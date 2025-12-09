Colombia

Se reanuda tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado: cuáles son las diferencias entre senadores y Gobierno Petro

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional sigue sin aprobación definitiva, mientras persisten dudas sobre su sostenibilidad financiera y la presión política por parte del Ejecutivo

Guardar
El proyecto del Gobierno Petro
El proyecto del Gobierno Petro estará en el primer punto del orden del día en la Comisión Séptima del Senado - crédito Prensa Senado

El martes 9 de diciembre de 2025 volverá a discusión la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, tras varias semanas en donde la iniciativa ha generado fuertes roces entre el gobierno de Gustavo Petro y sectores afines con congresistas independientes y de oposición.

La propuesta, que superó sus dos primeras discusiones en la Cámara de Representantes, en marzo de 2025, está incluida en el primer punto del orden del día en la corporación legislativa, teniendo en cuenta que el proyecto liderado por el Ejecutivo cuenta con mensaje de urgencia para discutirse en el tramo final del periodo legislativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia principal gira en torno a la financiación del proyecto. Los senadores han exigido al Ministerio de Hacienda que aclare el origen de los recursos necesarios para implementar la reforma, especialmente porque la responsabilidad de su ejecución recaerá en el próximo gobierno.

“Nosotros lo que hacemos es un llamado a que las cosas estén claras para los colombianos. Es cierto que tenemos dificultades en el sistema de salud y que merecía unos ajustes, pero la reforma que está presentada por el Gobierno nacional no tiene aval fiscal”, indicó Ana Paola Agudelo, senadora del Partido Mira, en pasadas sesiones de la Comisión Séptima.

De hecho, en este periodo de la discusión, el Comité de la Regla Fiscal presentó un análisis que advierte sobre un posible déficit presupuestal de 126 billones de pesos en la próxima década si se aprueba la reforma.

Este informe fue elaborado en respuesta a una solicitud de la senadora Nadia Blel, senadora del Partido Conservador y que ha criticado la propuesta del Gobierno colombiano.

“Este análisis confirma que nuestra oposición a la reforma del Gobierno Petro no es un capricho, como han dicho algunos ministros. Es una posición técnica, seria y responsable”, indicó la congresista.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la posición del Ejecutivo al afirmar que el proyecto sí cuenta con respaldo financiero.

“La reforma a la salud sí cuenta con aval fiscal. En agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda allegó a la Comisión Séptima del Senado el documento de aval fiscal para la aprobación del Proyecto de Ley”, declaró el jefe de cartera en declaraciones dadas a los medios de comunicación.

El ambiente en la Comisión Séptima se ha tensado aún más por la presión ejercida desde el poder Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha llegado a lanzar advertencias a los senadores con denunciarlos ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato si no avanzan en el trámite del articulado.

Mientras tanto, los senadores que se oponen al documento fiscal insisten en que el debate sobre la reforma a la salud debe esperar hasta que se concluya la discusión de la ley de financiamiento, con el fin de determinar qué recursos estarán disponibles para los cambios propuestos al sistema de salud.

Temas Relacionados

Reforma a la saludCongresoComisión Séptima del SenadoGobierno PetroLey de FinanciamientoCrisis de la salud en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

La Tricolor debutará en la Copa Mundial de la FIFA del 2026 el 17 de junio en el estadio Azteca de la ciudad de México ante Uzbekistán, selección debutante en el campeonato

Este es el número de

Fiscalía radicó solicitud de imputación contra Álvaro Leyva por lío de los pasaportes: este es el delito que buscará endilgarle

El exministro de Relaciones Exteriores está bajo la lupa del ente investigador por haber declarado desierta una licitación que tenía como objeto garantizar el suministro de los documentos

Fiscalía radicó solicitud de imputación

Nuevo Liberalismo mantendrá su personería para las elecciones de 2026, según Juan Manuel Galán: tribunal negó tutela

Un fallo judicial desestimó los argumentos sobre supuesta confusión con el Partido Liberal y permitió que la colectividad siga vigente en el proceso electoral de 2026

Nuevo Liberalismo mantendrá su personería

Movimiento de Fico Gutiérrez inscribió sus listas al Congreso con más de 800.000 firmas: Juliana Gutiérrez encabeza la del Senado

Creemos confirmó la entrega de los respaldos ciudadanos ante la Registraduría para avalar la participación de sus candidatos al Senado y la Cámara en las elecciones legislativas de marzo de 2026

Movimiento de Fico Gutiérrez inscribió

Gobierno se unió al llamado de alerta hacia ciudadanos por aumento de casos de “falsas encomiendas”: “La clave siempre es desconfiar”

La modalidad de extorsión utiliza supuestos familiares o amigos para engañar a las víctimas con envíos internacionales, por lo que las autoridades recomiendan verificar la identidad del remitente

Gobierno se unió al llamado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate arremetió de nuevo

Melissa Gate arremetió de nuevo contra Yina Calderón y defendió a La Jesuu de acusaciones públicas

La Barbie Colombiana responde a las críticas por su postulación a ‘La casa de los famosos’: “Yo no tenía que hacer absolutamente nada para sonar”

Carlos Torres reveló cuál ha sido la peor escena de cama que le ha tocado realizar y por qué

Nicolás Arrieta se refirió a su nueva apariencia con mensaje al presidente de El Salvador Nayib Bukele: “Se le hace agua la boca”

Erick Pabón explicó por qué el paso de Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue exitoso a pesar de no haber ganado

Deportes

Junior dio a conocer los

Junior dio a conocer los precios de la boletería de la gran final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima

Partidos del Mundial 2026 se cruzarían con las elecciones presidenciales en Colombia, alertó Ramón Jesurún

Dos de los tres estadios en los que jugará Colombia en el Mundial 2026 integran el top 10 con mayor tasa de robos

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

Figura de la selección Colombia salió del fútbol brasileño, a seis meses del Mundial