En video: motociclista agredió a agente de tránsito en Cali que le pidió sus documentos

El aumento de las agresiones contra agentes de tránsito en Cali ha generado preocupación entre las autoridades locales, luego de que un motociclista atacara brutalmente a un funcionario que realizaba labores de control en la vía pública.

Este incidente, ocurrido la noche del 9 de diciembre, eleva a 67 los casos reportados en 2025, según datos de la Secretaría de Movilidad de Cali, y evidencia la creciente vulnerabilidad de estos servidores públicos.

El motociclista, que circulaba por un bicicarril sin portar los documentos requeridos, propinó una serie de puñetazos al agente, causándole una fractura de tabique y lesiones en el rostro.

El funcionario fue trasladado de inmediato a un centro médico en el norte de la capital del Valle del Cauca, donde permanece en recuperación. Este caso ha sido catalogado como uno de los más graves del año, dada la severidad de las heridas sufridas por la víctima.

Las imágenes captadas muestran cómo el agresor, con el casco puesto, golpea repetidamente al guarda de tránsito, intenta someterlo y lo deja inconsciente en el suelo.

Solo la intervención de un compañero del agente permitió detener la agresión y evitar consecuencias mayores. El presunto responsable fue conducido a la estación de Policía de La Flora, donde se adelantan las diligencias correspondientes.

Según se conoció, el hecho se presentó en la comuna 4 del norte de Cali, específicamente en la intersección de la calle 44 con carrera Quinta, alrededor de las 7:50 p.m. La infracción, catalogada como tipo C14 según el Código Nacional de Tránsito, se aplica a conductores que circulan por zonas restringidas o en horarios prohibidos por la autoridad competente. Además de la multa económica, la sanción conlleva la inmovilización del vehículo involucrado.

Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Cali, el número de agresiones contra agentes de tránsito en Cali ha experimentado un aumento alarmante, superando el 60% respecto al año anterior.

Es decir, entre enero y octubre de 2025, se han contabilizado 67 ataques a estos funcionarios, frente a los 42 casos registrados en el mismo periodo de 2024. Este incremento ha generado preocupación sobre la seguridad de los servidores públicos y la respuesta de las autoridades ante estos hechos.

La reacción ciudadana en redes sociales no se hizo esperar. Algunos usuarios expresaron su descontento con comentarios como: “Cali es muy linda, pero su gente ya no tanto... Puro gamín en Cali” y “Son lesiones personales, con un buen abogado va al talego”. Otros señalaron la aparente falta de apoyo entre los agentes: “Y los compañeros lo dejaron solo”. También hubo llamados a la acción judicial: “Ahora sale a pedir disculpas y todo queda ahí, ojalá se tomen las acciones penales”.

Entre las agresiones a agentes destacan: en agosto, un operativo de movilidad en la Avenida Sexta de Cali derivó en una confrontación física. Un grupo de ciudadanos atacó a golpes a varios agentes de tránsito, dejando a uno de los funcionarios herido.

Este episodio se suma a otros incidentes graves, como el registrado en julio, cuando un agente fue atacado a tiros durante el cumplimiento de su labor.

En febrero, otro caso evidenció la creciente hostilidad hacia los funcionarios públicos encargados de la movilidad. Un hombre, se negó a detenerse ante el llamado de la autoridad y arremetió contra un agente lanzándole su motocicleta. Aunque intentó huir la policía de carreteras, que acompañaba el operativo, permitió la captura del infractor segundos después.

Ante este panorama, las autoridades de Cali reiteran la importancia de portar la documentación en regla y circular únicamente por las áreas permitidas, con el objetivo de prevenir sanciones y evitar altercados que pongan en riesgo la integridad tanto de los ciudadanos como de los funcionarios públicos.