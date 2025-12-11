Cali amplía horario de rumba: bares y discotecas podrán abrir hasta las 4:00 a.m. en diciembre

Los establecimientos nocturnos autorizados deberán cumplir requisitos estrictos de control del ruido y manejo de residuos, mientras que las licoreras y estancos continuarán cerrando a la 1:00 a.m. - crédito Freepik

La ciudad de Cali permitirá que bares y discotecas operen hasta las 4:00 a.m. entre el 19 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, en el marco de una decisión temporal adoptada por la Alcaldía para responder a la dinámica de la temporada navideña y la tradicional Feria de Cali.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, anunció la expedición de un decreto que amplía el horario permitido para el expendio y consumo de licor en establecimientos nocturnos autorizados. La nueva disposición establece que bares y discotecas podrán funcionar hasta las 4:00 a.m. durante ese periodo festivo.

El alcalde Eder explicó que la decisión tiene el objetivo de dinamizar la economía y fortalecer la propuesta cultural de la ciudad. De acuerdo con el decreto en proceso de expedición, solo se verán beneficiados los locales con permiso para vender y permitir el consumo de licor dentro de sus instalaciones.

Otros comercios como estancos y licoreras deberán cerrar a la 1:00 a.m., sin cambios sobre su horario habitual.

Las licoreras y estancos no se beneficiarán de la ampliación del horario y deberán seguir cerrando a la 100 a.m., según lo establecido por la administración municipal. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Condiciones obligatorias para los locales nocturnos

El decreto precisa que los locales que extiendan su horario deberán atender únicamente al interior del establecimiento y no podrán ocupar el espacio público. Además, la Alcaldía exige la implementación de medidas de insonorización para respetar los máximos permitidos de ruido y pide soluciones efectivas para el manejo y disposición de los residuos sólidos.

El incumplimiento de las condiciones fijadas implicará sanciones previstas en el Código de Policía (Ley 1801 de 2016), que incluyen multas y cierre temporal del establecimiento. Las autoridades locales, incluyendo la Policía Metropolitana y los equipos de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía, realizarán verificaciones y operativos para asegurar el cumplimiento de la medida, especialmente durante la época de mayor afluencia de visitantes por la Feria de Cali.

Borrador del decreto y recepción de comentarios

El alcalde Eder informó que el borrador del decreto ya está disponible para consulta y comentarios de la ciudadanía en el portal oficial de la Alcaldía de Cali. La norma detalla que el horario extendido será exclusivo para locales con permiso formal de expendio y consumo de licor en el interior, mientras que licoreras y estancos se mantienen con cierre a la 1:00 a.m.

La aplicación de la ampliación horaria quedará en firme una vez el decreto se expida formalmente, lo que se espera ocurra en los próximos días.

La Alcaldía dispuso que solo los bares y discotecas con permiso para expendio y consumo de licor en el interior podrán extender su atención, siempre y cuando se respete el espacio público y se controle el nivel de ruido. - crédito @alejoeder/X

Control y vigilancia institucional

Para garantizar la seguridad y la convivencia, la Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con los equipos interinstitucionales de la Alcaldía, realizarán operativos de control y verificación del cumplimiento de las nuevas disposiciones. La administración local busca con esta medida proteger los derechos de los habitantes y visitantes, evitando el exceso de ruido y el uso indebido del espacio público.

“Para esta época tomamos la decisión para ampliar las horas de la fiesta, de rumba. Vamos a tener el horario extendido hasta las 4:00 a.m. para bares y discotecas. Los otros establecimientos funcionarán hasta la 1:00 de la mañana”, manifestó el alcalde Eder al explicar el alcance de la medida.

La norma exige que los locales nocturnos cuenten con sistemas de insonorización y planes adecuados para la disposición de residuos sólidos, con el fin de minimizar molestias a los residentes y proteger el ambiente. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Impacto en el sector y expectativas

Representantes de comerciantes y gremios de establecimientos nocturnos recibieron la noticia con expectativa, ya que la temporada decembrina y la Feria de Cali representan un periodo de alto flujo de clientes y mayores ingresos para el sector. La Alcaldía espera que la medida también fortalezca la agenda cultural de la ciudad y contribuya al desarrollo económico ligado al entretenimiento nocturno.

La medida estará vigente del 19 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, periodo durante el cual la Alcaldía de Cali mantendrá el seguimiento permanente sobre su cumplimiento para garantizar una temporada de celebraciones segura, ordenada y sostenible.