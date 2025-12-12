Colombia

Con amenazante audio, cabecilla de las disidecias amenaza a indígenas para que actúen contra el Ejército: “Pilas, hp, ya saben cómo toca”

Una grabación difundida por las autoridades muestra cómo un jefe insurgente busca forzar a la población a bloquear una carretera y presionar el retiro de una base militar en el sur del país

El audio de Jimmy Parra revela la presión de las disidencias de las Farc sobre comunidades indígenas y campesinas en Guaviare - crédito Ejército Nacional/Ministerio de Defensa

El reciente hallazgo de un audio en el que alias Jimmy Parra, cabecilla de la Estructura 44 de las disidencias de las Farc, ordena a comunidades indígenas y campesinas del Guaviare movilizarse contra el Ejército Nacional, reavivó la preocupación por la presión que ejercen los grupos armados sobre la población civil en el oriente de Colombia.

La grabación, que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades, constituye una prueba directa de las amenazas y coacciones que, según el Ejército, utiliza Parra para instrumentalizar a los habitantes de la región y forzar acciones hostiles contra las fuerzas militares.

En el audio, cuya autenticidad está siendo verificada, se escucha a “Jimmy Parra” exigir la movilización de la población para bloquear la vía que conecta el Guaviare con el departamento del Meta, con el objetivo de forzar el retiro de una base militar ubicada en un punto estratégico.

El cabecilla utiliza un tono intimidatorio y explícito: “Quiero ver toda esa gente... brotando pa allá pa afuera a apoyar... y a pelear, no irse de maniquiur ni patiquiur ni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso”, según la grabación difundida por las autoridades.

El audio de Jimmy Parra
El audio de Jimmy Parra revela cómo las disidencias de las Farc presionan a comunidades indígenas y campesinas del Guaviare - crédito Colprensa y @FuerzaAereaCol/X

Además, advierte sobre las consecuencias para quienes no obedezcan sus órdenes.

“Los que no hagan las cosas, incumplan, y ya saben cómo les toca, pa que se pongan bueno, porque no es que vayan a llegar a dárselas de turistas, allá vamos... porque tenemos una problemática aquí, el pueblo nukak, lo que está pasando, y el gobierno cómo los atropellan, como que si fueran perros”, se escucha en otra parte del audio.

Alias Jimmy Parra, cuyo verdadero nombre es Jhon Wilmer Ulcué Tróchez, ya había cobrado notoriedad el 26 de agosto, cuando, según el Ejército, instrumentalizó a más de seiscientos campesinos para que secuestraran a treinta y cuatro militares en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, Guaviare.

El Ejército ofrece una recompensa
El Ejército ofrece una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita capturar a "Jimmy Parra" - crédito Ministerio de Defensa

En esa ocasión, el Ejército denunció: “En una flagrante violación al DIH, tropas de las @FuerzasMilCol fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 44, impiden el desarrollo normal de las labores constitucionales en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, Guaviare; esto tras la operación militar que permitió neutralizar al cabecilla alias Dumar o Chito”.

Las autoridades atribuyen a Parra una larga trayectoria criminal, responsabilizándolo de homicidios, extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados en la región. Por esta razón, el Ejército ha ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Según las autoridades, estaría detrás del bloqueo de la vía que conecta Guaviare con el Meta, exigiendo el retiro de una base militar del Ejército Nacional en un punto estratégico.

Este es el historial criminal de "Jimmy Parra", señalado por instigar el secuestro de 34 militares en Guaviare

Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias
Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias Jimmy Parra, es señalado como el instigador del secuestro de 34 militares en Guaviare - crédito Ministerio de Defensa

Jhon Wilmer Ulcué Trochez, conocido como “Jimmy Parra”, fue identificado como el presunto instigador del secuestro de 34 militares en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, Guaviare, tras un asalto a un campamento ilegal que resultó en 10 muertos.

De acuerdo con un comunicado de las Fuerzas Militares de Colombia, la retención de los uniformados ocurrió después de una operación militar que neutralizó a Willinton Vanegas Leyva (“Dúmar”) y a otros nueve integrantes de la disidencia.

La extracción de las tropas y los cuerpos se retrasó más de 24 horas debido a las condiciones topográficas, lo que permitió que “Jimmy Parra” movilizara a cerca de 600 personas para rodear y retener a los soldados, que fueron obligados a refugiarse en viviendas. Parte de la multitud exigió la devolución de los cadáveres de los disidentes.

El comunicado castrense señala que “Jimmy Parra” sería responsable de múltiples acciones criminales, incluyendo la difusión de audios e imágenes para forzar a la población a suspender sus actividades y el cobro de extorsiones mediante citaciones, como las registradas en junio en la región.

Además, se le atribuye la intimidación a la población a través de la estructura criminal 44 del Bloque Amazonas, con el objetivo de obstaculizar la misión militar y la extracción de las tropas.

Según información obtenida por El Colombiano, “Jimmy Parra” tiene 26 años y ha pasado 10 años en grupos armados ilegales. Opera no solo en El Retorno, sino en veredas de San José del Guaviare, como Puerto Ospina, Las Acacias y Agua Bonita.

Es señalado como uno de los responsables de la confrontación con la disidencia liderada por “Calarcá” por el control territorial de Guaviare, enfrentamientos que han dejado cerca de 30 muertos en lo que va del año.

Actualmente, sobre “Jimmy Parra” pesan órdenes de captura por terrorismo, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

