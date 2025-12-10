Filtran el equipo que sería eliminado del ‘Desafío Siglo XXI’ y tendría que bajar su bandera: sorprendió a la audiencia

Internautas y seguidores reaccionaron al supuesto desenlace de la prueba de capitanas, que definiría no solo el futuro del equipo, sino el rumbo de la competencia en 2025 - crédito @desafiocaracol/ Instagram

El programa de competencia Desafío: Ssiglo XXI sigue generando expectativa y polémica entre sus seguidores, luego de que en las últimas horas circulara una filtración sobre el equipo que quedaría eliminado en la próxima fase.

Según información difundida en cuentas especializadas en spoilers, el equipo Alpha sería el que bajaría bandera y desaparecería de la competencia, un resultado que tomó por sorpresa a buena parte de la audiencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La edición 2025 de Desafío siglo XXI se ha mantenido como una de las favoritas del público colombiano, ratificando altos niveles de sintonía conforme avanzan las pruebas decisivas.

Actualmente, la competencia se encuentra en el cierre de la etapa de tres equipos: Alpha, Omega y Gamma.

En días recientes se definió que cinco mujeres disputan el último cupo para ingresar a la ronda de los dos equipos, en una serie de desafíos que han elevado la tensión entre los participantes y sus fanáticos.

El equipo Alpha, liderado por Manuela, sería eliminado según spoilers recientes, lo que marcaría un giro inesperado en la temporada 2025 del reality - crédito captura de pantalla / Caracol Televisión

La prueba conocida como Desafío de capitanas resultará fundamental para determinar la conformación de los equipos en la siguiente instancia.

De acuerdo con la información filtrada, cada equipo eligió a una representante para luchar por mantener su bandera en alto. Por el equipo Alpha, Manuela —última competidora original de la casa morada— asume la capitanía. En Omega, Katiuska se perfila como la líder, salvo que quede fuera en el ‘Desafío a muerte’.

Por parte del equipo Gamma, Rosa tomó la decisión de ceder el liderazgo a Yudisa, la más joven del reality, con el propósito de darle visibilidad y demostrar su potencial dentro del programa: “calle algunas bocas”, comentó, según recoge el reporte.

En redes sociales, distintas hipótesis y comentarios se han multiplicado tras la publicación del supuesto desenlace.

Usuarios y seguidores de Desafío: Siglo XXI se mostraron sorprendidos ante la posibilidad de que Alpha quede fuera de competencia, dato que cambia por completo el panorama rumbo a la etapa final. La filtración señala que Katiuska conseguiría asegurar el primer lugar al colocar su bandera arriba, formaría primero su nuevo equipo, mientras que Yudisa ocuparía el segundo puesto, manteniendo la bandera naranja en alto y sellando la eliminación del equipo Alpha.

Los equipos Alpha, Omega y Gamma atraviesan una fase decisiva, mientras la expectativa crece por saber quién mantendrá su bandera en alto - crédito @elmisterioso_jack/ TikTok

El impacto de la noticia se ha hecho sentir en diferentes plataformas y alimenta el interés por la transmisión de los próximos capítulos, donde los movimientos inesperados podrían modificar el curso de la competencia. Por ahora, la audiencia permanece atenta al desenlace oficial y a la capacidad de las capitanas para conducir a sus equipos en las pruebas decisivas de la temporada 2025.

Yudisa y Lucho quedan fuera de Desafío Siglo XXI

El capítulo más reciente de Desafío Siglo XXI, emitido el 9 de diciembre de 2025, marcó una noche decisiva en la competencia con la doble eliminación de Yudisa y Lucho, quienes no lograron superar el exigente Desafío a Muerte y dejaron el camino libre para que las mejores parejas avanzaran a la siguiente etapa de la temporada.

La prueba se tornó clave para cuatro duplas que luchaban por su permanencia en el reality: Gero y Rosa, Julio y Tina, Isa y Leo, y Yudisa y Lucho. Desde el inicio, las emociones estuvieron a flor de piel, especialmente por la singular motivación de Potro, quien entregó 2 millones de pesos a Lucho para animarlo luego de las tensiones surgidas con Zambrano, capitán de Gamma. Lucho agradeció el gesto y tomó nuevos bríos para enfrentar el reto.

La joven lloró de impotencia por el resultado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El desafío exigió a los participantes superar obstáculos cargando objetos pesados, una dinámica que complicó la actuación de varias parejas y evidenció la presión extrema que viven en esta fase de la competencia. Rosa y Gero fueron los primeros en completar la prueba, seguidos por Isa y Leo, que también lograron avanzar y asegurar su continuidad, desatando la alegría de sus equipos.

En la recta final, el esfuerzo de Lucho no fue suficiente; se detuvo durante la prueba y su compañera Yudisa no pudo contener las lágrimas ante la inminente eliminación. El desenlace afectó profundamente a la modelo oriunda de Girardot, quien intentó despedirse de Lucho con unas palabras, pero no recibió respuesta, lo que la dejó visiblemente afectada.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la decisión previa de Yudisa de mantener a Lucho como pareja en la competencia, recordando que “Yudisa tuvo la oportunidad de cambiar ese petaco de Lucho, por Kevin y vea, eso de parejas no sirve”.

La despedida le dolió a todos los integrantes del equipo - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Al abandonar el programa, Yudisa expresó gratitud y reconocimiento por su participación: “La quiero ver colgándose una medalla olímpica porque es una excelente atleta”, le dijo a Rosa y agradeció el apoyo recibido.

Por su parte, Lucho se despidió entre lágrimas y recibió palabras de aliento de otros participantes. Valentina, la exnovia de Lucho, le dedicó: “Tú mamá está orgullosa, porque eres una persona noble, que no se rinde. No te sientas culpable, porque tú lo diste hasta el final”.