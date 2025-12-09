Policías del país recibieron noticia que afecta sus turnos de descanso en diciembre: serán recompensados por resultados del 2025

El Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano destacó los logros operativos en la lucha contra el crimen organizado durante 2025 - crédito Policía Nacional de Colombia/X

La Policía Nacional de Colombia anunció una medida extraordinaria para más de 183.500 uniformados, quienes en diciembre recibirán como “regalo de Navidad” una ampliación de sus turnos de descanso hasta por diez días.

La decisión, comunicada el martes 9 de diciembre por el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, actual director de la institución, busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los resultados obtenidos por los policías y fortalecer su bienestar, así como el de sus familias.

La institución reporta la incautación de 444 toneladas de cocaína, 315 toneladas de marihuana y la destrucción de más de 3.000 laboratorios ilegales - crédito Presidencia de Colombia/Handout via REUTERS

Según el brigadier general Rincón Zambrano, 2025 ha estado marcado por grandes desafíos que la institución ha enfrentado “con profesionalismo y compromiso”. Resaltó que los logros operativos en la lucha contra el crimen organizado han sido contundentes:

“Hemos incautado más de 444 toneladas de clorhidrato de cocaína, 315 toneladas de marihuana y destruido más de 3.000 laboratorios a lo largo y ancho del país”. A esto se suma “una reducción del homicidio a nivel nacional en un 9,3%, es decir, menos 169 eventos mortales”.

La medida de ampliar a diez días el periodo de descanso busca, en palabras del director de la Policía, “ratificar la dimensión de la dignidad hacia nuestros policías, con el objeto de iniciar un nuevo año para trabajar en forma acertada y mejor actitud en la tercera dimensión que nos corresponde para este futuro año: la democracia”. En su mensaje, Rincón Zambrano agradeció el trabajo de los brigadieres generales Rosenberg Novoa y Andrés Serna, así como del coronel Delgado, equipo directivo encargado de definir y coordinar la medida.

El lema institucional 'Una Navidad con Propósito' impulsa el bienestar policial y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en todo el país - crédito Policía Nacional de Colombia

Además del reconocimiento a los uniformados, la Policía enfatizó el lema “Una Navidad con Propósito”, que resalta el enfoque institucional en estas festividades, no solo en materia de bienestar del personal, sino en el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en todo el territorio nacional.

Un ejemplo de ello es el despliegue del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Metropolitana de Montería, que ha intensificado sus actividades de prevención, vigilancia y control en la ciudad.

En conjunto con autoridades locales, los uniformados han inspeccionado establecimientos del sector turístico, verificando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley 1801 de 2016 y promoviendo la cultura de la legalidad para proteger a residentes y visitantes durante la alta afluencia habitual de la temporada.

La Policía Nacional mejora en un 2,5% los indicadores de percepción y favorabilidad, reafirmando su compromiso con la seguridad y la convivencia - crédito Secretaría de Seguridad

En la capital del país, el Plan Navidad Bogotá refuerza la vigilancia y la convivencia con la presencia de 1.200 uniformados adicionales distribuidos en las 19 localidades para operaciones especiales en corredores estratégicos, el sistema de transporte TransMilenio, zonas comerciales y 13 áreas turísticas de alta concurrencia.

El dispositivo se complementa con la acción de 2.390 gestores y servidores distritales que apoyan la vigilancia sobre el uso de pólvora, consumo de licor, ocupación del espacio público y control en centros comerciales, zonas de rumba y espacios culturales.

Las autoridades han intensificado controles en 16 zonas clave de la ciudad y han reforzado el monitoreo de eventos masivos y áreas con mayores índices de hurto y homicidio. Según explicó el secretario de Seguridad, César Restrepo, “la Policía Metropolitana y los gestores del distrito estarán en el espacio público acompañando actividades culturales y comerciales, y apoyando el control de pólvora, alimentos en mal estado y ocupación indebida del espacio público. Esta presencia conjunta nos permitirá tener una Navidad más tranquila y con mejor convivencia”.

El Plan Navidad Bogotá refuerza la seguridad con 1.200 uniformados adicionales y 2.390 gestores en zonas estratégicas y áreas turísticas - crédito Secretaría de Seguiridad

Finalmente, para los organismos de control, vigilancia y seguridad; la combinación del fortalecimiento institucional hacia los uniformados y la presencia continua en las calles busca garantizar que tanto las familias policiales como toda la ciudadanía vivan unas fiestas decembrinas seguras, dignas y en paz.