Estos son los personajes que entrarían por petición directa de El Jefe a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La lista de celebridades que circula en redes, revelada por Carlos Ochoa, ha generado dudas y emoción, ya que la producción mantiene en secreto a varios concursantes para aumentar la expectativa

La lista fue filtrada por el periodista Carlos Ochoa en su canal de Instagram - crédito Redes Sociales/IG y X - Canal RCN

El regreso de La casa de los famosos Colombia a la televisión ha generado expectativa, especialmente tras la reciente filtración de los posibles nombres que integrarán la tercera temporada del popular reality show.

El interés del público se ha intensificado no solo por el éxito de las ediciones anteriores, sino también por la promesa de nuevas sorpresas y la inclusión de figuras reconocidas del entretenimiento, según reveló el periodista Carlos Ochoa en sus redes sociales.

Yina Calderón reconoció sentirse como
Yina Calderón reconoció sentirse como Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia 2025'´al defenderse de La Jesuu - crédito cortesía Canal RCN

Esta revelación ha generado dudas sobre la veracidad de los nombres que circulan y ha alimentado la especulación entre los seguidores del programa.

Durante la segunda temporada, el reality contó con la participación de personalidades como Yina Calderón, Karina García, Fernando ‘Flaco’ Solórzano, Melissa Gate y Alerta, mientras que el cantante y creador de contenido Altafulla se consagró como ganador, obteniendo un premio de cuatrocientos millones de pesos.

Este antecedente ha elevado las expectativas sobre el nivel de competencia y la diversidad de perfiles que podrían integrar la nueva edición.

De acuerdo con la información filtrada por Carlos Ochoa, varias celebridades habrían firmado contratos directos para ingresar al programa, sin pasar por el proceso de votación del público.

Diseñador que ayudó a Melissa
Diseñador que ayudó a Melissa Gate con vestuario atacó a Yina Calderón por abanderarse de la comunidad LGTBI en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Entre los nombres que se mencionan figuran Johana Fadul (actriz), Franck Stiward ‘Campanita’ (exparticipante del Desafío), Valentino Lázaro (creador de contenido), Alejandro Estrada (actor y empresario), Marcela Reyes (DJ e influencer), Juanse Laverde (cantante), Sofía Jaramillo (modelo e influencer), Juan Palau (cantante y actor), Jay Torres (cantante), Renzo Meneses (exparticipante del Desafío), Mariana Zapata (posible participante), ‘Juan Cebolla’ (artista del Circo Hermanos Gasca) y Juliana Calderón (hermana de Yina Calderón).

Estos nombres, según Ochoa, habrían participado ya en la grabación de comerciales promocionales para la nueva temporada.

El formato de La casa de los famosos Colombia ha permitido que algunos concursantes sean elegidos directamente por la producción, mientras que otros acceden al programa gracias a la votación de los televidentes.

Andrés Altafulla se quedó con
Andrés Altafulla se quedó con el maletín de 400 millones de pesos tras ganar la segunda temporada de 'La casa de los famosos', pero recibió comentarios encontrados - crédito cortesía Canal RCN

Hasta el momento, siete participantes habrían asegurado su lugar mediante este mecanismo, aunque la lista completa sigue siendo objeto de especulación y ajustes por parte de la producción.

La estrategia de mantener en secreto la identidad de algunos concursantes y la filtración de nombres no confirmados ha sido una constante en la promoción del reality, lo que contribuye a mantener la atención del público y a generar conversación en redes sociales.

La confirmación de Manuela Gómez por parte del Canal RCN refuerza la idea de que la producción reserva sorpresas para el estreno, desafiando las expectativas creadas por las filtraciones y asegurando un alto nivel de interés en el lanzamiento de la tercera temporada.

Este es el octavo y último grupo para votaciones

Previo a que se comenzaran a anunciar los seleccionados por El Jefe para ingresar con pase directo a La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, se han realizado ocho rondas de votaciones, siendo la octava la última de estos ciclos.

Ellas son el octavo grupo
Ellas son el octavo grupo de aspirantes y solo una podrá ingresar a la casa más famosa del país - crédito @canalrcn/IG

Los participantes que fueron elegidos por el público fueron: Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Maiker Smith, Lorena Altamirano, Eidevin López, Luisa Cortina y Alexa Torrex.

Para el octavo grupo todo conformado por mujeres, destacan nombres como el de Tatiana Murillo, Kim Zuluaga, Mila Arbeláez, Gisselle Watson, Yuli Ruiz y Kelly García.

Todas con historias excepcionales, son creadoras de contenido y modelos, además de empresarias, que buscan en el reality la posibilidad de darle visibilidad a sus proyectos.

Para votar, los interesados deben ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com, seleccionar la opción de votaciones, elegir a uno de los seis aspirantes del grupo y confirmar su voto.

Es posible votar cada cuatro horas, permitiendo así a los seguidores apoyar de forma constante a su favorito, detalló Canal RCN.

