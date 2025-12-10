Colombia

Giovanny Ayala conmueve al revelar cómo el secuestro de su hijo marcó su vida y su música: “En la noche me acuerdo y da un sentimiento de impotencia”

El cantante colombiano abrió su corazón sobre las noches difíciles que enfrenta luego del rescate de Miguel Ayala, compartiendo cómo este episodio transformó su manera de ver la vida y su carrera artística

El cantante compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales respecto a la situación que enfrentan miles de colombianos - crédito @giovannyayalaoficial/IG

La experiencia del secuestro de su hijo dejó una huella profunda en Giovanny Ayala, que, tras la liberación de Miguel Ayala, enfrenta cada noche el peso de las secuelas emocionales, de acuerdo con una publicación en sus redes sociales.

El cantante confesó que, aunque la tranquilidad regresó a su vida el dos de diciembre, cuando el Gaula de la Policía rescató a su hijo y a Nicolás Pantoja tras más de quince días de incertidumbre, la angustia de aquellos días persiste en su rutina diaria.

El artista se reencontró con
El artista se reencontró con su hijo tras 14 días - crédito Policía Nacional

En una sincera declaración realizada el 9 de diciembre a través de sus redes sociales, Giovanny Ayala compartió que los recuerdos del secuestro siguen presentes en sus pensamientos y sueños.

El artista relató: “Siempre que llega la noche, me acuerdo mucho de las palabras de mi hijo. Esas palabras que, dan un sentimiento, impotencia, mucha tristeza” .

El impacto de este episodio ha transformado la vida cotidiana del cantante, quien ahora dedica sus oraciones y reflexiones nocturnas a quienes permanecen privados de la libertad.

Ayala explicó que, desde la liberación de su hijo, piensa cada día en los secuestrados y en la difícil prueba que enfrentan.

“Cuando hay una persona secuestrada, la luz del día es su compañía, pero cuando llega la noche solo oscuridad”, reflexionó Ayala.

Miguel Ayala, hijo del reconocido
Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja fueron liberados - crédito Ponal

El artista detalló que, al finalizar cada jornada, pide a Dios y a los santos por la fortaleza y el pronto regreso de quienes aún permanecen en cautiverio.

“Por eso, cuando me voy a acostar, siempre le pido a Dios y a todos los santos que acompañen a todos los secuestrados que necesitan tanto, que tengan mucha fuerza y que esperan su pronto regreso”, concluyó Ayala en su mensaje.

Esto provocó una ola de comentarios en redes sociales respaldando sus palabras, con mensajes de los cuales destacan: “Qué gran mensaje, qué grandes palabras, es duro lo que viven miles de familias en Colombia”; “qué lindo, eso es lo que queremos de los artistas, cercanía con la gente”; “un gran ser humano”, entre otros.

Primeras imágenes de la liberación
Primeras imágenes de la liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala - crédito Policía

Tras este difícil capítulo, Giovanny Ayala retomó su carrera musical durante el fin de semana del Día de las Velitas, acompañado en el escenario por su hijo Miguel Ayala, quien fue ovacionado por el público.

El joven, visiblemente emocionado, expresó a su padre su cariño y prometió a los asistentes que aprovecharía esta segunda oportunidad de vida para luchar por su sueño de dejar una huella en la música colombiana, siguiendo el ejemplo de su padre.

Miguel Ayala relató cómo vivió el secuestro

Durante una conversación con el programa Buen día, Colombia, el joven cantante compartió algunos detalles de lo que fueron los días y noches que permaneció secuestrado alejado de su familia.

Miguel describió las condiciones del cautiverio como profundamente traumáticas, ya que permanecieron atados, sin luz natural y sin saber absolutamente nada del exterior.

Continúan las investigaciones para desmantelar
Continúan las investigaciones para desmantelar al grupo criminal responsable del plagio - crédito Policía Nacional

La noche era lo más horrible. Uno no podía… cualquier ruido, una rama, y uno pendiente de que no le fueran a hacer algo. Tener los ojos cerrados era igual a tenerlos abiertos, no se veía absolutamente nada”, aseguró.

Aunque no sufrieron agresiones físicas, sí los amenazaron verbalmente: “Nos decían que si nos escapábamos nos iban a disparar”, relató en Buen día, Colombia; pese a ello, reconoció que el trato general fue “bien”, y que él y su amigo decidieron cooperar: “Siempre estuvimos muy juiciosos”.

Además, narró cómo fue que se los llevaron cuando iban por la carretera y los detuvieron hombres armados:

“Nos dijeron pase todo, pase todo, entonces nosotros nos quitaron todo, entonces dijimos, bueno, material, lo importante la vida. Cuando no, nosotros lo vamos a llevar a usted por hacer esto, por su papá, por su hermano, por usted. Y nos encerraron, nos llevaron y ahí nos comenzaron, nos llevaron otro carro, nos llevaron al lugar, caminamos como 5 horas”, contó Miguel Ayala.

