Hasta $100 millones en subsidios entregan las cajas de compensación, estas son las principales ayudas

La mayoría de los trabajadores en Colombia enfrenta dificultades para sostener su economía ante el aumento constante de gastos básicos.

En 2025, el salario mínimo se ubicó en $1.423.500, monto que enfrenta presiones por el alza en costos de transporte, alimentación, servicios y otros elementos del presupuesto familiar.

Ante esta situación, miles de familias buscan alternativas para estabilizar su economía. En ese escenario, las cajas de compensación familiar ofrecen un apoyo clave mediante la entrega de subsidios y ayudas directas a sus afiliados y beneficiarios en distintas etapas y para diversos propósitos.

Paquete de subsidios de las cajas de compensación

Entre las entidades más reconocidas del país está Compensar y Colsubsidio, que cumplen un papel central al facilitar recursos y coberturas en diversas áreas.

Subsidios de Compensar

El portafolio de Compensar contempla subsidios que apoyan la estabilidad económica y aportan a la capacidad de ahorro de las familias afiliadas.

Entre los principales subsidios que ha entregado la entidad están:

Subsidio Monetario : Consiste en la entrega de $65.100 mensuales por cada persona a cargo. Aplica para hijos o hermanos huérfanos de padres hasta los 18 años y 11 meses, y para padres mayores de 60 años. El beneficio lo reclaman afiliados cuyos ingresos no superan cuatro salarios mínimos.

Subsidio Educativo : Otorga $95.700 una vez al año para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años y 11 meses, cumpliendo el requisito de estar inscritos en primaria o secundaria y de recibir el subsidio monetario.

Subsidio de Construcción en Sitio Propio : Asigna hasta $99.645.000, entregados una vez, con el fin de facilitar la edificación de vivienda en un terreno de propiedad de la persona afiliada.

Subsidio de Mejoramiento Habitacional : Alcanza hasta $31.317.000, entregados una sola vez, para realizar instalaciones de pisos, adecuación de baños, cocinas, acabados de paredes, enchape, pintura y colocación de cielo raso en PVC.

Subsidio de Desempleo : Proporciona $2.135.250 distribuidos en cuatro desembolsos y garantiza acceso a salud, ahorros en pensiones y servicios de capacitación e intermediación laboral.

Amparo de Vida : Cubre $8.000.000 en caso de fallecimiento del afiliado, monto destinado a padres e hijos.

Subsidio de vivienda: estos subsidios cubren tanto la compra de vivienda usada como nueva con un proceso de arriendo que puede otorgar entre 20 a 30 smmlv.

Subsidios de Colsubsidio

Subsidio de vivienda: Estos apoyos cubren tanto la adquisición de vivienda usada como nueva con un proceso de arriendo que permite recibir entre 20 y 30 Smmlv distribuidos en 24 meses.

Mejoramiento de vivienda: Es posible obtener hasta $31.317.000 (22 Smmlv) en zona rural y hasta $25.623.000 (18 Smmlv) en zona urbana para realizar mejoras en la vivienda, como la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, cubiertas, pisos, reforzamiento estructural y otras condiciones vinculadas al saneamiento y mejoramiento habitacional.

Subsidio familiar (cuota monetaria): El valor asignado es de $65.100 por cada beneficiario a cargo (hijo, padre, entre otros) para 2025. En caso de que el beneficiario tenga discapacidad, el monto es de $130.200. Para trabajadores del sector agropecuario, el valor es de $74.865.

Subsidio de vivienda (valores 2025): Para vivienda de interés prioritario (VIP), el monto puede ser de hasta $128.115.000 (30 Smmlv), y para vivienda de interés social (VIS) de hasta $213.525.000 (20 Smmlv), sujeto a los ingresos familiares. Se otorgan 30 Smmlv a familias con ingresos de hasta 2 Smmlv y 20 Smmlv a quienes tengan ingresos superiores a 2 Smmlv y hasta 4 Smmlv.

Bono lonchera: Se entrega $20.000 mensuales por cada hijo menor de 6 años, beneficio redimible en alimentos en tiendas Ara autorizadas o mediante código QR en la aplicación Mi Colsubsidio.

Subsidio al desempleo: Otorga apoyo económico durante 4 meses, equivalente a 1.5 Smmlv mensuales, dirigido a personas cesantes pertenecientes a las categorías A y B.

El modelo de atención y cobertura de Compensar y Colsubsidio incluyen canales de acceso presencial y virtual, procedimientos de postulación simplificados y acompañamiento para la gestión de todos los subsidios.

Así, estas entidades que cubre empleados dependientes e independientes en Bogotá y Cundinamarca concentran su atención en facilitar el aprovechamiento de los beneficios y en apoyar la sostenibilidad financiera de las familias frente a los desafíos del mercado laboral y el entorno económico.

Sin embargo, no son las únicas con portafolio de subsidios, otras cajas como Cafam, Comfama y otras a nivel nacional ofrecen ayudas con requisitos puntuales.

Además de estas ayudas monetarias o asistenciales, los beneficiarios pueden obtener descuentos en centros deportivos, supermercados con alianzas y otras ofertas disponibles.