Se reanuda tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado: cuáles son las diferencias entre senadores y Gobierno Petro

El proyecto del Gobierno Petro estará en el primer punto del orden del día en la Comisión Séptima del Senado - crédito Prensa Senado

El martes 9 de diciembre de 2025 volverá a discusión la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, tras varias semanas en donde la iniciativa ha generado fuertes roces entre el gobierno de Gustavo Petro y sectores afines con congresistas independientes y de oposición.

La propuesta, que superó sus dos primeras discusiones en la Cámara de Representantes, en marzo de 2025, está incluida en el primer punto del orden del día en la corporación legislativa, teniendo en cuenta que el proyecto liderado por el Ejecutivo cuenta con mensaje de urgencia para discutirse en el tramo final del periodo legislativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia principal gira en torno a la financiación del proyecto. Los senadores han exigido al Ministerio de Hacienda que aclare el origen de los recursos necesarios para implementar la reforma, especialmente porque la responsabilidad de su ejecución recaerá en el próximo gobierno.

“Nosotros lo que hacemos es un llamado a que las cosas estén claras para los colombianos. Es cierto que tenemos dificultades en el sistema de salud y que merecía unos ajustes, pero la reforma que está presentada por el Gobierno nacional no tiene aval fiscal”, indicó Ana Paola Agudelo, senadora del Partido Mira, en pasadas sesiones de la Comisión Séptima.

De hecho, en este periodo de la discusión, el Comité de la Regla Fiscal presentó un análisis que advierte sobre un posible déficit presupuestal de 126 billones de pesos en la próxima década si se aprueba la reforma.

Este informe fue elaborado en respuesta a una solicitud de la senadora Nadia Blel, senadora del Partido Conservador y que ha criticado la propuesta del Gobierno colombiano.

“Este análisis confirma que nuestra oposición a la reforma del Gobierno Petro no es un capricho, como han dicho algunos ministros. Es una posición técnica, seria y responsable”, indicó la congresista.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la posición del Ejecutivo al afirmar que el proyecto sí cuenta con respaldo financiero.

“La reforma a la salud sí cuenta con aval fiscal. En agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda allegó a la Comisión Séptima del Senado el documento de aval fiscal para la aprobación del Proyecto de Ley”, declaró el jefe de cartera en declaraciones dadas a los medios de comunicación.

El ambiente en la Comisión Séptima se ha tensado aún más por la presión ejercida desde el poder Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha llegado a lanzar advertencias a los senadores con denunciarlos ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato si no avanzan en el trámite del articulado.

Mientras tanto, los senadores que se oponen al documento fiscal insisten en que el debate sobre la reforma a la salud debe esperar hasta que se concluya la discusión de la ley de financiamiento, con el fin de determinar qué recursos estarán disponibles para los cambios propuestos al sistema de salud.