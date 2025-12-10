Colombia

“No saben administrar”: críticas de John Edgar Pérez al Gobierno Petro tras caída de la reforma tributaria

El representante John Edgar Pérez, de Cambio Radical, reaccionó al hundimiento de la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, cuestionando sus lineamientos fiscales y señalando inconsistencias en el manejo de recursos durante la actual administración

Guardar
Representante John Edgar Pérez, de
Representante John Edgar Pérez, de Cambio Radical | vía X

El representante a la Cámara John Edgar Pérez, integrante de Cambio Radical, manifestó su posición luego de que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno Nacional no continuara su trámite legislativo.

La reacción del congresista fue inmediata, y se refirió a este hecho como un momento que evidencia falencias en las políticas fiscales del Ejecutivo, según indicó en declaraciones conocidas a través de Semana.

Pérez sostuvo que la caída de la iniciativa confirma lo que, a su juicio, ha sido una tendencia en las propuestas tributarias presentadas durante la administración actual.

Representante John Edgar Pérez, de
Representante John Edgar Pérez, de Cambio Radical | vía X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su intervención, el congresista recalcó la frase “Las reformas tributarias de Petro no tienen nada de progresivas”, insistiendo en que sus planteamientos afectarían de igual manera a trabajadores de ingresos bajos y altos.

Según su interpretación, estas medidas, de seguir adelante, habrían impactado de forma más severa a los sectores con menor capacidad económica.

Pérez reiteró la expresión “Ustedes fueron los que traicionaron al pueblo colombiano”, afirmando que esa era su lectura del efecto de las iniciativas previas promovidas por el Ejecutivo.

Debate en el Congreso sobre
Debate en el Congreso sobre la Reforma Tributaria - crédito @MinHacienda/X

El representante enfatizó la idea de que “no saben administrar”, argumentando que diversos episodios han generado cuestionamientos públicos. Entre los puntos mencionados, el congresista se refirió a las observaciones sobre los gastos asociados a la primera dama, Verónica Alcocer, así como a las inversiones destinadas al proyecto de la “paz total”. Destacó estos asuntos como ejemplos que, desde su óptica, evidenciarían decisiones controvertidas acerca del manejo de recursos públicos.

Pérez centró parte de su exposición en la reforma tributaria que no superó su trámite, calificándola como un nuevo intento de modificar la estructura impositiva del país sin lograr consenso suficiente.

Aseguró que era importante advertir a la ciudadanía, señalando: “No se dejen engañar”, expresión con la que buscó llamar la atención sobre antecedentes legislativos relacionados con iniciativas de carácter similar.

El congresista mencionó el caso de la reforma aprobada en el año 2022, la cual, según dijo, fue presentada para gravar a los cuatro mil contribuyentes con mayores ingresos, aunque su interpretación es que finalmente impactó a sectores más amplios de la población.

Debate en el Congreso sobre
Debate en el Congreso sobre la Reforma Tributaria - crédito Colprensa

A lo largo de su pronunciamiento, el representante planteó que la discusión de la reforma tributaria que fue retirada tendría que analizarse a la luz de lo ocurrido en propuestas anteriores. Señaló que, a su criterio, estas reformas no estarían cumpliendo el propósito de equilibrar la carga fiscal y que sería indispensable revisar el enfoque con el cual se formulan.

No obstante, subrayó que su postura se centra en advertir posibles efectos sobre los ciudadanos con ingresos más bajos.

En su exposición, también hizo referencia a los compromisos asumidos por el Gobierno en materia social y fiscal. Enfatizó que, desde su perspectiva, la administración ha incrementado el gasto en programas que requieren financiamiento continuo, punto que para él explica la búsqueda de nuevas reformas impositivas.

Resaltó que algunos proyectos, como el de la “paz total”, demandan recursos significativos y que esa realidad, a su juicio, influye en la necesidad de ajustar la recaudación tributaria.

El legislador resaltó que la caída de la iniciativa abrió un escenario distinto para el debate fiscal. Consideró relevante que la ciudadanía conozca los antecedentes y recordó que la reforma del 2022, en su opinión, se presentó bajo argumentos que no coincidieron con el resultado final.

Reiteró que, bajo su interpretación, dicha legislación afectó a amplios sectores de la población, pese a haber sido anunciada como una medida focalizada en un grupo reducido de contribuyentes.

El representante, además, reiteró su evaluación de que las propuestas tributarias del Gobierno requieren mayor claridad en su formulación y un análisis detallado sobre sus efectos en distintos niveles de ingresos.

Insistió en que un debate fiscal responsable demanda estudiar de manera integral los impactos sobre la economía y sobre los diferentes grupos de la población.

Su posición se sumó a las múltiples reacciones que surgieron tras el hundimiento de la reforma tributaria, un hecho que reconfiguró el escenario legislativo en materia de política fiscal.

Pérez concluyó su intervención resaltando la importancia de revisar con detenimiento los elementos que componen este tipo de iniciativas y los compromisos financieros que las motivan.

Temas Relacionados

reforma tributariaJohn Edgar PérezGobierno PetroCambios fiscalesColombia - Noticias

Más Noticias

Qué ganan y qué arriesgan Sergio Fajardo y Abelardo De la Espriella al no ir a consulta en 2026

Sin estructuras colectivas que respalden sus candidaturas, la viabilidad de conquistar electores dependerá de la fortaleza individual y de la capacidad para atraer nuevos apoyos durante la campaña

Qué ganan y qué arriesgan

Lina Cuartas asume como gobernadora encargada de Antioquia en remplazo de Andrés Julián Rendón

Lina Cuartas se desempeñaba como secretaria Privada de la Gobernación de Antioquia

Lina Cuartas asume como gobernadora

Nequi: Cómo recargar su cuenta de desde el celular sin acudir a corresponsales bancarios

Nequi ofrece una alternativa digital para añadir saldo mediante PSE, sin filas ni intermediarios. El proceso puede realizarse desde el celular o la página web y garantiza seguridad en cada transacción

Nequi: Cómo recargar su cuenta

“Entre los casos más relevantes” revela Policía tras operativo contra red de explotación infantil

Un operativo coordinado entre autoridades nacionales y extranjeras permitió identificar a una mujer que involucraba a sus dos hijas en actos sexuales transmitidos en línea, mientras la Policía desarrollaba acciones dirigidas a desarticular redes dedicadas a la explotación infantil

“Entre los casos más relevantes”

Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Cambios pensionales en nuevo decreto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba reveló su

Juan Pablo Raba reveló su drástico cambio físico para un personaje que nunca filmó: la transformación marcó su carrera

“Quiero vivir aquí”: la mujer italiana que abandonó su país para pasar una Navidad en Cartagena

Desafío Siglo XXI: Yudisa y Lucho fueron eliminados dando paso a las mejores parejas de la temporada 2025

Un año después, el ibaguereño Michael Mejía reveló lo que hizo con el auto morado de Shakira: “Lloré en tu carro y también sané”

Yeferson Cossio alarmó a sus seguidores tras revelar aparatoso accidente que sufrió su madre: “Valoren mucho a sus papás”

Deportes

Dimayor confirmó fecha y hora

Dimayor confirmó fecha y hora para el sorteo de la Liga BetPlay del 2026, que se jugará en el formato de ‘play-offs’: esto se sabe

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich