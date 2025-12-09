Personería alertó por aumento de acumuladores de animales en Medellín: rescataron más de 40 mascotas en una sola casa

La Personería de Medellín hace un llamado a las instituciones para vigilar a los acumuladores de animales - crédito Freepik

El fenómeno de la acumulación de animales en Medellín ha alcanzado niveles alarmantes, con más de ochocientos animales afectados entre 2023 y 2025, según un análisis interinstitucional citado por la Personería Distrital de Medellín.

Esta problemática, que implica graves riesgos para la salud pública, la salud mental y el bienestar animal, ha motivado la emisión de una Alerta Institucional dirigida a la Alcaldía y a las entidades competentes, exigiendo una respuesta coordinada y urgente.

Esta alerta se da debido al caso más reciente ocurrido en San Antonio de Prado, al suroccidente de la ciudad, que expuso la magnitud del drama.

El 5 de diciembre, un operativo conjunto de la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación permitió el rescate de 46 animales (16 gatos y treinta perros) que vivían en condiciones deplorables.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia, describió la escena: “Cuando se ingresó a este inmueble se encontró un panorama indignante. Había olor a amoníaco, no había ventilación, todo parecía literalmente un caos. Perros y gatos estaban hacinados, sin siquiera tener en cuenta las precarias condiciones médicas de algunos de ellos”.

Muchos de los animales, varios de ellos de avanzada edad, presentaban bajo peso, pelaje deteriorado y parásitos. El secretario de seguridad, Manuel Villa Mejía detalló: “Muchos presentaban desnutrición, problemas en la piel y hasta comportamientos nerviosos y sumisos propios de un entorno de puro maltrato animal”. Uno de los perros debió ser hospitalizado por la gravedad de su estado.

Tras el rescate, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración médica, registro, desparasitación, vacunación y atención veterinaria integral.

Y es que en el último año, la situación se ha agravado: en 2025 ya se han confirmado 16 casos de acumulación, involucrando a más de 300 animales en condiciones críticas y con un alto índice de reincidencia, según datos de la Personería.

El organismo ha advertido que el 90% de los hogares de paso visitados presentan signos de acumulación, mientras que el 86% de las personas identificadas con esta conducta carecen de una red de apoyo, lo que evidencia la dimensión social y psicológica del problema.

La respuesta institucional ha sido objeto de fuertes críticas. La Personería Distrital de Medellín señaló que la atención a estos casos es fragmentada, existe subregistro y, lo más preocupante, no hay un protocolo unificado para abordar la acumulación de animales.

Esta descoordinación incrementa la gravedad y la frecuencia de los episodios, afectando tanto a los animales como a las comunidades involucradas.

Caterine Vélez, líder del Observatorio, enfatizó: “La Personería Distrital de Medellín generó alerta institucional frente al fenómeno de acumulación de animales en el Distrito, situación que genera graves riesgos para la salud mental, la salud pública y el bienestar animal”.

La Personería ha exigido a la Administración Distrital la activación inmediata de una mesa interinstitucional, la consolidación de un censo distrital de acumuladores, el fortalecimiento de las rutas de salud pública, salud mental y bienestar animal, así como la destinación de recursos para ampliar la capacidad operativa y de atención en terreno.

Además, la Alerta Institucional demanda acciones de control sanitario, intervención veterinaria, acompañamiento psicosocial y un sistema de seguimiento a casos reincidentes.

El Distrito de Medellín informó que, en lo que va de 2025, ha realizado cerca de 3.900 rescates y más de 500 atenciones por denuncias de maltrato animal. La Administración Distrital también está reforzando el servicio veterinario para hogares de paso, los programas de esterilización y el acompañamiento a casos que requieren intervención especial.

La acumulación irregular de animales ha sido reconocida como un fenómeno relevante en la construcción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal.

Aunque la adopción de animales es una práctica extendida en Medellín, las autoridades han detectado que varios hogares y lugares de paso superan su capacidad, cayendo en la acumulación compulsiva y exponiendo a perros y gatos a condiciones de vida insostenibles.