Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Lokillo Flórez habló de las amenazas que ha recibido por enfrentamiento con El Menor - crédito @lokilloflorez/IG

El comediante, trovador y ahora freestyler colombiano Lokillo Flórez sorprendió con una reveladora y preocupante confesión durante una entrevista en El Salvador, realizada tras la segunda fecha de la FMS World Series 2025.

El artista, quien viene representando a Colombia en el torneo, habló por primera vez del difícil momento emocional que atravesó luego de su enfrentamiento con Efraín Jesús Reeve Barría, más conocido como El Menor, en la jornada anterior, una batalla que desató una ola de violencia digital que lo afectó profundamente.

Lokillo explicó que su rendimiento en esta segunda jornada casi se ve comprometido por el impacto psicológico que dejó el episodio y en ese momento hizo las revelaciones de la situación que vivió en las redes sociales en los últimos días tras el encuentro en España.

“Uy, hermano, casi no la logro, honestamente, casi no la logro”, comenzó diciendo.

Lokillo Flórez se enfrentó a amenazas de muerte por parte de fanáticos de El Menor - crédito @lokilloflorez/IG

Según relató, la batalla con el chileno generó un ambiente hostil en redes sociales, donde fanáticos de ambos bandos llevaron la rivalidad a un nivel extremo.

“Lamentablemente, la batalla con El Menor generó mucha discordia en redes sociales, tanto para él como para mí. Y hubo cosas muy fuertes de parte y parte de los fans, si se les puede llamar así, amenazas de muerte pa’ allá y pa’ acá”, confesó el artista colombiano.

Para el freestyler, este tipo de comportamientos no solo desvirtúan el espíritu del formato competitivo, también afectan a los artistas, que ven su integridad emocional y física comprometida.