Luisa Fernanda W se defendió de comentarios negativos por su trabajo en ‘Zootopia 2′: “Aunque a muchos les duela”

La ‘influencer’, quien dio voz a un personaje en la exitosa película animada, respondió a los señalamientos con un mensaje firme, mientras amigos como el motociclista elogiaron públicamente su trabajo en redes sociales

Luisa Fernanda W enfrenta críticas
Luisa Fernanda W enfrenta críticas por Zootopia 2, Tatán Mejía celebra su desempeño - crédito @luisafernandaw/ Instagram

El reciente estreno de Zootopia 2 se ha consolidado como uno de los mayores éxitos en taquilla de la industria del cine animado, con una recepción destacada a nivel global y especialmente en el mercado chino, donde estableció récords históricos.

Este fenómeno se vio acompañado por la controversia en torno a la participación de Luisa Fernanda W, influencer colombiana que prestó su voz al personaje de La Capitana Hoggbottom para la versión latinoamericana del filme de Disney.

El trabajo de Luisa Fernanda W en el doblaje de la película no convenció a todos los espectadores y generó diversas críticas en redes sociales, incluyendo cuestionamientos por parte de profesionales del sector.

Varios comentarios llegaron en el video que compartió Disney Studios en su cuenta de Instagram, en donde Luisa está grabando la voz de su personaje, lo que ocasionó el rechazo de varios. “Pongan actores de doblajes de verdad”, “En nombre de toda Colombia pedimos perdón por esta cosa”, “Admiro a Luisa, me parece un referente muy importante, pero que Disney contrate a alguien que claramente no tiene experiencia como actriz de doblaje”, dicen algunos internautas.

La creadora de contenido se defendió de las críticas por su trabajo en 'Zootopia 2' - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Frente a los comentarios negativos, la influencer paisa respondió de manera contundente en sus plataformas digitales. “Me da más pesar ver personas como usted. Aunque a muchos les duela, yo me preparé e hice un excelente trabajo. Soy una mujer apasionada y talentosa. Si de verdad quieren lograr cosas grandes en la vida, trabajen por sus sueños, supérense a ustedes mismos y jamás se dejen llevar por comentarios como este. Así muchos me quieran criticar, para llegar a estos niveles se requiere personalidad, profesionalismo y un gran corazón. Criticando a otros no se llega a ninguna parte”, manifestó la creadora de contenido, defendiendo su desempeño en la producción.

La defensa no se limitó a palabras propias: varios amigos y colegas de la influencer celebraron su logro y salieron a respaldarla públicamente. Entre ellos, el motociclista Tatán Mejía, quien publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales tras ver la película: “Acabo de ver Zootopia 2 y tengo varias cosas que decir, uno, buena película, me encantó. Dos, el trabajo de Luisa Fernanda W espectacular, bien hecho parcera, bien hecho, bueno trabajo, me encantó”.

El creador de contenido y presentadora destacó el trabajo de Luisa en 'Zootopia 2' y la paisa le agradeció - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Luisa Fernanda W expresó su agradecimiento ante las palabras de Tatán Mejía, indicando: “Qué felicidad que una persona tan talentosa como Tatán, me diga esto. Te admiro muchísimo parcero, un abrazo gigante”.

En medios de las críticas, Luisa confesó que aunque no suele responder o dar atención a los comentarios negativos, de vez en cuando siente la necesidad de responder porque se siente segura de su trayectoria.

“Y yo sé que cuando respondo un mensaje, lo hago desde el respeto y estoy completamente segura que algo en el corazón de esa persona queda ahí retumbando. Entonces, yo me siento demasiado feliz y agradecida, porque soy una persona que he trabajado por lo que amo y lo que he logrado en mi vida no ha sido gratis, no ha sido gratis. Yo soy una persona que empecé desde cero, como muchos, y lo que me he ganado hoy en mi vida es porque me lo he trabajado y me lo merezco”, reveló la empresaria.

El impacto de ‘Zootopia 2’ en el mundo

El estreno de la segunda parte de Zootopia marcó un nuevo hito para la industria de la animación en 2025. La secuela de Disney, lanzada en noviembre, logró cifras de taquilla que superaron todas las expectativas previas. En su primer fin de semana, la producción recaudó cerca de 556 millones de dólares a nivel global, estableciendo así uno de los mejores debuts para una película animada en la historia.

Uno de los mercados más relevantes fue el chino, donde la cinta logró sumar 272 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor estreno en ese país para una película animada extranjera.

“Zootopia 2” recaudó 556 millones de dólares en su primer fin de semana y superó expectativas a nivel mundial - crédito (Disney via AP)

En Norteamérica, la respuesta del público fue igualmente significativa. Solo en Estados Unidos y Canadá, Zootopia 2 alcanzó 96 millones de dólares durante el fin de semana de Acción de Gracias, y 156 millones durante los cinco días festivos. Estas cifras impulsaron a la película a mantener el liderazgo mundial en taquilla, y al 8 de diciembre de 2025 ya sumaba 915,7 millones de dólares en recaudación internacional.

La recepción crítica también fue especialmente positiva. Zootopia 2 logró una calificación del 92% en Rotten Tomatoes basada en más de 70 reseñas y obtuvo una calificación “A” en CinemaScore, evidenciando el respaldo tanto de la prensa especializada como del público general.

Así operarán los bancos en

