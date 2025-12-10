Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

La oficial fue asesinada la mañana del martes 9 de diciembre de 2025 - crédito Lina Gasca / Colprensa | Policía Nacional

Luego del homicidio de la uniformada Karen Estéfany Pajoy Candela, que se registró la mañana del martes 9 de diciembre de 2025, el ex ministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno se manifestó.

El ex embajador de Colombia en Washington compartió la mañana del miércoles 10 de diciembre un mensaje a través de su cuenta de X en el que rechazó el ataque cometido por hombres armados señalados de pertenecer al frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo

Ese frente es considerado uno de los brazos armados más fuertes de las disidencias de las Farc al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco: uno de los criminales más buscados de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pinzón pidió reevaluar como sociedad la pena de muerte en esta clase de hechos violentos - crédito @PinzonBueno/X

“Quienes cometieron este crimen atroz, un asesinato por la espalda de una mujer policía en frente de su hijito, merecen considerarse ratas”, así inicia la publicación de Pinzón en su perfil de X (@PinzonBueno), y que tuvo como apuntado al líder criminal del Estado Mayor Central (EMC).

Seguido a esto el precandidato presidencial que cuenta con el co-aval de los partidos Oxígeno y Alianza Democrática Amplia (ADA) dejó abierta una posibilidad a que no se descarte una medida judicial a la que, por ejemplo, se someten algunos de los presos en Estados Unidos: la pena de muerte.

“En estos casos la pena de muerte es algo que deberíamos tener legalmente y discutir como sociedad. No más ventajas ni justificaciones a bandidos”, finalizó Pinzón, que etiquetó al final de su reacción la cuenta de X de la Policía Nacional de Colombia (@PoliciaColombia).

Pinzón expresó su solidaridad con la familia de la uniformada - crédito @PinzonBueno/X | Policía Nacional

Disidencia de Iván Mordisco asesinó a policía en La Plata, Huila: le dispararon por la espalda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en su cuenta de X el asesinato de Karen Estefany Pajoy Candela, patrullera de la Policía Nacional, en La Plata, Huila, un hecho que calificó como “crimen de guerra” cometido por el Estado Mayor Central (EMC).

De acuerdo con las declaraciones de Petro, la patrullera fue atacada frente a su hermana y a su hijo de tres años mientras se encontraba de vacaciones y se desplazaban en motocicleta, con el objetivo de dejar al pequeño en el jardín infantil.

El homicidio de la oficial se presentó en la vereda Alto Cañada, una zona rural del municipio de La Plata, Huila, de acuerdo con el testimonio de la madre de la uniformada (Rosabel Candela) a Noticias Caracol, a su hija le dispararon por la espalda.

Petro confirmó el crimen hacia el mediodía del martes 9 de diciembre de 2025 - Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Frente a lo anterior, el comandante del Departamento de Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, detalló que la víctima tenía 21 años, estaba adscrita a la Seccional de Inteligencia Policial y fue asesinada cuando acompañaba a su hijo.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares, realiza acciones investigativas y operativas para identificar y capturar a los responsables de este homicidio”, afirmó Téllez Betancourt en declaraciones a medios de comunicación por medio de un video.

En tanto que William Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, calificó lo sucedido como “un acto de retaliación criminal” que enluta a la institución y reiteró que toda la capacidad operativa se encuentra desplegada para esclarecer el ataque.

Declaraciones de William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X

Sobre el caso que enluta a la familia de la patrullera en plena temporada decembrina, el general Rincón expresó su solidaridad y apoyo a los familiares, amigos y compañeros de la patrullera asesinada en este duro momento.

“Este crimen no quedará impune”, aseguró el director de la Policía Nacional de Colombia, mientras La investigación para identificar a los autores materiales continúa, y las autoridades mantienen el compromiso de capturar a los responsables y brindar justicia a la familia de la joven patrullera.

Declaraciones del coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del departamento de Policía Huila - crédito Policía Nacional

Ofrecen recompensa de $200 millones a quien brinde información para dar con asesinos de la patrullera Karen Estéfany Pajoy

Sumado a todo lo anterior, y por medio de la misma red social (X) el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez se sumó a los mensajes de condolencia y apoyo a la familia de la patrullera, y afirmó que “Colombia está de luto”.

“Este crimen, perpetrado por sicarios del cartel de alias ‘Mordisco’, no solo enluta a la Institución: hiere a la nación entera y confirma la sevicia de estos bandidos que han decidido atentar contra la vida, la familia y el servicio a la patria”, señaló en su publicación el jefe de la cartera.

Adicional a lo anterior, el ministro Sánchez recalcó que “no existe causa alguna que justifique convertir a una madre y servidora pública en ataques de los terroristas”.

Por tal motivo, y como parte de las acciones que se adelantan para dar con los asesinos de la uniformada, se anunció el pago de una recompensa de “hasta 200 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los autores materiales y determinadores de este atroz crimen”.

Además, el jefe de la cartera de Defensa confirmó que “se ha ordenado el despliegue integral de inteligencia, investigación criminal y capacidades operativas para capturar a los responsables”.

El ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez anunció el pago de una recompensa de $200 millones a quien brinde información que ayude a dar con el paradero de los sicarios de Iván Mordisco - crédito @PedroSanchezCol/X

“No habrá refugio, no habrá impunidad”, concluyó el ministro Sánchez, que envió un abrazo solidario y respetuoso a su familia, a su pequeño hijo y a sus compañeros de servicio" Su vocación, su dignidad y su juramento de proteger a Colombia permanecen como legado y compromiso indeclinable del Estado".

Estas son las líneas para denunciar, y en las que se garantiza absoluta reserva:

Línea contra el crimen: 314 358 7212

Línea 107 - 157

Gaula: 147 – 165

Reclutamiento infantil: 141