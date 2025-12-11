Colombia

Video: así se registró un caso de fleteo en avenida de Bogotá tras negociar la venta de una camioneta; víctimas no denunciaron

Las autoridades procedieron a investigar el robo ocurrido a plena luz del día, donde dos sujetos armados interceptaron un vehículo y sustrajeron un maletín con dinero

El hecho delictivo quedó captado en un video de un testigo - crédito Grupo de difusión WhatsApp

Un presunto caso de fleteo ocurrido cerca del mediodía del jueves 11 de diciembre en la autopista Norte con calle 183 generó alerta entre los conductores y transeúntes que frecuentan el sector.

En imágenes quedó el momento en que dos hombres armados interceptaron una camioneta blanca, que era ocupada por tres personas y lograron sustraer un maletín que, según las versiones oficiales, contendría una suma elevada de dinero.

Tras cometer el robo, los asaltantes emprendieron la huida en dos motocicletas rumbo al oriente por la calle 183.

Declaraciones de la estación de la Policía de Usaquén sobre caso de hurto en la calle 183 - crédito Policía Bogotá

Al respecto, el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía Usaquén, entregó detalles del hecho.

“Se presenta un caso en el sector de la autopista norte con calle 183, donde tres personas que abordaban una camioneta indican, informan a la zona de atención, que minutos antes habrían hecho una negociación de un vehículo en el sector de la localidad de Engativá”, sostuvo inicialmente el oficial.

El oficial de la Policía indicó que se encontraban revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables del hurto y establecer su ruta de escape.

Sin embargo, señaló que, hasta el momento, las víctimas no han interpuesto denuncia formal por el caso, lo que podría dificultar el avance en la investigación.

“Estas personas se van transportando por la autopista Norte, son abordadas por dos motocicletas que los intimidan con lo que parece ser armas de fuego. Los intimidan, los despojan de algunas pertenencias y se van a la huida. Estamos realizando y verificando la trazabilidad de las cámaras de vídeo y es en este momento cuando las personas que vivían en dicho vehículo manifiestan no interponer ningún tipo de denuncia”, dijo puntualmente el uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las víctimas decidieron no interponer
Las víctimas decidieron no interponer denuncia alguna - crédito Grupo difusión WhatsApp

Paseo millonario en Bogotá, otro delito que alarma ciudadanos en plena temporada navideña

Un alarmante aumento del 560% en los casos de paseo millonario fue denunciado por el concejal Julián Rodríguez Sastoque en la ciudad de Bogotá durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024.

Según datos del sistema Siedco de la Policía Nacional, desde 2012 no se había registrado un nivel semejante de este delito, que oficialmente se clasifica como secuestro extorsivo en las estadísticas reportadas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El aumento, considerado histórico por Sastoque, se refleja en el salto de un promedio de 9 casos anuales en los últimos 12 años a 33 hechos documentados solo en 2025. El concejal advirtió que “es preocupante el crecimiento de este delito en la ciudad, desde 2012 no llegábamos al nivel actual. ¿Por qué, qué está pasando en Bogotá que ya superamos en más del 100% los índices del 2024?”.

El paseo millonario ha registrado
El paseo millonario ha registrado un aumento significativo en la ciudad - crédito Colprensa

Sastoque destacó el agravamiento de la violencia utilizada en los paseos millonarios: 65% de los casos recientes involucran armas de fuego como medio de intimidación. Esta cifra representa un incremento en el uso de “elementos contundentes” para someter a las víctimas y resalta la peligrosidad de los perpetradores.

El cabildante también puntualizó que la incidencia del delito varía según el día de la semana. De acuerdo con las cifras analizadas, los martes y los fines de semana presentan los mayores registros de víctimas, mientras que los viernes y sábados concentran el 39% de los casos ocurridos en la capital durante 2025.

Durante el debate de control político en el que se expusieron estas y otras estadísticas de criminalidad en Bogotá, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, refutó categóricamente la existencia de una crisis de seguridad. Restrepo afirmó: “Lo que pasa es que la discusión se ha centrado en crear una sensación de crisis de inseguridad en la ciudad, y esa crisis no existe”.

