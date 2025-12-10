“No saben administrar”: críticas de John Edgar Pérez al Gobierno Petro tras caída de la reforma tributaria

Representante John Edgar Pérez, de Cambio Radical | vía X

El representante a la Cámara John Edgar Pérez, integrante de Cambio Radical, manifestó su posición luego de que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno Nacional no continuara su trámite legislativo.

La reacción del congresista fue inmediata, y se refirió a este hecho como un momento que evidencia falencias en las políticas fiscales del Ejecutivo, según indicó en declaraciones conocidas a través de Semana.

Pérez sostuvo que la caída de la iniciativa confirma lo que, a su juicio, ha sido una tendencia en las propuestas tributarias presentadas durante la administración actual.

En su intervención, el congresista recalcó la frase “Las reformas tributarias de Petro no tienen nada de progresivas”, insistiendo en que sus planteamientos afectarían de igual manera a trabajadores de ingresos bajos y altos.

Según su interpretación, estas medidas, de seguir adelante, habrían impactado de forma más severa a los sectores con menor capacidad económica.

Pérez reiteró la expresión “Ustedes fueron los que traicionaron al pueblo colombiano”, afirmando que esa era su lectura del efecto de las iniciativas previas promovidas por el Ejecutivo.

Debate en el Congreso sobre la Reforma Tributaria - crédito @MinHacienda/X

El representante enfatizó la idea de que “no saben administrar”, argumentando que diversos episodios han generado cuestionamientos públicos. Entre los puntos mencionados, el congresista se refirió a las observaciones sobre los gastos asociados a la primera dama, Verónica Alcocer, así como a las inversiones destinadas al proyecto de la “paz total”. Destacó estos asuntos como ejemplos que, desde su óptica, evidenciarían decisiones controvertidas acerca del manejo de recursos públicos.

Pérez centró parte de su exposición en la reforma tributaria que no superó su trámite, calificándola como un nuevo intento de modificar la estructura impositiva del país sin lograr consenso suficiente.

Aseguró que era importante advertir a la ciudadanía, señalando: “No se dejen engañar”, expresión con la que buscó llamar la atención sobre antecedentes legislativos relacionados con iniciativas de carácter similar.

El congresista mencionó el caso de la reforma aprobada en el año 2022, la cual, según dijo, fue presentada para gravar a los cuatro mil contribuyentes con mayores ingresos, aunque su interpretación es que finalmente impactó a sectores más amplios de la población.

Debate en el Congreso sobre la Reforma Tributaria - crédito Colprensa

A lo largo de su pronunciamiento, el representante planteó que la discusión de la reforma tributaria que fue retirada tendría que analizarse a la luz de lo ocurrido en propuestas anteriores. Señaló que, a su criterio, estas reformas no estarían cumpliendo el propósito de equilibrar la carga fiscal y que sería indispensable revisar el enfoque con el cual se formulan.

No obstante, subrayó que su postura se centra en advertir posibles efectos sobre los ciudadanos con ingresos más bajos.

En su exposición, también hizo referencia a los compromisos asumidos por el Gobierno en materia social y fiscal. Enfatizó que, desde su perspectiva, la administración ha incrementado el gasto en programas que requieren financiamiento continuo, punto que para él explica la búsqueda de nuevas reformas impositivas.

Resaltó que algunos proyectos, como el de la “paz total”, demandan recursos significativos y que esa realidad, a su juicio, influye en la necesidad de ajustar la recaudación tributaria.

El legislador resaltó que la caída de la iniciativa abrió un escenario distinto para el debate fiscal. Consideró relevante que la ciudadanía conozca los antecedentes y recordó que la reforma del 2022, en su opinión, se presentó bajo argumentos que no coincidieron con el resultado final.

Reiteró que, bajo su interpretación, dicha legislación afectó a amplios sectores de la población, pese a haber sido anunciada como una medida focalizada en un grupo reducido de contribuyentes.

El representante, además, reiteró su evaluación de que las propuestas tributarias del Gobierno requieren mayor claridad en su formulación y un análisis detallado sobre sus efectos en distintos niveles de ingresos.

Insistió en que un debate fiscal responsable demanda estudiar de manera integral los impactos sobre la economía y sobre los diferentes grupos de la población.

Su posición se sumó a las múltiples reacciones que surgieron tras el hundimiento de la reforma tributaria, un hecho que reconfiguró el escenario legislativo en materia de política fiscal.

Pérez concluyó su intervención resaltando la importancia de revisar con detenimiento los elementos que componen este tipo de iniciativas y los compromisos financieros que las motivan.