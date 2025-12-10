Tuti Vargas lanzó dura crítica a los hombres y contó las experiencias negativas que ha tenido con el coqueteo

La contundente crítica de Tuti Vargas a los hombres que confunden un saludo con una insinuación - crédito @tutivargasm/IG

La influenciadora Tuti Vargas se volvió tema de conversación en las redes sociales luego de publicar un video en el que habló sin filtros sobre sus experiencias recientes con el coqueteo, su visión actual de las relaciones sentimentales y las situaciones que, según relató, la han llevado a sentirse cansada y frustrada frente a la forma en que hoy se construyen muchos vínculos.

Su mensaje, directo y cargado de emoción, generó reacciones divididas, pero abrió un debate sobre la superficialidad y la sexualización en las interacciones afectivas.

A través del clip, Vargas explicó que su molestia no parte de un hecho aislado, sino de una constante que ha venido viviendo en distintos escenarios desde hace un buen tiempo.

“Estoy harta, harta, harta, endemoniada, cansada, aburrida, mamada, porque los manes hoy en día tienen que sexualizar todo. Cualquier cosa”, expresó desde el inicio, señalando que incluso las conversaciones más simples terminan llevadas a un terreno sexual.

Según la creadora de contenido, el problema radica en que muchas personas no están interesadas en conocerse a un nivel más profundo y por eso desde el primer momento en el que interactúan la conversación toma un rumbo diferente, algo que ella no está dispuesta a vivir.

“Uno está hablando de la vida, de cosas lindas, de sus experiencias y es como: ‘¡ah! ¿cómo le metemos ahí ese lado morboso, ese lado sexualizado?’”, afirmó la también empresaria.

Tuti también expuso ejemplos concretos de situaciones que ha enfrentado recientemente, especialmente en conversaciones privadas.

“Yo soy como: ‘¿Hola, cómo está tu día?’ y ellos: ‘Bien, aquí’, y mandan la foto ahí con los cuadritos. No, yo no quiero eso”, dijo, dejando claro que no se siente cómoda con ese tipo de acercamientos. Además, insistió en que su interés no está en intercambios físicos inmediatos ni en charlas enfocadas únicamente en el deseo, porque “Quiero poder tener una conversación donde yo pueda conocer a una persona”.

“Hoy en día yo sé que es muy difícil porque es que todo lo estamos llevando por un lado superficial, por encima, fugaz, vamos a lo que vamos, vamos al grano y vamos a tener relaciones y ya. No quiero eso, no quiero, no quiero. Todo va por ese lado, es como: ‘Mándame una foto’. No, no quiero mandarte una foto. Y si le mando una foto, le mando una foto con mi perrito o de lo que estoy haciendo, comiendo, almorzando. Pero ¿por qué tienen que ir toda la conversación, todo el fin a eso? No, no quiero, qué pereza. Me aburre, me da mamera, hartera", agregó Tuti.

La influenciadora también reflexionó sobre el contexto social y la dificultad de conocer nuevas personas, particularmente en ambientes nocturnos. Relató que, pese a intentar abrir su círculo social por recomendación de amigos, las experiencias no han sido positivas.

“Por eso es que me da mamera salir a conocer hombres. Y esto lo hablé hace poquito. Me dijo mi mejor amigo: ‘Tuti tienes que salir, tienes que conocer más gente, tienes que abrir tu círculo’. Cada vez que yo salgo, intento abrir el círculo, los manes... Está el borracho, el que se la pasa drogo, que ni siquiera puede hablar bien”, comentó, señalando que esos escenarios no coinciden con el tipo de conexión que busca.

En ese sentido, confesó que preferiría conocer personas en espacios más alineados con sus intereses, como actividades deportivas, talleres o entornos de crecimiento personal porque ha aprendido que eso sería lo ideal, pero aseguró que en ciudades como Bogotá ese tipo de encuentros no son fáciles de llevar.

“Es tan difícil, o por lo menos acá en Bogotá, es muy difícil. O sea, yo no sé, me va a tocar irme a otra parte del mundo, yo qué sé. Aburrida, aburrida de los manes que quieren sexualizar absolutamente todo. Quiero tener una conversación normal, hablando de la vida, de mis perros, de mi familia, del día, el clima, de la parte espiritual, de mi evolución, de mis aprendizajes, de no sé, pues yo sé que todo no puede ser tan profundo porque (ronca), también qué pereza. Pero no todo tiene que ser eso", expresó la influenciadora.

Más allá de la crítica, Vargas explicó cómo estas vivencias han influido en su forma de ver las relaciones sentimentales en este momento de su vida y aseguró que no descarta la posibilidad de compartir con alguien, pero que no está dispuesta a hacerlo a cualquier costo.

“Claramente, qué bacano compartir la vida con alguien… crecer, vivir experiencias con una persona que realmente te valora, te quiere, te admira. Oigan eso está complicado”, afirmó. Sin embargo, reconoció que actualmente se siente tranquila enfocándose en su trabajo, sus proyectos, su familia y su bienestar emocional. Además, cerró su mensaje con una reflexión que resonó entre muchos de sus seguidores.

“La calle está dura, muy dura. Y yo realmente en este momento estoy muy tranquila, muy enfocada en mis cosas, en mi trabajo, en mis proyectos, mi familia, mi salud, en sentirme bien. Eso ya, no sé, yo a veces se los juro que pierdo la fe. Pierdo la fe en esta humanidad y en las relaciones y en los hombres, y no sé“, puntualizó.