Veedores solicitan claridad a la Procuraduría para evitar frenos en la modernización del alumbrado en Cali

Los veedores de servicios públicos en Cali pidieron a la Procuraduría precisar el alcance de la investigación sobre el alumbrado público, al advertir que cualquier suspensión podría afectar la continuidad de obras consideradas esenciales para los usuarios

Emcali
Emcali

Un grupo de veedores de los servicios públicos en Cali enviaron una solicitud formal a la Procuraduría General de la Nación para que se aclare el alcance del proceso disciplinario que se adelanta sobre el contrato de modernización del alumbrado público, informó Semana.

La petición surge ante la inquietud de que una interpretación amplia de la investigación pueda provocar la suspensión de labores ya iniciadas o impedir el avance de la segunda fase programada.

Según los veedores, esa situación tendría repercusiones directas en la prestación del servicio.

La falta de planeación contractual
La falta de planeación contractual en Emcali expone a Cali a la interrupción total del mantenimiento del alumbrado público - crédito Alcaldía de Cali

En su comunicación pública, los representantes ciudadanos señalaron que reconocen las funciones de vigilancia que ejerce la autoridad disciplinaria.

No obstante, subrayaron que las decisiones administrativas no deben traducirse en retrocesos para los usuarios, especialmente en una infraestructura que, según indicaron, acumulaba más de 20 años sin una actualización de fondo.

Los voceros afirmaron que con la actual gerencia de Emcali se ha logrado modernizar cerca del 30 % del sistema, un avance que consideran relevante en comparación con los rezagos históricos del alumbrado.

El vencimiento de los contratos
El vencimiento de los contratos de mantenimiento del alumbrado público en Cali amenaza con dejar a la ciudad sin este servicio esencial desde el primero de enero - crédito Alcaldía de Cali

Los veedores explicaron que la modernización está asociada con mejoras en la seguridad urbana, debido a que la iluminación en sectores críticos influye en el tránsito de peatones y en la percepción de riesgo en los barrios. Por ello, insistieron en que cualquier interrupción podría afectar a comunidades que esperaban la instalación de nuevas luminarias dentro del cronograma vigente. También enfatizaron que la solicitud enviada a la Procuraduría busca establecer con precisión si la investigación implica detener, ajustar o continuar los procesos de contratación, mantenimiento y renovación actualmente en curso.

Emcali no ha iniciado procesos
Emcali no ha iniciado procesos de licitación ni publicado pliegos para el mantenimiento del alumbrado público, según la Red de Veedurías - crédito Emcali

El pronunciamiento incluyó un recordatorio sobre el papel que cumplen los Vocales de Control Social, quienes representan a los usuarios en sus interacciones con Emcali y con las autoridades locales. Entre sus funciones está supervisar la calidad del servicio, recibir quejas y promover prácticas transparentes en los proyectos públicos. Bajo ese marco, consideran necesario mantener claridad institucional para evitar incongruencias entre la supervisión disciplinaria y las necesidades del sistema de alumbrado.

Por parte de Emcali, el gerente general, Roger Mina, informó desde la sede de la Procuraduría en Bogotá que la estructuración de la segunda fase del alumbrado continúa bajo parámetros técnicos y acompañamiento preventivo. Según el funcionario, este seguimiento institucional permite reforzar los mecanismos de control que acompañan la planeación y ejecución del proyecto, clasificado como uno de los más significativos para la infraestructura de la ciudad.

Mina participó en una mesa de trabajo con delegados del ente disciplinario, donde presentó el estado del proceso y explicó que la modernización del alumbrado de Cali corresponde a la segunda red en magnitud del país, después de la de Bogotá. También indicó que las reuniones con la Procuraduría contribuyen a establecer lineamientos de seguimiento que permiten avanzar sin interferir en los requerimientos de transparencia que exigen los organismos de control.

El gerente destacó que Emcali y la Alcaldía cumplieron la meta del cuatrienio al intervenir un 30 % del sistema existente. Agregó que en un periodo de dos años se instalaron más de 55.000 luminarias, cifra que describió como un incremento significativo frente a los ritmos de instalación de periodos anteriores. Según explicó, este volumen de equipos instalados responde a la necesidad de ampliar la cobertura de iluminación en diferentes sectores de la ciudad.

La administración local sostiene que el proceso de modernización incluye la transición a tecnologías tipo led, las cuales permiten un consumo energético más eficiente y una mayor vida útil de las luminarias. Entre los avances destacan intervenciones en zonas deportivas, vías principales y barrios donde la comunidad había solicitado mejoras por la antigüedad de las estructuras instaladas. La información presentada en la mesa de trabajo también resaltó el acompañamiento de equipos técnicos que evalúan la calidad de los materiales, los procedimientos de montaje y la operación de la red.

Los veedores indicaron que continuarán atentos al desarrollo de la investigación disciplinaria y a los lineamientos que establezca la Procuraduría. Asimismo, reiteraron que su solicitud de aclaración busca mantener la continuidad del proyecto y asegurar que las decisiones institucionales sean compatibles con las expectativas de los usuarios del servicio de alumbrado en Cali, sin interrumpir los avances realizados.

