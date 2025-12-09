Espectaculares imágenes con dron del Púlpito del Diablo, el único punto donde no cae nieve en el Nevado del Cocuy: esta es la leyenda

Un colectivo dedicado a realizar viajes de aventura para poder captar paisajes con dron fue el responsable de la majestuosa toma - créditos @fabianbaez/IG | @dronenerdslatam/IG | @nativos_explorer/IG | @nativos_road/IG

Las imágenes captadas por un dron han devuelto el protagonismo al Púlpito del Diablo, la emblemática formación rocosa situada en el Parque Nacional Natural El Cocuy —también conocido como Nevado de Güicán— en el departamento de Boyacá.

Un usuario de redes sociales compartió un video en el que se aprecia la magnitud del sitio tras la nevada que cubrió el ecosistema altoandino, y rememoró la leyenda que rodea esta torre de piedra milenaria.

La grabación muestra el contraste natural tras las precipitaciones de nieve que se reportó en el lugar el domingo 7 de diciembre de 2025.

Mientras la nieve cubre amplias extensiones del parque, la cima del Púlpito del Diablo permanece desnuda.

En la narración, compartida por el usuario, se explica: “En lo más alto de la cordillera oriental, allí donde el aire es más delgado y el silencio pesa, se levanta una de las formaciones más misteriosas de Colombia: el Púlpito del Diablo, una torre de roca que supera los cuatro mil metros, dominante, solitaria y que guarda un enigma”.

La roca, de origen geológico que se remonta a miles de años, destaca por resistir la acumulación de nieve incluso cuando otras cumbres amanecen cubiertas de blanco.

En este punto es el único donde no quedan las nieves perpetuas - créditos @fabianbaez734/IG | @dronenerdslatam/IG | @nativos_explorer/IG | @nativos_road/IG

La explicación científica asocia este fenómeno a la forma de la estructura y a los intensos vientos que barren su superficie, dificultando que la nieve permanezca.

Sin embargo, como lo recuerda la voz del video, la tradición popular sostiene una historia distinta.

“Dicen que una noche el diablo subió hasta la montaña, enfurecido por no poder conquistar aquellas alturas. Golpeó la roca como si fuera un altar y con una escoba ardiente barrió la nieve, dejando una maldición: jamás volvería a quedarse allí”, agrega el relato que se le cuenta a los montañistas que van a subir el nevado.

El nombre del nevado ha sido una discusión que se ha extendido por años entre los habitantes de los municipios de El Cocuy y Güicán de la Sierra - créditos @fabianbaez734/IG | @dronenerdslatam/IG | @nativos_explorer/IG | @nativos_road/IG

“Desde entonces, mientras el páramo se viste de blanco, el púlpito permanece limpio, desnudo, como si aún conservara el rastro de aquella furia antigua”, concluye el usuario en la publicación que atrajo la interacción de miles de internautas.

Ubicado a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, el Púlpito del Diablo se alza como punto de referencia para montañistas y visitantes del Parque Nacional, que abarca cerca de 300.000 hectáreas y concentra una de las mayores unidades de páramo del país.

Las nevadas que han vestido de blanco la mayor parte del paisaje, y han permitido a los observadores corroborar la excepcionalidad de la cima del púlpito, avivando el interés por la leyenda.

La nevada que presenciaron algunos visitantes al Parque Nacional Natural El Cocuy, en Boyacá

Una nevada de gran intensidad transformó el paisaje del Parque Nacional Natural El Cocuy la jornada del 7 de diciembre de 2025, cubriendo de blanco áreas emblemáticas como el Púlpito del Diablo (Lagunillas), la Laguna Grande de la Sierra y el Ritacuba Blanco.

Este fenómeno, que según los guías del parque no se registraba en tal magnitud desde hace años, atrajo la atención de turistas, montañistas y entusiastas de la naturaleza, que celebraron imágenes imposibles de observar por largos periodos en esta época del año.

La nevada se registró el 7 de diciembre, Día de las Velitas en Colombia - crédito @parquescolombia/IG

El evento coincidió con la presencia de visitantes que ascendían por el nevado y que, al presenciar el espectáculo natural, expresaron su admiración por el paisaje completamente cubierto.

Los guías disfrutaron con el entusiasmo generado por la nevada, especialmente en zonas como el Ritacuba Blanco, donde la acumulación de nieve resulta extraordinaria debido a los cambios asociados al clima en la región.

El sector del Púlpito del Diablo, formación rocosa de miles de años de antigüedad, volvió a estar en el centro del interés general. Este sitio no solo resalta por su geología, sino también por la leyenda que explica por qué, a pesar de las intensas nevadas, su cima suele permanecer libre de nieve.

En paralelo al espectáculo natural, las autoridades reforzaron los controles al ecoturismo, luego de que a finales de noviembre se detectara el ingreso no autorizado de tres personas al área glaciar del Ritacuba Blanco.

Según informó la alcaldía municipal de Güicán de la Sierra y Parques Nacionales Naturales de Colombia, se impusieron sanciones económicas y se incautaron los equipos de escalada utilizados.

La publicación emocionó a los amantes de la naturaleza - crédito @NCTNOTICIAS / X

El acceso a la zona permanece restringido, permitiéndose únicamente en senderos autorizados —Laguna Grande de la Sierra, Lagunillas y Púlpito del Diablo— y bajo acompañamiento de guías, cumpliendo el Plan de Ordenamiento Ecoturístico.

Las autoridades recordaron que el ecosistema glaciar es sumamente frágil y constituye para las comunidades indígenas un espacio sagrado.

Por ese motivo, cualquier intervención directa o pisoteo de la nieve está prohibido y solo se permite admirar estos ambientes desde los límites establecidos por la normatividad.

El parque conecta con cinco resguardos indígenas U’wa, reafirmando la necesidad de respeto tanto territorial como cultural en todas las actividades turísticas.