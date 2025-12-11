Jhovanoty volvió a parodiar al presidente Petro y explicó por qué se siente como Buzz LightYear, el famoso personaje de Toy Story: “Con las deudas al infinito y más allá”

El comediante colombiano hizo reír a carcajadas a los presentes con su teoría - crédito captura de pantalla Jhovanoty / YouTube | Disney+ | Cristian Bayona/Colprensa

En medio de una de sus presentaciones de inicios de diciembre, el humorista colombiano Jhovanoty (Jhovany Ramírez) volvió a dar de qué hablar en las redes por una de las mejores imitaciones que sabe hacer: la del presidente Gustavo Petro.

En esta ocasión, la Lista Clinton fue el hilo conductor de su intervención, y que dejó un fragmento en redes sociales, provocando risas entre seguidores y usuarios por cuenta de lo que él, parodiando al jefe de Estado, siente luego de haber sido incluido por parte del Gobierno de Donald Trump a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU..

Sobre la respuesta de Jhovanoty en modo Petro, todo se dio a raíz de la pregunta que le hizo uno de los asistentes a su show, llamado Óscar Morales, que le dijo: “Hablando un poco de la Lista Clinton y las cuentas bloqueadas, me gustaría saber ¿cómo está recibiendo el dinero?“

“Por Nequi”, dijo el comediante usando el mismo tono de voz del jefe de Estado colombiano, y claro está, acompañado de algo que nunca le puede faltar al Petro en sus intervenciones, ya sea en consejos de ministros, alocuciones presidenciales o discursos en tarimas: su lápiz.

Esto provocó de inmediato las risas entre los presentes.

Seguido a lo anterior, el humorista agregó: “¿Qué es Nequi? Hay que explicarle a los ciudadanos. Nequi es una marca de tenis que tiene un chulito..." (risa) Así es, lo que pasa es que se pronuncia distinto, se dice Neiqui", como forma de ir abonando el terreno para responderle la duda a Morales.

“Y respecto a la Lista Clinton, que es... hay que decirle a los ciudadanos que cuando alguien es mucho más poderoso que otro, siempre quiere avasallar a su contrincante. Eso lo vimos cuando hay alguien que quiere pasar por encima de los demás, como en algún momento Buzz Lightyear pasaba por encima de Woody”, explicó Jhovanoty, haciendo referencia a la película Toy Story (Disney y Pixar).

En este punto el humorista explicó la relación que tienen el presidente Gustavo Petro y Donald Trump con los personajes principales de la historia animada de los juguetes que cobran vida cuando su dueño (Andy) no está en la habitación.

Al referirse a uno de los personajes (el vaquero Woody), Jhovanoty en modo Petro explicó: “Ustedes creen que Toy Story es una historia ficticia, no, Toy Story corresponde a la realidad”

“Si ustedes notan, Woody, que él utilizaba sombrero, él era un campesino de Sahagún, Córdoba. Un campesino olvidado por el Estado. Y de verdad, yo creo que sí era de Sahagún (...) Woody era costeño”, inició con su tesis el humorista colombiano.

Seguido a esto continuó: “Y Buzz Lightyear (el capitán espacial)... que usted debe conocer muy bien la historia de Buzz Lightyear, porque era un colonizador también (...) se creía más que los demás juguetes”.

En su exposición Jhovanoty siguió hilando sus argumentos al decir que Buzz Lightyear “llegó en un vehículo blanco y por más que le decían que estaba equivocado, Buzz Lightyear no aceptaba. O sea, Buzz Lightyear era uribista”, remató el colombiano, desatando las carcajadas en el recinto.

En este punto el humorista y presentador hizo la aclaración: “Me gusta hacer esos apuntes porque se ríe una parte del teatro y los otros hacen...” al simular un sonido con la boca que simula decir “no”.

“Y realmente, Woody quería robarse el amor de Andy. Y no solamente el amor de Andy, sino que quería desplazar a Woody de la habitación de Andy. Por lo tanto, Buzz Lightyear es un despojador de tierras. Y yo invito al señor Buzz Lightyear, si nos está viendo... Señor Buzz Lightyear, presentémonos los dos a la JEP (Jurisdiccción Especial para la Paz), hermano”, siguió con su teoría el humorista colombiano.

Por qué el presidente Petro versión Jhovanoty se siente como Buzz Lightyear

En la segunda parte del video, el comediante colombiano sigue detallando las razones para relacionar la famosa película animada, y agregó:

“Presentémonos, que realmente desde que estoy yo en la lista Clinton, yo me autopercibo como Buzz Lightyear, porque mis deudas cada vez van del infinito al más allá”, dijo Jhovanoty, provocando las risas por cuenta de la decisión que también golpeó a otras personas del círculo de Petro, como el ministro del Interior Armando Benedetti y la primera dama Verónica Alcocer.

En ese mismo orden de ideas, el humorista dijo: “Y eso que estoy describiendo apenas la dos, me falta la tres, la cuatro, la cinco, la seis. ¿Ustedes se acuerdan de Toy Story? Los juguetes de Andy, juguetes de Toy Story, se quedaban quietos... cuando Andy aparecía. En los consejos de ministros es parecido. Lo que pasa es que es al revés, porque cuando yo aparezco los ministros míos se mueven".

El humorista en modo Petro siguió arremetiendo contra varios de algunos dirigentes políticos cercanos a él en el pasado.

“Es momento de sanar y de soltar. Cierra ciclos y te serviría para que te cortes ese greñero, Gustavo (Bolívar), de verdad. Y Roy Barreras, que voy a decirle a Roy que qué día salió en televisión diciendo que él no era petrista, señor Roy (Barreras)”, contó Jhovanoty.

En ese momento el presentador aseveró: “Voy a decirle (a Barreras) como los soldaditos de Toy Story: ‘¿y dónde está tu honor, basura? Ahora, Andy, un hijo del privilegio que él estudiaba en la Universidad de los Andes... Sino que ustedes no han descubierto la historia como se debe ser contada".

Siguiendo con la historia de Andy, Jhovanoty recalcó: “Era de la Universidad de los Andes, de donde es el cóndor de los Andes y de la cordillera de los Andes. Andy era el dueño de Woody. ¿Y el otro niño cómo es que se llamaba, el vecino, el que le metía pólvora a los muñecos? Me imagino que era un Brian (cuyo nombre real es Sid)”.

Sobre su comparación sobre la película animada y la realidad nacional política colombiana, Jhovanoty dijo que (Sid) “se llamaba Brian, porque le metía pólvora a los muñecos, porque si le metiera pólvora a los gatos se llamaría Abelardo (de la Espriella), pero no estamos hablando de eso”, cerró el humorista y presentador.