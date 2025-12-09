Colombia

Recluso con condena de 35 años por secuestro y desaparición forzada se fugó de la cárcel de Itagüí

El hombre, condenado también por extorsión, logró escapar del centro penitenciario La Paz; el Inpec y la Policía Nacional lideran operativos para recapturarlo y evalúan posibles irregularidades internas

Entrada principal de la Cárcel
Entrada principal de la Cárcel y Penitenciaría La Paz en Itagüí, donde Dairo Arcadio Zapata Mazo, condenado por secuestro, extorsión y desaparición forzada, logró evadir los controles de seguridad el 8 de diciembre - crédito Colprensa

La seguridad en las cárceles colombianas vuelve a estar bajo cuestionamiento tras la fuga de Dairo Arcadio Zapata Mazo, un hombre condenado a 35 años de prisión por delitos graves, entre ellos extorsión, secuestro, desaparición forzada y concierto para delinquir.

El escape ocurrió el 8 de diciembre en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz, ubicada en Itagüí, según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) a medios como RCN y Noticias Caracol.

Zapata Mazo estaba recluido en el pabellón número dos del centro penitenciario, considerado de máxima seguridad, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles fallas en los protocolos y posibles complicidades de funcionarios internos.

Tras detectarse su ausencia, las autoridades activaron inmediatamente los protocolos de búsqueda y coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El prontuario de Zapata Mazo evidencia su peligrosidad y el impacto de sus crímenes en distintas regiones del país. Su condena más reciente, por treinta y cinco años de prisión, se suma a antecedentes por secuestro y extorsión, lo que convierte su fuga en un riesgo significativo para la seguridad ciudadana.

Dairo Arcadio Zapata Mazo, condenado
Dairo Arcadio Zapata Mazo, condenado a 35 años de prisión por secuestro, extorsión y desaparición forzada, se encontraba recluido en la cárcel de Itagüí por su historial de delitos graves antes de fugarse - crédito Freepik

Las autoridades han advertido que no descartan la participación de terceros dentro de la institución, por lo que las investigaciones buscan esclarecer si existió colaboración interna.

El episodio en Itagüí se suma a otro caso ocurrido el mismo fin de semana en Bogotá, donde Pedro David Nieves Mosquera logró escapar de la cárcel La Picota mediante la modalidad conocida como “cambiazo”.

Según informaron medios locales, Nieves Mosquera intercambió su lugar con un visitante identificado como Alexander Marulanda Ríos, presuntamente familiar del recluso.

Este tipo de fuga, que consiste en que el interno se oculta mientras el visitante queda retenido dentro del centro penitenciario, ha sido señalada por organismos de control como una vulnerabilidad estructural del sistema penitenciario colombiano.

Nieves Mosquera, condenado a veintiocho años de prisión por secuestro extorsivo y hurto calificado, ya había sido recapturado en 2023 tras recuperar su libertad por cumplimiento de condena en la Cárcel Modelo de Bogotá.

Su historial criminal incluye secuestros en Sáchica, Boyacá, donde junto a otros cómplices mantuvo a una víctima privada de su libertad durante nueve horas, exigió las claves de sus tarjetas bancarias y sustrajo bienes por un valor aproximado de 60 millones de pesos.

