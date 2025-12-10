Colombia

Fuerte temblor de magnitud 5.8 se registra en Los Santos, Santander: “Nos despertó a todos”

A las 03:27 hora local, se registró un fuerte sismo con epicentro en Los Santos, en el departamento de Santander, según informó Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor alcanzó una magnitud de 5.8 en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 150 km.

Detalles del evento

  • Epicentro: Los Santos, Santander, Colombia.
  • Magnitud: 5.8.
  • Profundidad: 150 km.
  • Hora local: 03:27.

¿Qué significa este sismo?

Este tipo de sismo —con magnitud considerable pero profundidad media— suele sentirse en un área amplia, aunque muchas veces los daños materiales son menores que en temblores superficiales. En la región de Santander, concretamente en Los Santos, la actividad sísmica es frecuente, lo que hace que la población esté acostumbrada a este tipo de eventos

