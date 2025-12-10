Colombia

Hasta $100 millones en subsidios entregan las cajas de compensación, estas son las principales ayudas

Las cajas de compensación en Colombia ofrecen alternativas de apoyo económico para sus afiliados, cuyos montos se ajustan anualmente según el incremento del salario mínimo

Guardar
Las cajas de compensación en
Las cajas de compensación en Colombia disponen de alternativas de ayuda para quienes están afiliados y cumplen ciertos requisitos - crédito Freepik y Pixabay

La mayoría de los trabajadores en Colombia enfrenta dificultades para sostener su economía ante el aumento constante de gastos básicos.

En 2025, el salario mínimo se ubicó en $1.423.500, monto que enfrenta presiones por el alza en costos de transporte, alimentación, servicios y otros elementos del presupuesto familiar.

hora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esta situación, miles de familias buscan alternativas para estabilizar su economía. En ese escenario, las cajas de compensación familiar ofrecen un apoyo clave mediante la entrega de subsidios y ayudas directas a sus afiliados y beneficiarios en distintas etapas y para diversos propósitos.

Paquete de subsidios de las cajas de compensación

Entre las entidades más reconocidas del país está Compensar y Colsubsidio, que cumplen un papel central al facilitar recursos y coberturas en diversas áreas.

Subsidios de Compensar

El portafolio de Compensar contempla subsidios que apoyan la estabilidad económica y aportan a la capacidad de ahorro de las familias afiliadas.

Entre los principales subsidios que ha entregado la entidad están:

  • Subsidio Monetario: Consiste en la entrega de $65.100 mensuales por cada persona a cargo. Aplica para hijos o hermanos huérfanos de padres hasta los 18 años y 11 meses, y para padres mayores de 60 años. El beneficio lo reclaman afiliados cuyos ingresos no superan cuatro salarios mínimos.
  • Subsidio Educativo: Otorga $95.700 una vez al año para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años y 11 meses, cumpliendo el requisito de estar inscritos en primaria o secundaria y de recibir el subsidio monetario.
  • Subsidio de Construcción en Sitio Propio: Asigna hasta $99.645.000, entregados una vez, con el fin de facilitar la edificación de vivienda en un terreno de propiedad de la persona afiliada.
  • Subsidio de Mejoramiento Habitacional: Alcanza hasta $31.317.000, entregados una sola vez, para realizar instalaciones de pisos, adecuación de baños, cocinas, acabados de paredes, enchape, pintura y colocación de cielo raso en PVC.
  • Subsidio de Desempleo: Proporciona $2.135.250 distribuidos en cuatro desembolsos y garantiza acceso a salud, ahorros en pensiones y servicios de capacitación e intermediación laboral.
  • Amparo de Vida: Cubre $8.000.000 en caso de fallecimiento del afiliado, monto destinado a padres e hijos.
  • Subsidio de vivienda: estos subsidios cubren tanto la compra de vivienda usada como nueva con un proceso de arriendo que puede otorgar entre 20 a 30 smmlv.

Subsidios de Colsubsidio

Subsidio de vivienda: Estos apoyos cubren tanto la adquisición de vivienda usada como nueva con un proceso de arriendo que permite recibir entre 20 y 30 Smmlv distribuidos en 24 meses.

Mejoramiento de vivienda: Es posible obtener hasta $31.317.000 (22 Smmlv) en zona rural y hasta $25.623.000 (18 Smmlv) en zona urbana para realizar mejoras en la vivienda, como la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, cubiertas, pisos, reforzamiento estructural y otras condiciones vinculadas al saneamiento y mejoramiento habitacional.

Subsidio familiar (cuota monetaria): El valor asignado es de $65.100 por cada beneficiario a cargo (hijo, padre, entre otros) para 2025. En caso de que el beneficiario tenga discapacidad, el monto es de $130.200. Para trabajadores del sector agropecuario, el valor es de $74.865.

Subsidio de vivienda (valores 2025): Para vivienda de interés prioritario (VIP), el monto puede ser de hasta $128.115.000 (30 Smmlv), y para vivienda de interés social (VIS) de hasta $213.525.000 (20 Smmlv), sujeto a los ingresos familiares. Se otorgan 30 Smmlv a familias con ingresos de hasta 2 Smmlv y 20 Smmlv a quienes tengan ingresos superiores a 2 Smmlv y hasta 4 Smmlv.

