Comercios en Colombia refuerzan controles para evitar fraudes y proteger compras digitales en diciembre

crédito Canva

La temporada decembrina impulsa un incremento considerable en el comercio electrónico en Colombia, un comportamiento que, según Revista Semana, se repite cada año con la llegada de los regalos, las celebraciones familiares y los pagos adicionales que reciben millones de personas.

Las compañías enfrentan el reto de gestionar un volumen elevado de transacciones, al tiempo que deben garantizar la protección de los usuarios ante intentos de fraude que también crecen en este periodo.

De acuerdo con información divulgada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el último mes del año concentra un aumento de aproximadamente 21 % en la facturación digital, cifra que se explica por el uso intensivo de plataformas, el auge de promociones y la mayor liquidez en los hogares.

Compras en diciembre 2025

Este crecimiento demanda infraestructuras tecnológicas capaces de manejar miles de operaciones simultáneas sin afectar la estabilidad ni la seguridad.

Las empresas del sector han centrado su atención en fortalecer mecanismos que permitan detectar irregularidades en tiempo real y disminuir los riesgos asociados a los contracargos, los intentos de suplantación o los movimientos no autorizados. La meta es que los clientes puedan completar compras sin barreras y con garantías de protección.

Juan David Rúa, CEO de ePayco, afirmó que la seguridad cumple un papel determinante en la experiencia digital: “Las empresas que implementan sistemas antifraude robustos, gestión activa de contracargos y seguridad de múltiples capas logran aumentar la confianza del consumidor y mejorar la conversión de ventas digitales, especialmente en épocas de alta demanda. Por ello, nuestro modelo agregador cuenta con mecanismos avanzados de autenticación y monitoreo que garantizan la integridad de cada operación”.

Compras en diciembre 2025 - crédito Centro Comercial Bima

Estos sistemas permiten revisar comportamientos sospechosos, bloquear intentos de pago irregulares y establecer parámetros de autenticación reforzada para transacciones específicas. La combinación de análisis automatizado y verificación humana se ha convertido en una práctica extendida entre los comercios digitales.

Durante diciembre, los contracargos suelen aumentar debido al mayor movimiento comercial y a la coexistencia de diversas formas de pago. Contar con acompañamiento técnico especializado facilita la revisión de reclamaciones, lo cual permite que los comercios mantengan estabilidad operativa frente a picos intensos de facturación.

Los equipos dedicados a prevención de fraude monitorean continuamente el flujo de transacciones para identificar patrones inusuales. Esto incluye el seguimiento de direcciones IP, la validación de tarjetas y el control sobre operaciones que superan ciertos montos. El objetivo es reducir impactos económicos y preservar la confianza de los consumidores, especialmente en días de alto tráfico.

Rúa también indicó que el modelo agregador es compatible con otras soluciones tecnológicas, como los gateways de pago, lo que facilita una operación híbrida orientada a maximizar la eficiencia en cada proceso. Al respecto señaló: “En conjunto, estas herramientas contribuyen a la consolidación de un entorno de pagos más sólido y confiable”.

REUTERS/Eduardo Muñoz/

La diversidad de plataformas representa un desafío adicional, pues cada comercio debe adaptar sus propios protocolos según la naturaleza de los productos, las características de su público y el historial de transacciones. Entre las prácticas más recomendadas se encuentra implementar autenticación reforzada, actualizar certificados de seguridad y revisar de forma periódica los sistemas de encriptación de datos.

Las empresas también destinan recursos a mejorar la infraestructura de soporte técnico para evitar interrupciones en momentos decisivos. Cuando ocurre un incremento súbito en el tráfico, la capacidad de respuesta debe ser inmediata para evitar retrasos o fallas que puedan afectar las compras navideñas. Los comercios que preparan sus plataformas con anticipación logran una experiencia más estable durante los días de mayor consumo.

Además, las compañías buscan educar a los usuarios sobre prácticas seguras durante las compras. Este trabajo incluye advertencias sobre enlaces desconocidos, recomendaciones sobre el manejo de contraseñas y recordatorios para validar que las páginas cuenten con protocolos de seguridad. La prevención compartida entre compradores y empresas reduce la vulnerabilidad ante intentos de fraude.

De cara al cierre de año, el comercio electrónico se posiciona nuevamente como una de las alternativas preferidas para adquirir obsequios. Por esta razón, las compañías priorizan la simplificación de procesos, la seguridad reforzada y el monitoreo constante, con el fin de garantizar que los usuarios puedan completar sus pagos sin contratiempos.