Inspector de Policía en Soacha denunciado por presunta agresión sexual a vigilante, queda expuesto en video

Un video presentado ante las autoridades expuso la denuncia de agresión sexual hecha por Dalin Selena Monsalve, una vigilante de 23 años, contra el inspector de Policía José Arturo Figueredo en Soacha, Cundinamarca. Las imágenes, publicadas por Noticias Caracol, se convirtieron en la piedra angular de una investigación judicial que involucra a un funcionario encargado de garantizar los derechos de la ciudadanía y que ahora enfrenta graves señalamientos.

El martes 3 de junio de 2025, cerca de las 5:00 p.m. en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, Selena Monsalve decidió utilizar su teléfono móvil para registrar una situación que, según su testimonio, llevaba meses soportando; y era el acoso y agresiones sexuales repetidas por parte del inspector José Arturo Figueredo. En ese momento, todos los funcionarios se habían retirado, quedando solos en el lugar la vigilante y el funcionario.

A lo largo del video, el inspector Figueredo realizó comentarios de connotación sexual, la besa por la fuerza en la cabeza y le toca los senos, pese a los intentos de la joven por rechazarlo. “Si lo hace con nosotras que podemos medio defendernos, imagínese con un niño... nos faltaba que de verdad nos abusara sexualmente”, narró Monsalve en declaraciones recogidas por el medio.

Detalles de la agresión grabada

En el material audiovisual divulgado quedaron registradas frases ofensivas y tocamientos no consentidos considerados como actos sexuales violentos. La víctima, identificada como Dalin Selena Monsalve, intenta rechazar las insinuaciones y acercamientos del inspector Figueredo, quien responde con frases sexualizadas y continúa con el hostigamiento físico.

Uno de los fragmentos resalta la dinámica de poder que describe la afectada: “Me empieza a coger los senos, me empieza a coger la cara. Me coge las manos para que yo le coja su miembro inferior. Me dice, ‘Vea, esto es suyo, esto, esto va a ser suyo’… En todo el vídeo, ese señor tiene una risa pervertida de que le gusta lo que está haciendo”, resaltó la joven en su testimonio ante las cámaras.

En el video se registra esta conversación:

Inspector: Mamacita

Víctima: ¡Noooooooooo!

Inspector: Mamacita rica

Víctima: No, inspector, no

Inspector: Mamacita rica

Víctima: ¡Que nooooo!, ¡Yaaaaaaaaa!

Inspector: Rica

Inspector: Me la voy a robar, ¿no?

Víctima: No

Inspector: Mamacita, debe ser rica desnudita, mamacita

Víctima: Que no. ¡Yaaa!

Inspector: Dele una acariciadita que me voy

Víctima: No, no, no, no

Inspector: Ahí, así, de una

Víctima: Que no

Inspector: ¿Por qué?

Víctima: No, no, no, no, señor, respéteme. Que nooo

Un historial de denuncias y acoso sistemático

Dalin Selena Monsalve no fue la única persona en denunciar patrones similares. Varias compañeras de trabajo afirmaron haber padecido situaciones de acoso sexual por parte del inspector Figueredo. Una de ellas, cuya identidad no se revela por motivos de seguridad, relató al medio: “El señor sacaba su miembro, se bajaba el cierre y me lo mostró. Obviamente, yo lo rechacé, lo empujé, le di una cachetada y salí de una vez para la puerta”.

Otra vigilante, de 45 años, también describió agresiones de carácter sexual dentro de la Inspección Sexta de Policía de Soacha. Según la información recabada, la persistencia del inspector Figueredo llevó a que varias mujeres optaran por renunciar o evitar quedarse a solas con él.

Trayectoria del inspector Figueredo

Según registros oficiales, José Arturo Figueredo es abogado, con experiencia previa como personero y defensor de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Desde 2021 ejerce el cargo de inspector en Soacha, posición en la que “se supone que son personas que están para resolver y proteger a la gente de estas de estas cosas y el decir de ellos es, pues, si yo lo hago, quién me va a decir algo, si yo soy un inspector”, describe Monsalve.

Dentro del ambiente laboral, varias personas refirieron que Figueredo se autopercibía como “intocable”, dada su posición de autoridad y su influencia local.

Impacto emocional y reacción institucional

La denuncia de Dalin Selena Monsalve fue presentada a la Fiscalía General de la Nación y a la alcaldía de Soacha. De acuerdo con Noticias Caracol, quedó abierta una investigación en la oficina de control interno disciplinario del municipio, proceso remitido después a la Personería de Soacha.

A raíz de lo sucedido, Monsalve reconoció haber sufrido afectaciones emocionales severas: “Entré en una depresión. Yo soy una persona depresiva y sufro de ansiedad”.

La respuesta pública del inspector Figueredo fue limitada. Según reportó el medio, negó los hechos y se abstuvo de dar declaraciones en cámara, aduciendo que su defensa debía exponerla ante la Fiscalía y no en medios de comunicación.

Contexto nacional: violencia sexual y estructuras de impunidad

Lisa Cristina Gómez Camargo, defensora delegada para los derechos de las mujeres de la Defensoría del Pueblo, analizó el caso y consideró que lo registrado en el video evidencia “la percepción de impunidad con la que actúan algunos agresores”. Gómez Camargo aseguró a Noticias Caracol que el 90% de las denuncias por acoso sexual en Colombia no avanzan en el sistema judicial.

El caso de Soacha pone de relieve los desafíos que encararon las víctimas. Monsalve instó a otras mujeres a denunciar agresiones sexuales, pese a las dificultades: “Denuncien, no se queden calladas, porque sencillamente hoy podemos ser nosotras, mañana puede ser un hijo de nosotras, que esto no puede ser así, que esto no puede quedar impune”.

Por ahora, la situación permanece bajo investigación, en espera de que se tomen decisiones disciplinarias y judiciales tras las denuncias formales presentadas por Monsalve y las otras presuntas víctimas.