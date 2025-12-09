Colombia

Jota Pe Hernández contestó al mensaje de Gustavo Petro en que habla de un presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Pizarro: “Deja de payasear, báñate”

La reacción de Jonathan Ferney Pulido Hernández se produjo tras la publicación del presidente sobre la supuesta implicación de un exdirectivo de Avianca en el asesinato de

La intervención del senador se dio luego de que el presidente compartiera en X una publicación que hacía una acusación no comprobada judicialmente contra un exmiembro de la junta directiva de Avianca- crédito Ovidio González/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro el lunes 8 de diciembre nombró a un exdirectivo de Avianca por una supuesta participación en el atentado que terminó con la vida del líder político Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990.

En su cuenta de X, el mandatario mencionó una versión que la justicia aún no ha confirmado sobre la presunta implicación de Édgar Lenin Garrido, exintegrante de la junta directiva de la aerolínea, en ese ataque.

Frente a la publicación del presidente, Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, respondió al mensaje del mandatario sobre dicha versión del asesinato de Carlos Pizarro: “Deja de payasear, báñate”.

“Indicios muy fuertes detrás del autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, se trata de un alto exejecutivo del grupo SantoDomingo. En un avión de Avianca se escondió el arma homicida y estuvo en sus hangares (sic)”, comentó el presidente.

El presidente se refirió a la presunta participación de exmiembro de la Junta directiva de Avianca en el asesinato de Carlos Pizarro - crédito X

El senador Jota Pe Hernández respondió con dureza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el asesinato de Carlos Pizarro.

El congresista cuestionó no solo la actitud del mandatario frente al caso, sino que también lo acusó de permitir asesinatos de figuras políticas bajo su administración y de haber hostigado a la víctima cuando integraba grupos armados ilegales.

“Deja de payasear, báñate, desenguayabate y date cuenta que mataron a un candidato presidencial en tu asqueroso gobierno. Un candidato que tú hostigabas como cuando eras guerrillo. A los bandidos se les enfrenta, se les somete y se les da de baja. No se les perdona nada”, escribió en su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Jota Pe Hernández arremetió en contra de Gustavo Petro por su mensaje - crédito @JotaPeHernandez

La senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, también manifestó su postura ante el mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro.

La legisladora solicitó a la Fiscalía General de la Nación que permita de manera inmediata el acceso a los archivos de Avianca relacionados con el crimen de su padre. Para ella, la revisión de estos documentos resulta crucial para esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad de los familiares y de toda la sociedad.

“Solicito respetuosamente a Adriana Camargo @FiscaliaCol autorizar sin RETRASOS el acceso a la documentación de Avianca. Su apoyo será definitivo para avanzar en el esclarecimiento de la verdad a la que tenemos derecho sus familiares y el país”, comentó la congresista perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico en su publicación de X.

María José Pizarro también reaccionó a la publicación del presidente Petro - crédito @PizarroMariaJo

El pronunciamiento del jefe de Estado surgió luego de que un usuario en redes sociales expusiera dudas sobre supuestos vínculos entre Avianca, ciertos conglomerados empresariales y Carlos Castaño, antiguo dirigente de las AUC, relacionados con la expansión paramilitar en el Valle del Cauca.

Dicho mensaje aludió a una decisión reciente del Tribunal Superior de Bogotá, en la que figura el testimonio, todavía no verificado, de Salvatore Mancuso respecto a supuestas reuniones encabezadas por Lenis Garrido.

“Edgar Lenis Garrido llegó en una ocasión con Carlos Holguin Sardi, en el año 1999, 98 aproximadamente (...), esto nadie lo ha contado porque quienes asistimos a esa reunión fuimos Carlos Castaño, don Rodrigo Garcia, el señor Edgar Lenis, Carlos Holguin Sardi y un familiar de Carlos Holguin Sardi de apellido Sardi, un muchacho joven para esa época tendría 35 años, ese muchacho que llegó a esa reunión y llegaron justamente proponiendo la creación de las Autodefensas en el Valle del Cauca, y estuvieron hablando con el comandante Carlos, Carlos dijo que sí, le parecía que nosotros debíamos llegar hasta allá, que iba a ser un problema con los narcotraficantes porque estos grupos de narcotraficantes de la zona, la mayoría de ellos amigos de Carlos y Vicente Castaño, tenían en esa región sus grupos de seguridad en diferentes zonas y eso podría ser un tema conflictivo”, señaló en su momento el ahora gestor de paz del Gobierno Petro.

