Café colombiano dejó malas noticias en noviembre de 2025 para la producción del país: FNC explicó qué pasó

El sector, clave para la economía del país, busca adaptarse a factores climáticos y nuevas reglas internacionales para sostener su competitividad y bienestar

El café es uno de los productos emblemáticos de Colombia - crédito Shutterstock

La producción de café en Colombia registró una caída del 28% en noviembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024, al situarse en 1,26 millones de sacos de 60 kilos. El descenso, atribuido a condiciones climáticas adversas, se produce cuando el sector muestra resiliencia gracias al dinamismo de las exportaciones de café y la estabilidad del consumo interno, según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

El ajuste en la cosecha ya había sido anticipado por el gremio desde octubre, tras un semestre marcado por lluvias intensas, menor floración y un llenado insuficiente de los cultivos. Las proyecciones técnicas iniciales, basadas en mediciones en más de 2.000 fincas, preveían una reducción cercana a 1.000.000 de sacos, cifra que se confirmó en noviembre. Para el periodo comprendido entre julio y diciembre, la producción nacional apunta a situarse en torno a 7.100.000 de sacos, lo que representa un descenso del 12% frente al mismo periodo del año anterior.

Al respecto, el gerente de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, explicó que la tendencia descendente no sorprendió al sector, ya que “la producción inició su declive en octubre, con una caída del 10% frente al mismo mes de 2024”. El dirigente resaltó que “menos floración y menor llenado del grano significan menos café disponible; y cuando eso ocurre en el segundo semestre —históricamente el más fuerte—, el efecto se siente de inmediato”.

Germán Bahamon, gerente de la FNC, precisó que la producción nacional de café en noviembre alcanzó 1.260.000 de sacos de 60 kilogramos, con una caída del 28% frente a noviembre de 2024 - crédito @GermanBahamon/X

A pesar de la disminución en la producción, las exportaciones de café colombiano mantienen un comportamiento positivo. En lo que va de 2025, las exportaciones totales suman 12.050.000 de sacos, lo que supone un crecimiento del 9% respecto a 2024. La FNC, que no es la única exportadora del país, incrementó sus envíos en un 23%, con lo que alcanzó una participación del 20,7% en el total nacional.

Bahamón destacó la importancia del desempeño “Esta dinámica confirma la capacidad del gremio para sostener presencia internacional relevante”, puntualizó. Recordó que el mercado estadounidense, principal destino del café colombiano, entró en una nueva etapa tras la eliminación de tarifas arancelarias para todos los orígenes, lo que devuelve la competencia a un terreno más equilibrado.

Consumo interno de café

De igual manera, el consumo interno de café en Colombia se mantiene sólido, con 2.270.000 sacos anuales, una cifra que refleja la estabilidad estructural del mercado local, incluso, ante precios más altos. Bahamón señaló que “el consumo estable confirma la resiliencia del sector”, y añadió que la demanda local sigue siendo un pilar fundamental para la industria, ayudando a amortiguar el impacto de la menor oferta y sosteniendo el ritmo de comercialización en el país.

La producción acumulada entre julio y diciembre se proyecta en 7.100.000de sacos de 60 kilos - crédito FNC

En noviembre, las importaciones preliminares de café alcanzaron los 84.000 sacos, el doble que en el mismo mes de 2024. En los últimos 12 meses, el ingreso de café al país superó el millón de sacos, principalmente, para abastecer la demanda industrial y cumplir compromisos de tostadores. La FNC explicó que el fenómeno responde a una necesidad operativa, pero también refleja la presión que ejercían los aranceles por origen, que generaban distorsiones en el mercado.

Con el cambio en la política arancelaria de Estados Unidos, se espera que el mercado tienda a normalizarse.

Aranceles, el escenario internacional del café

Por supuesto, el escenario internacional del café colombiano cambió de manera notable hace un mes, cuando Estados Unidos eliminó las tarifas arancelarias al café de todos los orígenes. Hasta entonces, Brasil pagaba aranceles de hasta el 50%, Vietnam hasta el 20% y Colombia el 10%. Entonces, la eliminación de estos gravámenes iguala las condiciones de competencia y corrige distorsiones que habían incentivado prácticas como la triangulación de importaciones.

El café es uno de los productos que no pagará aranceles en su ingreso a Estados Unidos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La FNC celebró este cambio como un logro diplomático y técnico, ya que ahora la diferenciación vuelve a centrarse en la calidad del café colombiano. Entre enero y agosto, las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron un 14,7%, mientras que las de Brasil disminuyeron un 20,7%. La competencia internacional se definirá a partir de ahora por el precio, la calidad y la logística.

Desafíos a futuro para el café colombiano

De cara al futuro, el sector cafetero colombiano enfrenta nuevos desafíos. Las previsiones apuntan a lluvias intensas y a un “descanso fisiológico” de los cultivos tras una cosecha excepcional, lo que podría traducirse en una nueva caída natural de la producción. La situación impactaría a las 560.000 familias que dependen del café en el país. La sostenibilidad del momento actual dependerá de factores como el clima, la logística, la seguridad en las zonas productoras y las decisiones políticas internacionales.

El sector cafetero colombiano buscará aprovechar la estabilidad de los precios para avanzar en procesos de fertilización, renovación y fortalecimiento industrial, con el objetivo de consolidar la resiliencia y competitividad de la caficultura nacional.

