Cónsul de Colombia en Chile estaría en el ‘ojo del huracán’ por supuesta agresión contra gestora cultural: la mujer hizo pública su denuncia

La funcionaria colombiana enfrenta nuevas denuncias de maltrato y discriminación contra mujeres migrantes en Chile - crédito Cancillería/Captura de Pantalla X

María Antonia Pardo, cónsul general de Colombia en Santiago de Chile, enfrenta nuevas acusaciones de maltrato y discriminación contra mujeres migrantes, en un contexto marcado por denuncias previas y una creciente preocupación por la seguridad de la comunidad colombiana en ese país.

La denuncia fue realizada por la gestora cultural Elsa Tatiana Rodríguez Pulido que, en declaraciones al medio local Colexret, afirma haber sido víctima de un intento de agresión física en presencia de sus hijas menores y decenas de testigos, en medio de la celebración del Día de Velitas, el 7 de diciembre de 2025.

En el incidente, la víctima relató al medio citado que, tanto la funcionaria colombiana como Horacio Reyes, coordinador del programa Casas Colombia y presentado públicamente como persona de confianza de Pardo, la empujaron por las escaleras del consulado.

“Ayer domingo (7 de diciembre de 2025) la Cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo, junto al Sr. Horacio Reyes del equipo del proyecto Casa Colombia intentaron asesinarme, me empujaron por las escaleras y gracias a Dios mi esposo me alcanzó a sujetar para no rodar por las escaleras”, declaró la mujer al portal chileno.

El hecho habría ocurrido frente a sus dos hijas, de cuatro y siete años, su esposo y numerosos asistentes al evento, algunos de los cuales ya han manifestado su disposición a testificar ante las autoridades.

Rodríguez Pulido, quien reside en Chile desde hace una década y participa activamente en proyectos culturales vinculados a la comunidad migrante, sostiene que las represalias en su contra se deben a su relación profesional con la activista Natalia Molina Morales, reconocida por denunciar irregularidades y presuntos actos de corrupción en el consulado y en el proyecto Casa Colombia, financiado con más de $1.500 millones de pesos colombianos.

Al acudir a las autoridades chilenas, Rodríguez Pulido denunció en el medio chileno que, pese a tener las grabaciones de la supuesta agresión, le informaron que no podían actuar debido a la inmunidad diplomática de la cónsul y, de manera inusual, también de Reyes, a pesar de su nacionalidad chilena y de no ser funcionario del Estado colombiano.