Bono lonchera: Se entrega $20.000 mensuales por cada hijo menor de 6 años, beneficio redimible en alimentos en tiendas Ara autorizadas o mediante código QR en la aplicación Mi Colsubsidio.

Subsidio al desempleo: Otorga apoyo económico durante 4 meses, equivalente a 1.5 Smmlv mensuales, dirigido a personas cesantes pertenecientes a las categorías A y B.

El modelo de atención y cobertura de Compensar y Colsubsidio incluyen canales de acceso presencial y virtual, procedimientos de postulación simplificados y acompañamiento para la gestión de todos los subsidios.

Así, estas entidades que cubre empleados dependientes e independientes en Bogotá y Cundinamarca concentran su atención en facilitar el aprovechamiento de los beneficios y en apoyar la sostenibilidad financiera de las familias frente a los desafíos del mercado laboral y el entorno económico.

Sin embargo, no son las únicas con portafolio de subsidios, otras cajas como Cafam, Comfama y otras a nivel nacional ofrecen ayudas con requisitos puntuales.

Además de estas ayudas monetarias o asistenciales, los beneficiarios pueden obtener descuentos en centros deportivos, supermercados con alianzas y otras ofertas disponibles.

Temas Relacionados

Caja de compensaciónCajas de compensaciónColsubsidioCafamComfamaCompensarSubsidiosSubsidios cajas de compensaciónSubsidio monetarioSubsidio educativoSubsidio de construcción en sitio propioSubsidio de mejoramiento de viviendaSubsidio de desempleoAmparo de vidaSubsidio de viviendaSalario mínimo

Más Noticias

Esta es la ruta de atención que debe seguir un empleado si sufre acoso laboral

Los empleados que deban denunciar tales situaciones tienen varias instancias para buscar solución al conflicto dentro de la empresa

Esta es la ruta de

Mary Luz Herrán se refirió a la polémica con el viceministro (e) de Igualdad, Dumar Guevara: “La política se ha reducido a un yoísmo permanente”

Por decirles supuestamente “hp” y “descaradas” a ella y a su hija, Andrea Petro, se armó un escándalo más en el gobierno de Gustavo Petro

Mary Luz Herrán se refirió

Internacional de Bogotá: este es el escudo, colores y nombre del nuevo equipo de la capital que sustituye a La Equidad

Al Tylis y Sam Porter son los dueños del grupo empresarial propietario del club bogotano, que pagó alrededor de veinte millones de dólares: Eva Longoria y Ryan Reynolds son dos de los artistas socios

Internacional de Bogotá: este es

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 10 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Por “guerra de bengalas” tres mujeres fueron sancionadas en Antioquia: aceptaron su responsabilidad por usar pólvora

Las jóvenes admitieron su participación en un incidente con pólvora durante la celebración del Día de Velitas, lo que derivó en multas

Por “guerra de bengalas” tres
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El testimonio de la mamá

El testimonio de la mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Todo lo hacía por su hijo”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Pablo Arango, de Noticias Caracol,

Pablo Arango, de Noticias Caracol, detuvo por un instante la transmisión del noticiero para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

J Balvin compartió su reacción al fuerte temblor que sacudió a Colombia el 10 de diciembre: “La verdadera alarma”

Dani Duke reveló que se someterá a una cirugía urgente y alertó a sus seguidores: “Evita problemas mayores”

El nuevo rol de Shakira en el Mundial 2026: de los escenarios al consejo asesor de la FIFA

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

Deportes

Lionel Messi regresará a Colombia:

Lionel Messi regresará a Colombia: el campeón de la MLS jugará un amistoso ante Atlético Nacional, en Medellín

Internacional de Bogotá: este es el escudo, colores y nombre del nuevo equipo de la capital que sustituye a La Equidad

Daniel Muñoz recibe el apoyo de fanáticos del fútbol tras rumores que vinculaban al defensor en una riña en Londres: “Se merece una disculpa”

La FCF recordó los goles de James Rodríguez con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana: “Los 14 cañonazos de James”

Este es el lujoso hotel donde se alojaría la Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026