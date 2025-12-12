Emergencia en el aeropuerto de Barranquilla: Avianca anunció plan para pasajeros afectados

La compañía aérea puso en marcha medidas para reubicar y ofrecer cambios de vuelo a quienes resultaron impactados por la suspensión de actividades en el principal aeropuerto de la ciudad - crédito Redes Sociales / X

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla permanece cerrado por un incidente con un avión de carga de Aerosucre, que bloqueó la pista y obligó a suspender todas las operaciones en una jornada de alta demanda por la final del fútbol profesional colombiano.

Ante esta situación, Avianca activó un plan de protección para sus pasajeros afectados, ofreciendo alternativas de cambio de vuelo y reubicación.

De acuerdo con Blu Radio, el incidente ocurrió la mañana del miércoles 12 de diciembre, cuando un avión de carga presentó fallas en el tren de aterrizaje y quedó detenido en la pista, lo que generó la parálisis de la operación en el principal aeropuerto de Barranquilla.

Esta contingencia coincidió con el día de la final entre Junior y Deportes Tolima, lo que incrementó la cantidad de viajeros y la presión sobre las aerolíneas y autoridades aeroportuarias.

Avianca anunció que los pasajeros con reservas desde y hacia Barranquilla pueden cambiar la fecha de su vuelo sin costo adicional.

Además, la aerolínea ofrece la opción de reubicación a través de los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta, siempre que exista disponibilidad de asientos y capacidad operativa en estos terminales, según detalló El Heraldo.

La compañía enfatizó que la posibilidad de acceder a estas alternativas depende de la cantidad de vuelos y sillas disponibles, así como de la capacidad de los aeropuertos alternos para recibir mayor operación.

Para facilitar la reubicación de los pasajeros, Avianca habilitó dos vuelos adicionales hacia Santa Marta, ampliando la capacidad operativa.

Además, la aerolínea dispuso transporte terrestre para los viajeros que debieron ser reprogramados y ahora deben salir desde los aeropuertos de Santa Marta o Cartagena.

Esta medida responde a las solicitudes de pasajeros con destino a San Andrés, quienes habían manifestado su preocupación por los elevados costos de los traslados en taxi, que alcanzaban hasta cuatrocientos mil pesos, de acuerdo con la emisora.

Los usuarios que requieran información o deseen gestionar cambios en sus reservas pueden consultar el estado actualizado de los vuelos a través de la página web y la aplicación móvil de Avianca, según indicó El Heraldo.

La aerolínea reiteró que el proceso de reubicación y cambios de vuelo se realiza directamente en sus canales oficiales y que la comunicación con los pasajeros afectados se hará de manera personalizada.

En el marco de la contingencia, Avianca ha comenzado a contactar directamente a los viajeros impactados, utilizando los datos registrados en las reservas para informarles sobre las opciones disponibles y los pasos a seguir para modificar sus itinerarios.

Un avión de carga bloquea la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz tras aterrizaje de emergencia

Un avión de carga de AeroSucre permanece bloqueando la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla tras un aterrizaje de emergencia ocurrido en la madrugada del 12 de diciembre de 2025, lo que ha provocado la suspensión temporal de todas las operaciones y retrasos en al menos cuatro vuelos.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que la terminal aérea seguirá cerrada mientras se inspecciona la infraestructura y se retira la aeronave, que se detuvo sobre el margen izquierdo de la pista.

La entidad detalló que la medida se mantendrá “mientras se llevan a cabo labores de revisión de posibles daños en la infraestructura, incluyendo una luz de pista afectada”.

El incidente se produjo cuando el Boeing 727-200 de matrícula HK-5216, identificado como vuelo KRE140, despegó alrededor de las 4:00 a. m. y, poco después, la tripulación detectó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo. Durante la aproximación de regreso, una parte del tren colapsó y golpeó la pista, obligando a detener la aeronave en plena zona de rodaje.