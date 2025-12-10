Embajada de Estados Unidos emitió una alerta a sus connacionales por actividad en el volcán Puracé

El volcán Puracé mantiene estado de alerta naranja por incremento de actividad sísmica y emisiones de ceniza en el Cauca - crédito @sgcol / X

La actividad sísmica reciente en el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, llevó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia a emitir una alerta dirigida a sus ciudadanos residentes o visitantes en el país, instándolos a mantenerse alejados de la zona volcánica.

Esta advertencia se produce en un contexto de incremento sostenido de emisiones de gases y cenizas, así como de fluctuaciones en los niveles de actividad interna del volcán, que permanece en estado de alerta naranja, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Las autoridades reforzaron el monitoreo y ordenaron el cierre temporal de áreas turísticas, mientras comunidades indígenas y campesinas enfrentan evacuaciones y dificultades logísticas en los albergues habilitados.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emite alerta para sus ciudadanos ante el riesgo volcánico en la zona de Puracé - crédito @USEmbassyBogota/X

Asimismo, la Alcaldía de Puracé declaró la calamidad pública para gestionar recursos adicionales que permitan atender y evacuar a las familias afectadas por la actividad del volcán.

En el último boletín extraordinario del SGC, emitido el 9 de diciembre de 2025, se reportó que desde la publicación del informe anterior se mantienen registros de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, así como señales sísmicas vinculadas al fracturamiento de roca de baja magnitud, localizadas en un radio de 1,5 kilómetros desde el cráter y a profundidades menores a 3 kilómetros.

De igual modo, la entidad destacó que “algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente hacia el suroriente, de acuerdo con la dirección de los vientos. Se destaca la ocurrida a las 6:01 a. m. del día de hoy, que alcanzó una altura de 1.000 metros sobre la cima del volcán”. En total, se registraron cinco emisiones de ceniza desde el cráter, lo que generó alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

El Servicio Geológico Colombiano reporta cinco emisiones recientes de ceniza y sismos asociados al movimiento de fluidos internos - crédito @sgcol / X

La alerta de la Embajada de Estados Unidos advierte sobre “cambios en las condiciones sísmicas que indican la liberación continua de gases volcánicos” y recomienda a sus connacionales “evitar el área inmediata alrededor del volcán y no ascender a la cumbre ni ingresar a la caldera”.

El SGC, por su parte, reiteró la importancia de que la ciudadanía no se acerque al cráter ni a sus alrededores y que siga la evolución del proceso a través de los boletines extraordinarios y los canales oficiales.

Es preciso mencionar que, el monitoreo del volcán se intensificó con la instalación de nuevos cenizómetros en Paletará, vereda de Coconuco, y en el casco urbano de Puracé. Según el vulcanólogo Cristián Santacoloma del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, estos instrumentos permiten detectar cambios tempranos en la actividad volcánica.

“Las muestras de cenizas son llevadas a los laboratorios del SGC, donde se les practican análisis físicos y químicos que permiten entender mejor el proceso eruptivo actual del volcán y fortalecer el diagnóstico”.

Las autoridades ordenan el cierre temporal de áreas turísticas y refuerzan el monitoreo con nuevos cenizómetros en Puracé y Coconuco - crédito @sgcol / X

El Servicio Geológico informó que se continúan presentando valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO₂) a la atmósfera, detectados satelitalmente y dispersados predominantemente hacia el nororiente, dentro de un radio de 250 kilómetros respecto al volcán.

Además, la comunidad de la vereda Chapío reportó fuertes olores a azufre, y se observó un aumento de temperatura en la zona del cráter, posiblemente asociado con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán.

El estado de alerta naranja implica que pueden presentarse fluctuaciones temporales en los niveles de actividad, lo que no significa necesariamente un retorno a la estabilidad.

El SGC explicó: “Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta amarilla), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”.