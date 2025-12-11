Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

La artista abordó durante un live sus intenciones de ampliar su familia, mientras respondía preguntas sobre su relación actual con el productor musical y aclaraba rumores sobre su vida privada - crédito rechismes / Instagram

La DJ y empresaria Marcela Reyes anunció en una reciente transmisión en vivo su decisión de convertirse nuevamente en madre en 2026, una noticia que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores y puso de nuevo en el centro de la conversación el vínculo que mantiene con su expareja, el productor musical DJ Exotic.

El anuncio se produjo durante un Live que compartía con el propio Exotic y una amiga, donde la también influenciadora abordó tanto sus planes personales como pasajes de su vida privada que han sido objeto de comentarios públicos.

La relación entre Marcela Reyes y DJ Exotic vuelve al centro de la conversación tras compartir transmisión en vivo y planes personales - crédito rechismes / Instagram

Según lo expuesto por la propia Marcela Reyes, en el transcurso de la transmisión circularon preguntas y bromas por parte de los espectadores sobre si la relación con Exotic había terminado definitivamente o si podía haber un nuevo acercamiento entre ambos, en especial después de que se les viera compartiendo tiempo y trabajo juntos tras varios episodios de conflicto mediático.

“‘Él te mira muy lindo’, ¿cómo no?, si le he dado ese ángel tan espectacular que tiene como hijo. Le di popularidad. Le di años de mi vida. Esas son miradas de agradecimiento”, expresó la DJ, destacando la buena relación que mantiene actualmente con Exotic por el bienestar de su hijo Valentino.

Precisamente, fue en este contexto donde la empresaria reveló: “A mediados del otro año me embarazo. Yo ya quiero ser mamá”.

Marcela Reyes junto a DJ Exotic cuando eran pareja - crédito Redes Sociales/X

La artista contó que en 2024 perdió un bebé con su entonces esposo y fallecido B King, y que, aunque en ese momento no era el indicado para aumentar la familia, ahora sus planes están enfocados en buscar una niña.

Reiteró que su decisión está tomada y que “la cigüeña viene hacia mí”, declaración que fue celebrada y generó múltiples comentarios entre los asistentes del Live.

La polémica sobre una examiga que se involucró con DJ Exotic

La conversación también abordó los momentos de conflicto que Marcela Reyes atravesó en su relación sentimental con DJ Exotic, en particular la ocasión en la que una examiga se involucró sentimentalmente con el artista mientras Reyes transitaba su primer embarazo.

Ante la consulta de una seguidora sobre este episodio, la influencer respondió con contundencia. “No puede ser moza y a la vez ser descarada diciendo que no la supero, si me hizo el embarazo de cuadritos, ¿cómo quiere que no cuente la historia? Debería darle vergüenza, tras de moza, descarada”, sostuvo Reyes.

La empresaria añadió que nunca mencionó nombres durante su relato, pero la persona aludida se sintió identificada y reaccionó públicamente, lo que revivió la polémica.

La polémica sobre una examiga que se involucró con DJ Exotic durante el embarazo de Reyes resurge tras declaraciones en el Live - crédito @marcelareyes - @exoticmusicsas_/Instagram - montaje de Infobae

Mientras tanto, DJ Exotic optó por no involucrarse en la polémica durante la transmisión y se limitó a observar los comentarios de los internautas. La postura reservada del productor contrastó con la apertura y humor con los que Reyes explicó su versión de los hechos y reivindicó el derecho a narrar su propia experiencia. “Si uno tiene el pecado, ¿uno cómo sale? Es una historia, uno se queda calladita. Yo no dije nombres”, puntualizó.

Marcela Reyes desmiente rumores de enemistad con Manuela Gómez

Durante la emisión también se desestimó la existencia de una rivalidad entre Marcela Reyes y la empresaria Manuela Gómez, que recientemente fue confirmada como participante en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La DJ aclaró que no existe enemistad entre ambas, minimizando versiones que circulaban en redes acerca de un posible enfrentamiento.

Las reacciones del público en el chat del live fueron diversas, entre ellas algunas en tono crítico, otras de apoyo y varias que apuntaron a la posibilidad de una nueva reconciliación entre Marcela Reyes y DJ Exotic.

Comentarios como “Exotic es tan noble, no sé cómo se la aguanta” y “Ella va salir enredada otra vez con Exotic, el amor de su vida”, entre otras opiniones, reflejaron el interés de los seguidores en la vida personal de la artista y productor.