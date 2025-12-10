Yeferson Cossio alarmó a sus seguidores tras revelar aparatoso accidente que sufrió su madre: “Valoren mucho a sus papás”

A pesar de la gravedad del siniestro, la madre del creador de contenido solo sufrió golpes leves, sorprendiendo a todos por su rápida recuperación y dejando una lección sobre la importancia de valorar a la familia - crédito yefersoncossio / Instagram

El influenciador Yeferson Cossio dio a conocer a través de sus redes sociales que su madre, Luz Dary, resultó involucrada en un grave accidente de tránsito ocurrido en Antioquia, donde el vehículo en el que se movilizaba quedó completamente volcado.

Este episodio ocurrió el mismo día que el aniversario de la muerte del padre del creador de contenido, siete años atrás, y generó alarma entre seguidores y familiares. De acuerdo con lo relatado en sus plataformas digitales, Cossio explicó que la emergencia sorprendió a la familia durante una fecha de especial significado.

Mientras el influenciador se encontraba en Bogotá cumpliendo compromisos profesionales y asistiendo a eventos musicales, recibió una serie de mensajes de alerta sobre el siniestro que involucró el carro de su madre en cercanías de Medellín.

El accidente de tránsito de la madre de Yeferson Cossio en Antioquia generó alarma entre seguidores y familiares del influenciador - crédito yefersoncossio / Instagram

La preocupación de Yeferson Cossio aumentó cuando, tras varios intentos de comunicación telefónica infructuosos con su madre, fue contactado por las autoridades locales que confirmaron que la mujer había sufrido un accidente de tránsito de alta gravedad.

“Fue en el aniversario de muerte de mi papá. Mi papá se había muerto el mismo día, siete años atrás, y mi mamá tiene exactamente la misma edad que tenía mi papá cuando se murió, 46 años. Ustedes se alcanzan a imaginar la película que teníamos”, afirmó el influenciador en un video viralizado en redes.

Con base en la información ampliada por el mismo influenciador, la madre de Yeferson Cossio viajaba acompañada de su actual pareja cuando ocurrió el percance. Ambos se dirigían a bordo de un automóvil por una carretera de Antioquia cuando experimentaron un microsueño, lo que provocó una pérdida de control y el impacto contra una estructura de acero. A consecuencia del choque, el vehículo terminó volcado en la vía.

La secuencia de hechos fue descrita en detalle por el creador de contenido: “La cosa es que mi mamá iba con el marido y les dio un microsueño, cogieron la cosa y se voltearon, pero a ella no le pasó nada. Valoren mucho a sus papás. Uno nunca sabe cuando pueda ser el último abrazo”, declaró el antioqueño en un fragmento del clip.

Luz Dary, madre de Yeferson Cossio, resultó ilesa tras el grave siniestro vial ocurrido el mismo día del aniversario de la muerte de su esposo - crédito yefersoncossio / Instagram

Tras la alarma inicial, fue la hermana menor del influenciador, Gisela, la que acudió de inmediato al lugar del accidente una vez recibió la ubicación, junto a otros amigos cercanos a la familia, para asistir a la mujer afectada.

Pese a la gravedad del accidente y el fuerte choque, los primeros reportes médicos descartaron fracturas o lesiones críticas. Solo se reportaron hematomas y golpes generalizados, lo que evitó consecuencias permanentes.

“Le hicieron radiografías, le hicieron exámenes de la cabeza y en el cuerpo, increíblemente salió ilesa. Tiene morados en todo el cuerpo, pero no tiene una sola fractura”, contó Cossio en su testimonio.

En las imágenes compartidas por el influencer, pudo observarse el automóvil en posición invertida y con severos daños en la carrocería, lo que evidencia la magnitud del siniestro.

El episodio no solo alteró los planes del creador digital, reconocido por su trabajo asistiendo a población vulnerable y animales en situación de calle, sino que llevó a una reflexión pública sobre la valoración de la familia y la fragilidad de la vida.

Yeferson Cossio reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de apreciar a los seres queridos tras el accidente de su madre - crédito yefersoncossio / Instagram

El antioqueño expresó en su video dirigido a la comunidad virtual: “Es imposible, esas cosas no pasan… Dios ama mucho a mi mamá. Muchachos, valoren mucho a su familia y sus papás porque en un abrir y cerrar de ojos cambia la vida”.

Después de la atención inicial y una evaluación de especialistas en salud, Luz Dary se encuentra en condición estable, permaneciendo bajo observación por las secuelas físicas menores tras el accidente.

Ante el impacto familiar y la repercusión pública del accidente, Yeferson Cossio insistió en la importancia de permanecer atentos y valorar la presencia de sus seres queridos.

“Hoy afortunadamente puedo hacer chistes de eso, pero tranquilamente pude haber estado en el entierro hoy de mi mamá”, manifestó en una de sus publicaciones, recibiendo miles de mensajes de apoyo y aliento de su comunidad en línea.