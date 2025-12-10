Exdirector de Fedesarrollo advirtió sobre consecuencias para el bolsillo de los colombianos si el Gobierno Petro declara la emergencia económica

Exdirector de Fedesarrollo advirtió sobre consecuencias en el bolsillo de los colombianos si el Gobierno Petro declara la emergencia económica - crédito Canva/Presidnecia/Fedesarrollo

El fracaso de la reforma tributaria en el Congreso de la República intensificó la tensión política y económica en el país, al punto de que se discute la posibilidad de que el Gobierno de Gustavo Petro decrete una emergencia económica, una medida que permitiría al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso.

Esta alternativa, según advirtió Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, podría agravar la incertidumbre y afectar negativamente la economía nacional, ya que, en su opinión, la reforma propuesta representa un retroceso en competitividad y genera señales de inestabilidad que desalientan la inversión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El Senado de Colombia rechazó la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro para 2026 - crédito Canal del Congreso

A su vez, subrayó que la declaratoria de emergencia económica debe someterse a revisión de la Corte Constitucional, dado que otorga al Gobierno la facultad de legislar sin control parlamentario.

“La importancia de una declaratoria de emergencia, y por eso tiene que pasar por un proceso de revisión jurídico constitucional por la Corte Constitucional, es porque con la declaratoria de la emergencia económica, el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley, esto quiere decir: decretos que no tienen que pasar por el Congreso de la República”, explicó en entrevista con Semana.

Luis Fernando Mejía explicó que la reforma tributaria propuesta representa un retroceso en competitividad y genera señales de inestabilidad que desalientan la inversión - crédito @normahurtados/X

El exdirector de Fedesarrollo enfatizó que esta vía no sería favorable para los ciudadanos, argumentando que la reforma en sí misma no resulta conveniente y que la emergencia solo aumentaría la volatilidad en las reglas del juego económico. Según Mejía, “parte de lo que tenemos en materia de caída de la inversión es que hay unos bandazos, unas señales que infortunadamente no dan estabilidad en las reglas de juego y la declaratoria de la emergencia económica es uno de los elementos”.

A la par, Mejía consideró que el resultado en el Congreso no constituye una sorpresa, solo evidencia el limitado margen político del Gobierno Petro para construir mayorías legislativas. Según el exdirector de Fedesarrollo, “ratifica otra vez el limitado espacio político que tiene el Gobierno en el Congreso de la República. Con algo de mayorías en las Cámaras y en el Senado, difícilmente ha logrado rearmar su coalición política. Pero también con el agravante de presentar una reforma tributaria que naturalmente nunca es una ley popular; en un último año de gobierno, pues difícilmente había ese espacio político”.

La reacción de Petro contra los congresistas que hundieron la reforma tributaria

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó al hundimiento de la reforma a través de su cuenta en X, donde atribuyó el desenlace a intereses políticos contrarios al bienestar nacional. Petro afirmó: “El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional, nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”.

El presidente Gustavo Petro rechazó el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”.

En su análisis, Petro sostuvo que lo que el Gobierno necesitaba era que se lograra recaudar parte de las utilidades de las personas más adineradas del país, para que quedaran en manos de la Nación y poder emplearlas para responder a las necesidades de la población. Sin embargo, según indicó, “el egoísmo social” primó en el Congreso: “No quieren perder un peso de su riqueza”.