasó de ser un momento de tensión a uno de celebración. Todo por cuenta del anuncio que les hizo a las trabajadoras.

“Este año no vamos a hacer despedida”, con esas palabras Gil inició el video en el que le habla a las tres mujeres que trabajan con ella en el establecimiento, ubicado en Valle del Cauca.

La reacción de una de ella hizo recordar el famoso audio que se hizo viral en redes: “Quedé mínimo común múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos, escuchamos y nos agarramos a coñazos, taki taki rumba, estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover, quedé ice, frío, hielo, quedé aguda, grave y esdrújula quedé vemos y juzgamos, quedé plano cartesiano, quedé arepa tiesa”.

Las empleadas quedaron atónitas con lo que ocurrió después.

“Le quiero dar un millón (de pesos) para ayudarle a lo que debe de la universidad” le dijo Katherine a una de las tres jóvenes, a lo que la misma dama le contestó: “Ay deje la bobada. Me va a hacer llorar”.

La empresaria Katherine Gil le agradeció con este noble gesto a sus colaboradoras los diez años de servicio en la consolidación de su centro de estética y cuidado facial . crédito CuidArte Estetica y Spa / Facebook

Pero las otras dos compañeras de Sofía también se llenaron de lágrimas con las palabras que le dijo Gil:

“Yo también le iba a dar esto a Sofi, pero prefería darle la plata porque ella lo necesita (...) se van para Santa Marta el otro año las dos”, indicó la jefa mientras les extendía en su mano dos boletos de avión ida y vuelta a las otras dos compañeras de trabajo.