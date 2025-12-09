Presunto responsable de degollar y decapitar a un hombre durante la Noche de Velitas fue capturado: todo habría sido por una partida de billar

Familia de Carlos Andrés Pantoja pide esclarecimiento total tras violento crimen en Coveñas - crédito Fiscalía General/Montaje Infobae

La familia de Carlos Andrés Pantoja Agámez, decapitado el pasado domingo 7 de diciembre de 2025 en la vereda Bellavista, municipio de Coveñas (Sucre), solicitó públicamente una investigación exhaustiva sobre el crimen que conmocionó a la comunidad.

La noche de los hechos, un partido de billar en el único establecimiento de este tipo del sector desencadenó una brutal disputa.

Testigos consultados por El Heraldo señalaron que la riña empezó minutos antes de las 10:00 p. m., cuando varios residentes escucharon voces elevadas en el billar del sector Tres Esquinas.

Una discusión tras la derrota en una partida de billar escaló rápidamente, pasando de palabras a agresiones con arma blanca.

El hecho ocurrió en el interior de un billar del sector Tres Esquinas - crédito Captura de pantalla de redes sociales

Los presentes relataron cómo Jhony Feria Julio, de 25 años, atacó a Pantoja Agámez, de 38 años, residente en el municipio de Momil, en Córdoba, quien perdió la vida en el interior del negocio.

Momentos después, relatan que el cuerpo fue arrastrado fuera del local para ser decapitado con varios machetazos en plena vía pública, en un hecho que sembró consternación en toda Bellavista.

El Comando de la Policía Nacional en Sucre informó, hacia el mediodía del lunes 8 de diciembre de 2025, la captura en flagrancia de Jhony Feria Julio, imputado por homicidio y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Mientras el proceso judicial avanza, la familia de la víctima, encabezada por su primo Yovanis Pérez Viloria, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bellavista, insiste en que las autoridades deben ir más allá del hecho material del crimen.

“Le pedimos a las autoridades que hagan una investigación exhaustiva para que se aclare lo ocurrido en este crimen que fue tan fatal para nuestra familia y para la comunidad. Necesitamos que los cómplices también sean judicializados”, expresó Pérez Viloria.

El CTI de la Fiscalía se encargó de hacer el levantamiento del cuerpo - crédito CTI

El entorno inmediato del crimen, de acuerdo con la familia, también requiere ser escrutado por la justicia. Un aspecto central en sus exigencias es indagar la actuación de quienes presenciaron la agresión inicial dentro del billar.

“La Fiscalía tiene suficiente material para la investigación por los videos que circulan por todas partes”, declaró el primo de la víctima.

No obstante, el reclamo familiar subraya que la Fiscalía debe analizar con detenimiento las acciones de quienes se encontraban en el establecimiento. “El que lo saca es el mismo dueño del billar, el señor Orly. No hubo voluntad de ayudarlo”, añadieron allegados a Pantoja Agámez.

De acuerdo con lo narrado al medio citado, tras la primera agresión fatal y el arrastre del cuerpo al exterior, la reacción de los vecinos osciló entre la alarma y el temor, sin que se presentaran intervenciones para impedir el desenlace.

Las imágenes registradas por cámaras de seguridad y teléfonos permanecen como piezas clave, aportando detalles cruciales sobre la secuencia completa de los hechos, la participación de distintos individuos y las circunstancias previas y posteriores al homicidio.

Imagen de referencia. Jhony Feria Julio, de 25 años, fue capturado horas después del aterrador crimen - crédito Colprensa

La comunidad de Bellavista permanece consternada, exigiendo respuestas y justicia ante la gravedad del incidente. Miembros de la JAC y personas cercanas a la familia destacan el impacto negativo en la percepción de seguridad local y reclaman mayores garantías para evitar que episodios de esta naturaleza se repitan.

Por ahora, Jhony Feria Julio afronta cargos formales ante la Fiscalía, en tanto la familia y los residentes siguen atentos a los avances judiciales, esperando que todas las circunstancias alrededor del crimen se esclarezcan.

