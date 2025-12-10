Estrategia de seguridad de EE. UU. redefine prioridades y plantea nuevos escenarios para Colombia en inversión: “Socio amigo”

Colombia y EE. UU, tienen una importante relación desde hace 200 años - crédito Infobae

La publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSS 2025) en noviembre de 2025 marca un punto de inflexión en la política exterior estadounidense, con profundas implicaciones para América Latina y, en particular, para Colombia. Un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) ofrece una visión técnica y neutral sobre los lineamientos estratégicos de la NSS 2025, su articulación con el denominado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y los posibles efectos sobre la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

La NSS 2025 se presenta como un “giro correctivo de la política exterior posterior a la Guerra Fría”, cuyo objetivo central es “restaurar la fortaleza de Estados Unidos en casa y en el exterior”, con lo que se prioriza la protección del territorio, la población, la economía, el modo de vida y la soberanía frente a cualquier agenda global más amplia. El documento reafirma el enfoque America first, con énfasis en la reindustrialización, el dominio energético (petróleo, gas, carbón y nuclear), el control estricto de la migración y la reducción de dependencias críticas frente a otras potencias, en particular China.

En palabras de AmCham Colombia, “la NSS 2025 declara objetivo central ‘restaurar la fortaleza de Estados Unidos en casa y en el exterior’ y ‘garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más fuerte, rica y exitosa del mundo’”. El enfoque implica una redefinición del interés nacional estadounidense, que ahora se centra en proteger el territorio, la población, la economía y la soberanía, por encima de agendas globalistas o de promoción de la democracia.

El “Corolario Trump” y la nueva Doctrina Monroe

La NSS 2025 se articula con el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, que redefine el hemisferio occidental como espacio prioritario de liderazgo y seguridad para Estados Unidos, resistente a la penetración de potencias extra hemisféricas y a la influencia de “instituciones globalistas”. Según AmCham Colombia, “el hemisferio occidental es un espacio donde Estados Unidos reivindica liderazgo y se opone tanto a la penetración de potencias extra hemisféricas como a la influencia de ‘instituciones globalistas’”.

Dicho corolario, aunque es un discurso político y no una norma jurídica, orienta la lectura de Washington sobre la región y condiciona su relación con países como Colombia. Así las cosas, Colombia es vista “menos como un proveedor del que Estados Unidos dependa existencialmente y más como una fuente confiable de ‘socio amigo’ en el hemisferio”.

Prioridades estratégicas: seguridad, economía y tecnología

La NSS 2025 establece tres ejes globales:

Seguridad fronteriza y “fin de la era de migración masiva”.

Seguridad económica a través de la reindustrialización y la reconfiguración de cadenas de suministro.

Preservación de la superioridad tecnológica, energética y militar de Estados Unidos.

La migración masiva se percibe como una amenaza a la cohesión social y al mercado laboral, lo que refuerza la centralidad de la frontera sur y del corredor México–Centroamérica–Caribe.

En el ámbito económico, la estrategia busca reducir vulnerabilidades frente a China, impulsar el nearshoring y friendshoring hacia el hemisferio occidental y utilizar herramientas comerciales, financieras y regulatorias como instrumentos de seguridad nacional. Según cifras de la Cepal, en 2024 los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia la región se concentraron en:

Servicios: 44%.

Manufacturas: 40%.

Recursos naturales:16%.

Los anuncios de inversión fueron liderados por:

Hidrocarburos: 37%,

Renovables: 16%.

Comunicaciones: 10%.

Estados Unidos se consolidó como principal origen de la inversión en la región (38%), seguido por:

Unión Europea: 15%.

América Latina y el Caribe: 12%.

Canadá: 5%.

China: 2%.

Oportunidades para Colombia: nearshoring, infraestructura y minerales críticos

AmCham Colombia identificò oportunidades concretas para el país, derivadas de la NSS 2025. Entre ellas destaca el aprovechamiento del nearshoring y friendshoring, y la reconfiguración de cadenas de suministro. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la relocalización de producción hacia la región podría generar hasta USD78.000 millones adicionales al año en exportaciones (USD64.000 millones en bienes y USD14.000 millones en servicios) en el corto y mediano plazo.

Los quick wins se concentran en sectores como la industria automotriz y de autopartes, textiles y confección, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, electrónica y componentes para energías renovables.

Colombia como nodo clave

De esta manera, Colombia puede posicionarse como un nodo clave de reubicación productiva en manufacturas ligeras y medianas, servicios empresariales y de TI, y agroindustria con valor agregado. Además, la identificación de “puntos y recursos estratégicos” en el hemisferio occidental abre la puerta para que Colombia proponga una cartera priorizada de activos y corredores estratégicos, como puertos en el Caribe y Pacífico, corredores logísticos interoceánicos, proyectos de energía y redes de fibra óptica y ciberseguridad.

En el sector minero, la NSS 2025 resalta a importancia de los minerales críticos para la transición energética. Colombia tiene un portafolio relevante de estos recursos, pero cerca del 97% del territorio no tiene exploración geológica detallada y solo una fracción mínima está titulada.

“El principal cuello de botella no es geológico, sino institucional y regulatorio”, advierte AmCham Colombia, por lo que superar este reto exige decisiones de política de Estado y la estructuración de proyectos con altos estándares socioambientales y participación de capital estadounidense.

Retos y riesgos: drogas sintéticas, relación con China y migración

No obstante, la NSS 2025 también introduce desafíos importantes:

Control de precursores químicos y la lucha contra el fentanilo:

Cualquier percepción de que Colombia aumenta las compras de precursores sensibles o evidencia producción de sintéticos podría generar presiones fuertes desde Washington, condicionando ayuda, cooperación e incluso beneficios comerciales.

Relación con China:

En 2025, Colombia firmó un plan de cooperación dentro d la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), lo que consolida a China como principal proveedor de importaciones. Sin embargo, la inversión asiática en sectores críticos como infraestructura, energía y telecomunicaciones puede ser vista en Washington como incompatible con el “Corolario Trump”, lo que genera presiones para revisar o limitar estos proyectos.

Migración:

La estrategia estadounidense de “fin de la era de migración masiva” implica expectativas crecientes de que Colombia refuerce controles en el Darién y coopere en esquemas de retorno y procesamiento de solicitantes de asilo, lo que puede chocar con capacidades institucionales limitadas y agendas internas de derechos humanos.