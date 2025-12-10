Dimayor confirmó fecha y hora para el sorteo de la Liga BetPlay del 2026, que se jugará en el formato de ‘play-offs’: esto se sabe

Serán en total 20 los clubes que participarán en la Liga BetPlay del 2026 - crédito Infobae Colombia

Aunque aún no termina la temporada del 2025, pues está por definirse los campeones de la Liga BetPlay 2025-2, en una definición que tiene a Junior y a Deportes Tolima, y el vencedor de la Copa BetPlay, que tendrá el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín como clubes protagonistas, la División del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó que se alista para hacer el sorteo de la fase regular de las competencias del 2026, año de mundial.

El ente rector del balompié nacional, que confirmará el cambio de sistema para la liga del primer semestre del año, que ya no se jugará en los habituales cuadrangulares semifinales, sino que será bajo el formato de ‘play-offs’, indicó que la fecha y hora en la que se empezará a conocer el calendario de los 20 clubes que, hasta el momento, harán parte del certamen. Y, del mismo modo, de cómo se efectuará el Torneo BetPlay, o el denominado ascenso en el FPC.

De acuerdo con la Dimayor, el sorteo se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a partir de las 6:30 p. m., y se podrá ver a través de las redes sociales de la entidad y del canal dueño de los derechos de televisión. En este evento, previo a las dos definiciones que empezarán el fin de semana, se conocerá la programación de las 19 jornadas en las que se jugará el ‘todos contra todos’, pues desaparecerá la jornada de clásicos con el fin de ganar un margen adicional.

“Invitamos a los seguidores del fútbol profesional colombiano a conectarse y seguir este evento para conocer cómo quedará el fixture del Todos Contra Todos de las competencias de Liga y Torneo del próximo año”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales la Dimayor, con lo que comenzará a confeccionar el apretado fixture de cara a una campaña que empezará el 17 de enero y tendrá que finalizar el 5 de junio, cuando se conozca al nuevo campeón del certamen.

¿Desde hace cuánto no se jugaban los ‘play-offs’ en el fútbol colombiano?

El último torneo en el que se establecieron choques directos para las fases de cuartos de final, semifinal y final, fue en el primer semestre de 2021, cuando en medio de la pandemia del COVID-19 se disputó un torneo semestral: que dejó como campeón, justamente, al conjunto tolimense, que en aquella ocasión derrotó en la máxima instancia a Millonarios. Desde entonces venían desarrollándose de manera ininterrumpida los cuadrangulares, con relativo éxito.

Para la temporada del 2026 se dará el esperado regreso de uno de los históricos del rentado criollo: Cúcuta Deportivo, que selló su ascenso tras cinco temporadas en la segunda división; y Jaguares de Córdoba, que logró recuperar su lugar en primera, luego de un año de sufrimiento. En contraste, jugarán en la B Envigado Fútbol Club y Unión Magdalena, que perdieron la categoría, y volverán al Torneo BetPlay; aunque está por saberse la suerte de Deportivo Pereira.

En efecto, el equipo risaraldense podría estar en serio riesgo si pierde el reconocimiento deportivo, aunque según lo dicho por el titular de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, a la fecha este elenco todavía cuenta con el registro legal ante el Ministerio del Deporte. En caso de que no pueda mantenerlo, obligaría a la administración del fútbol colombiano a reconfigurar el calendario, que precisamente se definirá con anticipación para evitar contratiempos.

Es oportuno recordar que para el segundo semestre de 2025, Zuluaga apuntó a confirmar, desde el inicio del torneo, las fechas y horas de las 19 jornadas de las 20 inicialmente dispuestas para la fase regular; pese a que, a medida que avanzó la competencia, fue necesario hacer una serie de ajustes para adecuarse a las dificultades de materia logística en plazas como Bogotá, Medellín y Tunja, entre otras, afectadas por eventos de tipo musical por el uso de sus estadios.