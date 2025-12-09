La exseñorita Antioquia Laura Gallego Solís estaría inscrita como candidata por Antioquia en la Cámara de Representantes

La reina de belleza Laura Gallego aseguró que se le ha atacado por opinar sobre política y ser una reina - crédito @lauragallegosoliss/IG

El nombre de Laura Gallego Solís, ex señorita Antioquia, vuelve a ocupar un lugar en la agenda pública tras su inscripción como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia.

La exseñorita Antioquia es recordada por la controversia que generaron dos videos en los que preguntaba a candidatos presidenciales si “preferían darle una bala” al presidente Gustavo Petro o al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. La polémica le costó su título, al que renunció días después de la publicación de los videos.

Sin embargo, según reveló Caracol Radio, la mujer, cuyas opiniones políticas fuertes han sido aún más polémicas que sus videos, figura ahora en el renglón 106 de la lista cerrada presentada por la coalición conformada por Cambio Radical, Partido de la U, Unidad Nacional y Oxígeno para las próximas elecciones legislativas.