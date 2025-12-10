Colombia

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

La madre de Karen Estéfany Pajoy Candela calificó de “cobardes” a quienes le dispararon por la espalda a la patrullera: al parecer, fueron guerrilleros del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc

El Bloque Isaías Pardo, comandando
El Bloque Isaías Pardo, comandando por el comandante Marlon Vásquez sería el responsable del crimen. Ellos a su vez le rinden cuenta a alias Iván Mordisco, jefe máximo del Estado Mayo Central (EMC) - crédito Policía Nacional | Red social Facebook | Sebastian Marmolejo/Europa Press

La mañana del 9 de diciembre de 2025, la vereda Alto Cañada, zona rural de La Plata, Huila, fue escenario de un crimen que ha generado indignación nacional y una profunda herida en la familia de la patrullera Karen Estéfany Pajoy Candela, de 21 años.

Su madre, Rosalba Candela, relató en diálogo con Noticias Caracol los momentos finales de su hija, víctima de un homicidio perpetrado bajo la modalidad de sicariato, atribuido a las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), lideradas por alias Iván Mordisco.

Según la reconstrucción de los hechos Karen Estéfany salió esa mañana de su hogar vestida de civil, acompañada de su hijo de 3 años de edad y su hermana menor de 14, para llevar al pequeño al hogar infantil local cuando fue sorprendida por los hombres armados.

Le dieron por la espalda, ella ni siquiera con qué defenderse, ni siquiera la dejaron frenar la moto. Como cobardes que son, le dieron por la espalda delante de un niño, delante de su hermana menor y de paso de un niño que apenas tiene 3 años”, contó Rosalba que, junto a su familia, vivirán una temporada decembrina de luto por cuenta de esta acción criminal.

El impacto psicológico y emocional para la familia quedó evidenciado en el testimonio de la madre, que además de su dolor expresó indignación ante lo que consideró un acto de cobardía.

“Espero que Dios haga justicia y que capturen a todas esas personas que hicieron daño”, contó Candela en un pedido a las autoridades que ahora comparten no solo la familia, sino también amigos y colegas en la institución policial.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia confirmó el crimen de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela - crédito Presidencia/Policía Nacional

La búsqueda de los responsables por el crimen de la patrullera Karen Estéfany Pajoy Candela

Las autoridades atribuyeron el crimen a la organización armada ilegal que ejecuta acciones violentas en la región: el frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al asesinato y lo calificó como un “crimen de guerra brutal”, en una muestra de violencia que ni siquiera respeta la presencia de menores ni la condición de indefensión de la joven uniformada que se encontraba en periodo de vacaciones.

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, también expresó su rechazo categórico al asesinato y transmitió un mensaje de apoyo a los familiares de la patrullera, y lo expuso como un “un acto de retaliación criminal que enluta a la institución y conmueve al país”, indicó el alto oficial.

El exministro de Defensa y
El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón rechazó el crimen - crédito Lina Gasca / Colprensa | Policía Nacional

En la zona delinque el frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, organización que ejecuta acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.

“Una demostración más de que estas estructuras criminales no respetan la vida ni la tranquilidad de los colombianos”, dijo el general Zambrano, que de paso reiteró el compromiso institucional de no permitir la impunidad en este caso.

“Toda nuestra capacidad investigativa y operativa está dispuesta para identificar, ubicar y capturar a los responsables. Honor y gratitud eterna a nuestra patrullera de policía Karen Estéfany Pajoy Candela”.

El crimen ocurrió mientras cumplía con esa rutina familiar, lejos de su labor policial y sin portar armamento.

Su madre recordó su entrega y su carácter protector, así como el profundo sentimiento de orgullo que sentía la familia por la vocación de servicio de la joven incorporada hacía menos de tres años a la Policía Nacional.

“Todo lo hacía por su hijo, era el motor de su vida”, relató Candela al mismo noticiero.

El cuerpo sin vida de la joven policía fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Huila, en un proceso acompañado por autoridades y familiares.

El precandidato presidencia Juan Carlos
El precandidato presidencia Juan Carlos Pinzón se refirió a los hechos en La Plata, Huila - crédito @PinzonBueno/X

El funeral de la patrullera se convertirá en un acto de reivindicación de memoria y exigencia de justicia para evitar la repetición de hechos similares contra uniformados y civiles en la región.

En tanto que el precandidato presidencial y ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, propuso en su mensaje de reacción al crimen de la patrullera contemplar la pena de muerte.

“Quienes cometieron este crimen atroz, un asesinato por la espalda de una mujer policía en frente de su hijito, merecen considerarse ratas. En estos casos la pena de muerte es algo que deberíamos tener legalmente y discutir como sociedad. No más ventajas ni justificaciones a bandidos”, escribió Pinzón en su cuenta de X la mañana del miércoles 10 de diciembre.

Comprar carro eléctrico sí sale

Abelardo de la Espriella se

Pablo Arango, de Noticias Caracol,

Un grupo indígena emberá ingresó

Gustavo Petro se enfureció con
