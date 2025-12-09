Miguel Polo Polo respondió a críticas por buscar de nuevo una curul en el Congreso: “La izquierda está desesperada atacándome”

La postulación de Miguel Polo Polo como cabeza de lista para la circunscripción afrodescendiente ha generado reacciones entre sectores políticos, luego de que el congresista confirmara su interés en continuar en la Cámara de Representantes - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Durante una jornada política desarrollada en Corferias, escenario elegido por la Registraduría para el proceso de inscripción de postulaciones al Congreso, el representante Miguel Polo Polo formalizó su intención de permanecer en la Cámara de Representantes.

El congresista realizó su inscripción encabezando la lista de candidatos para la circunscripción especial destinada a las comunidades afrodescendientes, expresando su objetivo de ocupar ambos escaños asignados a este grupo en el Congreso.

Tras oficializar su inscripción como candidato para la circunscripción afro en la Cámara de Representantes, Polo Polo se ha convertido en blanco de cuestionamientos. Como reacción a estos señalamientos, durante la mañana del 9 de diciembre, el congresista afirmó: “La izquierda está desesperada atacándome porque volví a inscribirme en la Cámara Afro”.

